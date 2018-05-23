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ТОВ перерахувало кошти на рахунок контрагента в банку, який пішов в ліквідацію. Хто відповідач?
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23/05/18 14:24  Rossi > Ksenija    23/05/18 14:15Дерево
Вот пусть автор и уточнит, был ли такой документ и что в нем было указано.

23/05/18 14:15  KsenijaОтправить письмо > Rossi    23/05/18 14:07Дерево
" ТОВ "А" зробило замовлення у ТОВ "Б" поставити товар у відповідній кількості."
это ж письменно, наверное.

23/05/18 14:07  Rossi > Ksenija    23/05/18 12:55Дерево
Как я понял, в письменном "договоре" не отражены существенные условия (т.е. это по типу "рамочного договора"), а конкретные условия поставки (предмет и цена) согласовываются отдельно. Раз они не были согласованы, то и договор (в понимании закона) не состоялся.

23/05/18 13:45  sv88 > Rossi    23/05/18 12:42Дерево
?

23/05/18 12:55  KsenijaОтправить письмо > Rossi    23/05/18 12:42Дерево
при наличии письменного договора поставки и заказа покупателя можно говорить о не принятой оферте?

23/05/18 12:42  Rossi > sv88    23/05/18 12:35Дерево
Подавайте иск в суд о взыскании. Ссылайтесь на то, что договор относительно данной конкретной поставки так и не был заключен, потому что оферта (счет на оплату) не была принята (полная оплата по счету), и значит деньги находятся у ответчика без оснований.

23/05/18 12:35  sv88 > Rossi    23/05/18 12:25Дерево
Місяць тому

23/05/18 12:25  Rossi > sv88    23/05/18 12:12Дерево
требование о возврате денег (претензия) давно направлялось?

23/05/18 12:12  sv88 > Rossi    23/05/18 11:47Дерево
ТОВ "А" в подальшому рахунок з новими реквізитами ТОВ "Б" так і не сплатило.
ТОВ "А" направило претензію ТОВ "Б" щодо повернення коштів.
ТОВ "Б" відповило, що вони зверталися до банку із вимогами про повернення коштів, частково банк кошти повернув, а ТОВ "А" так і не сплатило за виставленим рахунком на нові реквізити ТОВ "Б", а тому вимога ТОВ "А" про повернення грошових кощтів за непоставлений товар не відповідає дійсності.
Як повернути гроші?

23/05/18 11:47  Rossi > sv88    23/05/18 11:32Дерево
Ну так может предприятие "Б" и не нарушало своих обязанностей по поставке товара, если не получило полной суммы предоплаты за товар.

23/05/18 11:32  sv88 > Rossi    23/05/18 11:25Дерево
цього не знаю

23/05/18 11:25  Rossi > sv88    23/05/18 11:20Дерево
А что с оставшейся суммой оплаты, которую вам удалось вернуть из банка? Вы ее потом перечислили поставщику (на другой счет)?

23/05/18 11:20  sv88 > Rossi    23/05/18 11:16Дерево
так

23/05/18 11:16  Rossi > sv88    23/05/18 11:08Дерево
Сроки поставки были оговорены?

23/05/18 11:10  sv88 > sv88    23/05/18 11:08Дерево
ТОВ "Б" писало лист ТОВ "А", що платити за договором треба по іншому рахунку.
Бухгалер ТОВ "А" забула про це та перерахувала кошти за звичкою на старий рахунок, оскільки відновини між сторонами вже існували, поставки здійснювалися

23/05/18 11:08  sv88 > Rossi    23/05/18 10:59Дерево
Подавти позов до ТОВ "Б" про повернення коштів?
Чи про поставку товару на цю суму, оскільки ТОВ "А" сплачувало за рахунком, виставленим ТОВ "Б" та існуючим між сторонами договором.
ТОВ "Б" - постачальник.
Чи спочатку подати претензію ТОВ "Б" з вимогою поставити товар на 80 000, а якщо не відреагують - подаватипозов про розірвання догвоору та повернення коштів?
Ще нюанс: ТОВ "А" кошти перерахувало в березні 2015, пройшло 3 роки.

23/05/18 10:59  Rossi > sv88    23/05/18 10:44Дерево
Предприятию "Б" нужно было в категоричной форме довести до сведения предприятия "А" информацию о том, что на счет в потенциально проблемном банке платить нельзя. Сам факт указания в счете на оплату других банковских реквизитов не означает невозможность для предприятия "А" провести оплату на старый счет, учитывая, что счет указан в договоре и банк в текущий момент вполне "стандартный" (не введена ВА).
Так что это недосмотр предприятия "Б", и поэтому оно само должно разбираться со своим банком.

23/05/18 10:44  sv88   Дерево
Між ТОВ "А" та ТОВ "Б" було укладено договір поставки товару.
В березні 2015 року ТОВ "А" зробило замовлення у ТОВ "Б" поставити товар у відповідній кількості.
ТОВ "Б" виставило рахунок із зазначенням реквізитів рахунку, відмінних від реквізитів, зазначених у договорі, оскільки володіло інформацією, що банк, реквізити рахунку якого були зазначені у договорі, скоро "піде" в ліквідацію.
ТОВ "А" перерахувало кошти на старий рахунок, зазначений в договорі.
Поспілкувавшись про такі справи, ТОВ "Б" написало листа банку, що кошти надійшли туди помилково від ТОВ "А" із проханням повернути. Частково в липні 2015 року банком платіж в сумі 100 000 було повернуто на користь ТОВ "А". Залишок сплачених та неповернутих ТОВ "А" коштів склав 80 000 грн.
В грудні 2015 року було введено тимчасову адміністрацію в банку, вказаному в договорі.
Станом на цей час ТОВ "Б", як клієнта банку, включено до реєстру вимог кредиторів на суму, яку ТОВ "Б" фактично винно ТОВ "А". При цьому, товар ТОВ "Б" не поставлявся на користь ТОВ "А".
За бухобліком ТОВ "Б" значиться дебетором ТОВ "А".
До кого подавати позов та як повернути кошти ТОВ "А"???

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