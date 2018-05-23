ТОВ "А" в подальшому рахунок з новими реквізитами ТОВ "Б" так і не сплатило. ТОВ "А" направило претензію ТОВ "Б" щодо повернення коштів. ТОВ "Б" відповило, що вони зверталися до банку із вимогами про повернення коштів, частково банк кошти повернув, а ТОВ "А" так і не сплатило за виставленим рахунком на нові реквізити ТОВ "Б", а тому вимога ТОВ "А" про повернення грошових кощтів за непоставлений товар не відповідає дійсності. Як повернути гроші?

Подавти позов до ТОВ "Б" про повернення коштів? Чи про поставку товару на цю суму, оскільки ТОВ "А" сплачувало за рахунком, виставленим ТОВ "Б" та існуючим між сторонами договором. ТОВ "Б" - постачальник. Чи спочатку подати претензію ТОВ "Б" з вимогою поставити товар на 80 000, а якщо не відреагують - подаватипозов про розірвання догвоору та повернення коштів? Ще нюанс: ТОВ "А" кошти перерахувало в березні 2015, пройшло 3 роки.