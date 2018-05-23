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|23/05/18 14:24
Rossi > Ksenija
23/05/18 14:15
Вот пусть автор и уточнит, был ли такой документ и что в нем было указано.
|23/05/18 14:15
Ksenija > Rossi
23/05/18 14:07
" ТОВ "А" зробило замовлення у ТОВ "Б" поставити товар у відповідній кількості."
это ж письменно, наверное.
|23/05/18 14:07
Rossi > Ksenija
23/05/18 12:55
Как я понял, в письменном "договоре" не отражены существенные условия (т.е. это по типу "рамочного договора"), а конкретные условия поставки (предмет и цена) согласовываются отдельно. Раз они не были согласованы, то и договор (в понимании закона) не состоялся.
|23/05/18 13:45
sv88 > Rossi
23/05/18 12:42
?
|23/05/18 12:55
Ksenija > Rossi
23/05/18 12:42
при наличии письменного договора поставки и заказа покупателя можно говорить о не принятой оферте?
|23/05/18 12:42
Rossi > sv88
23/05/18 12:35
Подавайте иск в суд о взыскании. Ссылайтесь на то, что договор относительно данной конкретной поставки так и не был заключен, потому что оферта (счет на оплату) не была принята (полная оплата по счету), и значит деньги находятся у ответчика без оснований.
|23/05/18 12:35
sv88 > Rossi
23/05/18 12:25
Місяць тому
|23/05/18 12:25
Rossi > sv88
23/05/18 12:12
требование о возврате денег (претензия) давно направлялось?
|23/05/18 12:12
sv88 > Rossi
23/05/18 11:47
ТОВ "А" в подальшому рахунок з новими реквізитами ТОВ "Б" так і не сплатило.
ТОВ "А" направило претензію ТОВ "Б" щодо повернення коштів.
ТОВ "Б" відповило, що вони зверталися до банку із вимогами про повернення коштів, частково банк кошти повернув, а ТОВ "А" так і не сплатило за виставленим рахунком на нові реквізити ТОВ "Б", а тому вимога ТОВ "А" про повернення грошових кощтів за непоставлений товар не відповідає дійсності.
Як повернути гроші?
|23/05/18 11:47
Rossi > sv88
23/05/18 11:32
Ну так может предприятие "Б" и не нарушало своих обязанностей по поставке товара, если не получило полной суммы предоплаты за товар.
|23/05/18 11:32
sv88 > Rossi
23/05/18 11:25
цього не знаю
|23/05/18 11:25
Rossi > sv88
23/05/18 11:20
А что с оставшейся суммой оплаты, которую вам удалось вернуть из банка? Вы ее потом перечислили поставщику (на другой счет)?
|23/05/18 11:20
sv88 > Rossi
23/05/18 11:16
так
|23/05/18 11:16
Rossi > sv88
23/05/18 11:08
Сроки поставки были оговорены?
|23/05/18 11:10
sv88 > sv88
23/05/18 11:08
ТОВ "Б" писало лист ТОВ "А", що платити за договором треба по іншому рахунку.
Бухгалер ТОВ "А" забула про це та перерахувала кошти за звичкою на старий рахунок, оскільки відновини між сторонами вже існували, поставки здійснювалися
|23/05/18 11:08
sv88 > Rossi
23/05/18 10:59
Подавти позов до ТОВ "Б" про повернення коштів?
Чи про поставку товару на цю суму, оскільки ТОВ "А" сплачувало за рахунком, виставленим ТОВ "Б" та існуючим між сторонами договором.
ТОВ "Б" - постачальник.
Чи спочатку подати претензію ТОВ "Б" з вимогою поставити товар на 80 000, а якщо не відреагують - подаватипозов про розірвання догвоору та повернення коштів?
Ще нюанс: ТОВ "А" кошти перерахувало в березні 2015, пройшло 3 роки.
|23/05/18 10:59
Rossi > sv88
23/05/18 10:44
Предприятию "Б" нужно было в категоричной форме довести до сведения предприятия "А" информацию о том, что на счет в потенциально проблемном банке платить нельзя. Сам факт указания в счете на оплату других банковских реквизитов не означает невозможность для предприятия "А" провести оплату на старый счет, учитывая, что счет указан в договоре и банк в текущий момент вполне "стандартный" (не введена ВА).
Так что это недосмотр предприятия "Б", и поэтому оно само должно разбираться со своим банком.
|23/05/18 10:44
sv88
Між ТОВ "А" та ТОВ "Б" було укладено договір поставки товару.
В березні 2015 року ТОВ "А" зробило замовлення у ТОВ "Б" поставити товар у відповідній кількості.
ТОВ "Б" виставило рахунок із зазначенням реквізитів рахунку, відмінних від реквізитів, зазначених у договорі, оскільки володіло інформацією, що банк, реквізити рахунку якого були зазначені у договорі, скоро "піде" в ліквідацію.
ТОВ "А" перерахувало кошти на старий рахунок, зазначений в договорі.
Поспілкувавшись про такі справи, ТОВ "Б" написало листа банку, що кошти надійшли туди помилково від ТОВ "А" із проханням повернути. Частково в липні 2015 року банком платіж в сумі 100 000 було повернуто на користь ТОВ "А". Залишок сплачених та неповернутих ТОВ "А" коштів склав 80 000 грн.
В грудні 2015 року було введено тимчасову адміністрацію в банку, вказаному в договорі.
Станом на цей час ТОВ "Б", як клієнта банку, включено до реєстру вимог кредиторів на суму, яку ТОВ "Б" фактично винно ТОВ "А". При цьому, товар ТОВ "Б" не поставлявся на користь ТОВ "А".
За бухобліком ТОВ "Б" значиться дебетором ТОВ "А".
До кого подавати позов та як повернути кошти ТОВ "А"???