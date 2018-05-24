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Петиція за реформування адвокатської монополії в Україні темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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24/05/18 17:52 ukrainepravoved





Дійсно, про право можна говорити лише тоді коли є спосіб захисту цього права. Який сенс чогось прагнути, здобувати об’єкти права власності (будинки, машини, майнові права інтелектуальної власності, тощо), якщо громадяни не можуть захистити набуте майно, якщо держава як гарант права власності та стабільності суспільних відносин, керуючись благородними намірами закріплює адвокатську монополію, яка за невеликий час свого існування створила цілий ряд наступних негативних наслідків для суспільства, а саме:

- Люди з мінімальною зарплатою та пенсією повністю позбавляються, права захистити та відновити свої порушені права. Адже, послуги адвокатів по веденню справи в суді першої інстанції коштують від 300 доларів США.

- Молодим юристам, які 5 років вчилися на юридичному факультеті, Держава фактично каже: що не визнає їх диплом, не поважає їхній ВУЗ, їх викладачів та їхніх батьків, які віддавали останні гроші щоб надати своїм дітям освіту.

- Юристам, які мають успішний стаж роботи 5, 10, 15 або навіть 20 років, сучасна Держава Україна, своїми законами каже: «ви не професіонали своєї справи», «ідіть несіть останні гроші на здачу кваліфікаційного іспиту на адвоката, чекайте його рік, а потім проходьте абсолютно безглузде для вас стажування». Це знущання та катування над людьми, які не один рік життя віддали служінню Феміді. Досвід роботи юристом, це не просто досвід, це жертовна місія, ціною якої є безсонні ночі на роботі, відсутність вихідних, нормального відпочинку - саме так проходить життя юристів підприємств та державних органів.

- Окремо слід звернути увагу на той факт, що у зв’язку з запровадженням адвокатської монополії, кількість охочих стати адвокатами зросла в десятки або й сотні разів, з огляду на дану обставину та недосконалість діючого механізму зарахування до адвокатури, при Кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури утворились величезні черги (в середньому кожна область приймає іспит у 10 осіб в місяць, при кількості кандидатів від 100 до 900 в залежності від регіону). При цьому, юристам які чекають в черзі потрібно: годувати сім’ї, виплачувати іпотеку та збирати гроші на оплату стажування. Водночас, за час очікування майбутні адвокати, не здатні конкурувати на ринку юридичних послуг: черга та юристи з посвідченням адвоката, штучно демпінгують вартість юридичних послуг звичайних юристів, які теж можуть надавати послуги що мають цінність для суспільства.



Вище описані, лише деякі негативні тенденції, які породила так звана «адвокатська монополія», до якої наше суспільство виявилося не готове в силу стану економічної ситуації в країні та недосконалості механізму її реалізації. Необхідно також, окремо виділити той факт, що впровадження монополії також призвело до порушення одного з фундаментальних прав людини «ПРАВА НА ПРАЦЮ». Порушення права на працю, це фактично посягання на життя людини.

Впроваджуючи «адвокатську монополію» наші законодавці, вказують що при цьому керувались Європейськими стандартами, про те якими конкретно стандартами, нічого не вказується, за таких обставин вважаю за необхідне звернутись до конкретних фактів та показати, відношення країн Європейського союзу до монополії адвокатів, яку нам оголошують найкращою моделлю розвитку, найдосконалішим рівнем юриспруденції та істинною в останній інстанції.

Так, зокрема, шановні читачі прошу звернути Вашу увагу на порівняльну таблицю відображену за даним веб. посиланням:

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в якій відображено існування адвокатської монополії та професійної правничої допомоги, в різних країнах Європейського союзу.



Таким чином, таблиця з якою ви ознайомилися, надає нам наступну інформацію, з якої чітко вбачається:

- що в адміністративному процесі, з 26 наведених країн ЄС: 18 адвокатську монополію не визнають;

- в цивільному процесі, з 26 наведених країн ЄС: 16 адвокатську монополію не визнають;

- в кримінальному процесі, щодо захисту прав обвинуваченого, з 26 наведених країн: 8 адвокатську монополію не визнають;

- в кримінальному процесі, щодо захисту прав потерпілого, з 26 наведених країн: 16 адвокатську монополію не визнають.

З вище наведеної таблиці чітко вбачається, що більшість країн Європейської спільноти виступають проти повної адвокатської монополії. За таких обставин, зважаючи на той факт, що наша держава прийняла рішення закріпити на рівні основного закону монополію адвокатів, вважаю за необхідне дослідити та зазначити дві основні причини, якими обґрунтовують запровадження адвокатської монополії:

По-перше. Прийняття адвокатської монополії базується на догмі-припущенні, що адвокат може надати якісніші юридичні послуги, ніж особа з вищою юридичною освітою або з досвідом в сфері права. Однак, за такої ситуації виникає цілком слушне запитання: хто надасть кращий юридичний супровід господарської справи …адвокат (випускник ВУЗУ, без досвіду роботи), який здав іспит і пройшов стажування або начальник юридичного відділу, з великим та успішним досвідом роботи на своєму підприємстві?

По-друге. Прийняття адвокатської монополії обґрунтовується складністю притягнення юриста до відповідальності, у випадку надання ним «неякісних юридичних послуг». Однак і дана, догма має суттєві недоліки, адже будь-яким успішним адвокатом можна маніпулювати погрожуючи «відібранням права займатись, адвокатською діяльністю».

За таких обставин вбачається, що закріплюючи адвокатську монополію український законодавець очевидно ставив за мету «покращити, якість надання юридичних послуг та внаслідок цього, зменшити кількість судових спорів», однак закріплюючи прості деклараційні норми в Конституції України та в процесуальних кодексах, не встановивши належного механізму їх реалізації, фактично здійснено повернення радянські часи, які теж закріплювали монополію адвокатури.

З огляду на викладене і зважаючи на той факт, що деякі країни Європейської спільноти, застосовують монополію адвокатів, вважаю за необхідне звернутись до досвіду впровадження адвокатської монополії в країнах Європейського союзу.

На сайті Національної асоціації адвокатів України, за посиланням

Аналіз Закону «Про адвокатуру Польщі» вказує, на наступний механізм здобуття права займатись адвокатською діяльністю: у випадку, якщо особа не має досвіду роботи вона складає іспит у формі тесту, який складається із 150 питань на кожне з яких є три варіанти відповіді, після успішного проходження тесту, розпочинається стажування яке закінчується іспитом, який полягає у складенні процесуальних документів з використанням нормативних актів. При цьому особи, які мають досвід роботи 5 років від здачі тесту та стажування звільняються, а лише здають елементарний для них письмовий тест, на складення процесуальних документів.

Таким, чином в Польщі не має стажування для людей з досвідом, адже держава поважає та цінує їхню працю та робить іспит формальним.

Аналіз «Федеральне положення про адвокатуру Німеччини», вказує що даній країні взагалі відсутній іспит для отримання статусу адвоката. Стати адвокатом у Німеччині може будь-який студент, який успішно склав два державних іспити. Дане підтверджується, розділом 1 «Дозвіл на заняття адвокатською діяльністю» частини 2 «Федерального положення про адвокатуру Німеччини», який в формі імперативного припису закріплює наступні норми: дозвіл на заняття адвокатською діяльністю видається за заявою.

Дозвіл на заняття адвокатською діяльністю починає діяти із моменту вручення свідоцтва, яке видається палатою адвокатів.

Свідоцтво може бути вручено тільки тоді, коли претендент склав присягу (§ 12а) та підтвердив укладення договору обов’язкового страхування професійної відповідальності (§ 51) або попередньо надав зобов’язання щодо страхового забезпечення.

Після отримання дозволу претендент стає членом палати адвокатів, яка видала відповідний дозвіл.

Після отримання дозволу особа може здійснювати свою діяльність із використанням найменування професії "адвокат".

Таким чином, не встановлюючи вступних іспитів до адвокатури Федеративна Республіка Німеччина показує, що визнає свою освіту та поважає право на працю.

Відповідно до ст. 158 Конституції України визначено, що Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.

На підставі викладеного наразі ми не можемо змінити Конституцію України, однак ми можемо змінити механізм реалізації конституційно закріплених норм. За таких обставин та з метою, недопущення настання негативних для українського суспільства, які породжені так званою «адвокатською монополією», пропоную розглянути наступні зміни в Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:



1. Юристи, які мають досвід роботи 5 та більше років вступають в адвокатуру, свого регіону, в добровільному порядку: без проходження стажування та складання вступного іспиту.

2. Відмінити стажування, для юристів з досвідом роботи 5 і більше років, у зв’язку з тим що дане стажування принижує осіб, які іноді мають досвід більший ніж у адвоката, в якого вони проходять стажування.

3. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади за спеціальністю «Правознавство» зараховуються до адвокатури свого регіону, після складення вступного тесту, який складається із 150 питань з однозначними відповідями та протягом одного року, можуть здійснювати представництво в судах у малозначних спорах або з дозволу судді. При цьому, слід відміти, що запровадження тестів повністю виключає можливість суб’єктивної оцінки та пришвидшує процес

4. Запровадити поняття Адвокат з правом здійснювати юридичний супровід кримінальних справ.

5. Розробити законодавчо встановлений механізм вступу до адвокатуру без черги. Адже наявність черги в один рік, є сигналом недосконалості законодавчого регулювання даної сфери суспільних відносин.

6. Розробити законодавчо-визначене поняття «адвокат від народу» - адвокати, які мають досвід роботи 15 і більше років, не можуть бути позбавлені права займатись адвокатською діяльністю та не повинні сплачувати адвокатські внески, до даних осіб, у випадку проступку може бути застосоване виключно попередження або штраф у зв’язку з тим, що дані особи є гарантією стабільності та незалежності адвокатури в Україні.

30 вересня 2016 р. набув чинності Закон України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення змін до Конституції України щодо правосуддя» даний нормативно-правовий акт започаткував створення в Україні так званої «адвокатської монополії», яка викликала в суспільстві неоднозначну реакцію та цілий ряд диспутів, адже закріплення норми в основному законі без належного механізму її реалізації, призвело до цілого ряду труднощів для суспільства та фактичного порушення права на захист визначеного Конвенцією «Про захист права людини і основоположних свобод». У зв’язку з викладеним вважаю за необхідне висвітлити всі проблеми труднощі, що виникли на етапі реалізації вказаної реформи.Дійсно, про право можна говорити лише тоді коли є спосіб захисту цього права. Який сенс чогось прагнути, здобувати об’єкти права власності (будинки, машини, майнові права інтелектуальної власності, тощо), якщо громадяни не можуть захистити набуте майно, якщо держава як гарант права власності та стабільності суспільних відносин, керуючись благородними намірами закріплює адвокатську монополію, яка за невеликий час свого існування створила цілий ряд наступних негативних наслідків для суспільства, а саме:- Люди з мінімальною зарплатою та пенсією повністю позбавляються, права захистити та відновити свої порушені права. Адже, послуги адвокатів по веденню справи в суді першої інстанції коштують від 300 доларів США.- Молодим юристам, які 5 років вчилися на юридичному факультеті, Держава фактично каже: що не визнає їх диплом, не поважає їхній ВУЗ, їх викладачів та їхніх батьків, які віддавали останні гроші щоб надати своїм дітям освіту.- Юристам, які мають успішний стаж роботи 5, 10, 15 або навіть 20 років, сучасна Держава Україна, своїми законами каже: «ви не професіонали своєї справи», «ідіть несіть останні гроші на здачу кваліфікаційного іспиту на адвоката, чекайте його рік, а потім проходьте абсолютно безглузде для вас стажування». Це знущання та катування над людьми, які не один рік життя віддали служінню Феміді. Досвід роботи юристом, це не просто досвід, це жертовна місія, ціною якої є безсонні ночі на роботі, відсутність вихідних, нормального відпочинку - саме так проходить життя юристів підприємств та державних органів.- Окремо слід звернути увагу на той факт, що у зв’язку з запровадженням адвокатської монополії, кількість охочих стати адвокатами зросла в десятки або й сотні разів, з огляду на дану обставину та недосконалість діючого механізму зарахування до адвокатури, при Кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури утворились величезні черги (в середньому кожна область приймає іспит у 10 осіб в місяць, при кількості кандидатів від 100 до 900 в залежності від регіону). При цьому, юристам які чекають в черзі потрібно: годувати сім’ї, виплачувати іпотеку та збирати гроші на оплату стажування. Водночас, за час очікування майбутні адвокати, не здатні конкурувати на ринку юридичних послуг: черга та юристи з посвідченням адвоката, штучно демпінгують вартість юридичних послуг звичайних юристів, які теж можуть надавати послуги що мають цінність для суспільства.Вище описані, лише деякі негативні тенденції, які породила так звана «адвокатська монополія», до якої наше суспільство виявилося не готове в силу стану економічної ситуації в країні та недосконалості механізму її реалізації. Необхідно також, окремо виділити той факт, що впровадження монополії також призвело до порушення одного з фундаментальних прав людини «ПРАВА НА ПРАЦЮ». Порушення права на працю, це фактично посягання на життя людини.Впроваджуючи «адвокатську монополію» наші законодавці, вказують що при цьому керувались Європейськими стандартами, про те якими конкретно стандартами, нічого не вказується, за таких обставин вважаю за необхідне звернутись до конкретних фактів та показати, відношення країн Європейського союзу до монополії адвокатів, яку нам оголошують найкращою моделлю розвитку, найдосконалішим рівнем юриспруденції та істинною в останній інстанції.Так, зокрема, шановні читачі прошу звернути Вашу увагу на порівняльну таблицю відображену за даним веб. посиланням:в якій відображено існування адвокатської монополії та професійної правничої допомоги, в різних країнах Європейського союзу.Таким чином, таблиця з якою ви ознайомилися, надає нам наступну інформацію, з якої чітко вбачається:- що в адміністративному процесі, з 26 наведених країн ЄС: 18 адвокатську монополію не визнають;- в цивільному процесі, з 26 наведених країн ЄС: 16 адвокатську монополію не визнають;- в кримінальному процесі, щодо захисту прав обвинуваченого, з 26 наведених країн: 8 адвокатську монополію не визнають;- в кримінальному процесі, щодо захисту прав потерпілого, з 26 наведених країн: 16 адвокатську монополію не визнають.З вище наведеної таблиці чітко вбачається, що більшість країн Європейської спільноти виступають проти повної адвокатської монополії. За таких обставин, зважаючи на той факт, що наша держава прийняла рішення закріпити на рівні основного закону монополію адвокатів, вважаю за необхідне дослідити та зазначити дві основні причини, якими обґрунтовують запровадження адвокатської монополії:По-перше. Прийняття адвокатської монополії базується на догмі-припущенні, що адвокат може надати якісніші юридичні послуги, ніж особа з вищою юридичною освітою або з досвідом в сфері права. Однак, за такої ситуації виникає цілком слушне запитання: хто надасть кращий юридичний супровід господарської справи …адвокат (випускник ВУЗУ, без досвіду роботи), який здав іспит і пройшов стажування або начальник юридичного відділу, з великим та успішним досвідом роботи на своєму підприємстві?По-друге. Прийняття адвокатської монополії обґрунтовується складністю притягнення юриста до відповідальності, у випадку надання ним «неякісних юридичних послуг». Однак і дана, догма має суттєві недоліки, адже будь-яким успішним адвокатом можна маніпулювати погрожуючи «відібранням права займатись, адвокатською діяльністю».За таких обставин вбачається, що закріплюючи адвокатську монополію український законодавець очевидно ставив за мету «покращити, якість надання юридичних послуг та внаслідок цього, зменшити кількість судових спорів», однак закріплюючи прості деклараційні норми в Конституції України та в процесуальних кодексах, не встановивши належного механізму їх реалізації, фактично здійснено повернення радянські часи, які теж закріплювали монополію адвокатури.З огляду на викладене і зважаючи на той факт, що деякі країни Європейської спільноти, застосовують монополію адвокатів, вважаю за необхідне звернутись до досвіду впровадження адвокатської монополії в країнах Європейського союзу.На сайті Національної асоціації адвокатів України, за посиланням [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] розміщено: «Федеральне положення про адвокатуру Німеччини» та Закон «Про адвокатуру Польщі».Аналіз Закону «Про адвокатуру Польщі» вказує, на наступний механізм здобуття права займатись адвокатською діяльністю: у випадку, якщо особа не має досвіду роботи вона складає іспит у формі тесту, який складається із 150 питань на кожне з яких є три варіанти відповіді, після успішного проходження тесту, розпочинається стажування яке закінчується іспитом, який полягає у складенні процесуальних документів з використанням нормативних актів. При цьому особи, які мають досвід роботи 5 років від здачі тесту та стажування звільняються, а лише здають елементарний для них письмовий тест, на складення процесуальних документів.Таким, чином в Польщі не має стажування для людей з досвідом, адже держава поважає та цінує їхню працю та робить іспит формальним.Аналіз «Федеральне положення про адвокатуру Німеччини», вказує що даній країні взагалі відсутній іспит для отримання статусу адвоката. Стати адвокатом у Німеччині може будь-який студент, який успішно склав два державних іспити. Дане підтверджується, розділом 1 «Дозвіл на заняття адвокатською діяльністю» частини 2 «Федерального положення про адвокатуру Німеччини», який в формі імперативного припису закріплює наступні норми: дозвіл на заняття адвокатською діяльністю видається за заявою.Дозвіл на заняття адвокатською діяльністю починає діяти із моменту вручення свідоцтва, яке видається палатою адвокатів.Свідоцтво може бути вручено тільки тоді, коли претендент склав присягу (§ 12а) та підтвердив укладення договору обов’язкового страхування професійної відповідальності (§ 51) або попередньо надав зобов’язання щодо страхового забезпечення.Після отримання дозволу претендент стає членом палати адвокатів, яка видала відповідний дозвіл.Після отримання дозволу особа може здійснювати свою діяльність із використанням найменування професії "адвокат".Таким чином, не встановлюючи вступних іспитів до адвокатури Федеративна Республіка Німеччина показує, що визнає свою освіту та поважає право на працю.Відповідно до ст. 158 Конституції України визначено, що Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції України.На підставі викладеного наразі ми не можемо змінити Конституцію України, однак ми можемо змінити механізм реалізації конституційно закріплених норм. За таких обставин та з метою, недопущення настання негативних для українського суспільства, які породжені так званою «адвокатською монополією», пропоную розглянути наступні зміни в Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»:1. Юристи, які мають досвід роботи 5 та більше років вступають в адвокатуру, свого регіону, в добровільному порядку: без проходження стажування та складання вступного іспиту.2. Відмінити стажування, для юристів з досвідом роботи 5 і більше років, у зв’язку з тим що дане стажування принижує осіб, які іноді мають досвід більший ніж у адвоката, в якого вони проходять стажування.3. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади за спеціальністю «Правознавство» зараховуються до адвокатури свого регіону, після складення вступного тесту, який складається із 150 питань з однозначними відповідями та протягом одного року, можуть здійснювати представництво в судах у малозначних спорах або з дозволу судді. При цьому, слід відміти, що запровадження тестів повністю виключає можливість суб’єктивної оцінки та пришвидшує процес4. Запровадити поняття Адвокат з правом здійснювати юридичний супровід кримінальних справ.5. Розробити законодавчо встановлений механізм вступу до адвокатуру без черги. Адже наявність черги в один рік, є сигналом недосконалості законодавчого регулювання даної сфери суспільних відносин.6. Розробити законодавчо-визначене поняття «адвокат від народу» - адвокати, які мають досвід роботи 15 і більше років, не можуть бути позбавлені права займатись адвокатською діяльністю та не повинні сплачувати адвокатські внески, до даних осіб, у випадку проступку може бути застосоване виключно попередження або штраф у зв’язку з тим, що дані особи є гарантією стабільності та незалежності адвокатури в Україні.

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