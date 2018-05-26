Международной компании нужен юрист для сотрудничества

Международной компании нужен юрист для решения юридических вопросов заказчиков. Это международная вакансия на должность специалиста с высшим юридическим образованием и желанием удаленно работать (от Азии, Европы до Америки).
Главные навыки: практиковать в стране заказчика или практические навыки ведения международных проектов, работать на должном уровне, держать планку высокого уровня.
Особо приветствуется дополнительное профильное обучение (юрист-экономист, юрист-менеджер, медиатор), опыт ораторского искусства.
Дополнительно: твердость характера, эмоциональная устойчивость, чувство ответственности.
Что мы предлагаем:
Престижную работу. Вы улучшите ваши профессиональные стандарты, пополнив ваше портфолио международными проектами по всему миру.
Онлайн-сотрудничество. Международный рынок в интернет более лоялен к своим пользователям: вы быстро находите заказчика или партнера.
Востребованность. Юридический консалтинг - это ваш постоянный заработок в бизнес-проекте.
Рыночная оплата труда. Чем больше заказов или дороже проекты - тем больше вы зарабатываете.
Свободный график. Вы вправе решать, сколько проектов взять в работу.
Задачи онлайн-юриста с agent.biz:
Анализ коммерческой и правовой информации. Упреждение финансовых рисков. Решение правовых вопросов или составление процессуальных документов.
Проверка законных сделок и документации, договоров. Сбор сведений об обязательствах и имущественных правах, обременений.
Анализ разработка договоров, работа с лицензиями.
Переговоры с контрагентами, представителями государственных органов, организаций всех форм собственности.
Быть представителем заказчика в международном суде или органах власти.
Почему онлайн-юрист с Agent.biz?
Вы имеете за плечами опыт работы в государственных структурах и зарекомендовали себя как дипломат с юридическими обязанностями.
Вы являетесь специалистом по предоставлению консалтинговых услуг по имущественным, хозяйственным, земельным вопросам в сфере права.
Вы хотите разгрузить свой рабочий день и научиться эффективно управлять своим временем, использовать новые способы привлечения заказчиков.
Agent.biz предлагает вам возможность применить ваши навыки онлайн-юриста на одном глобальном международном ресурсе.
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