Международной компании нужен юрист для сотрудничества

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26/05/18 11:50 agent.biz.on





Главные навыки: практиковать в стране заказчика или практические навыки ведения международных проектов, работать на должном уровне, держать планку высокого уровня.

Особо приветствуется дополнительное профильное обучение (юрист-экономист, юрист-менеджер, медиатор), опыт ораторского искусства.

Дополнительно: твердость характера, эмоциональная устойчивость, чувство ответственности.

Что мы предлагаем:



Престижную работу. Вы улучшите ваши профессиональные стандарты, пополнив ваше портфолио международными проектами по всему миру.

Онлайн-сотрудничество. Международный рынок в интернет более лоялен к своим пользователям: вы быстро находите заказчика или партнера.

Востребованность. Юридический консалтинг - это ваш постоянный заработок в бизнес-проекте.

Рыночная оплата труда. Чем больше заказов или дороже проекты - тем больше вы зарабатываете.

Свободный график. Вы вправе решать, сколько проектов взять в работу.

Задачи онлайн-юриста с agent.biz:

Анализ коммерческой и правовой информации. Упреждение финансовых рисков. Решение правовых вопросов или составление процессуальных документов.

Проверка законных сделок и документации, договоров. Сбор сведений об обязательствах и имущественных правах, обременений.

Анализ разработка договоров, работа с лицензиями.

Переговоры с контрагентами, представителями государственных органов, организаций всех форм собственности.

Быть представителем заказчика в международном суде или органах власти.

Почему онлайн-юрист с Agent.biz?

Вы имеете за плечами опыт работы в государственных структурах и зарекомендовали себя как дипломат с юридическими обязанностями.



Вы являетесь специалистом по предоставлению консалтинговых услуг по имущественным, хозяйственным, земельным вопросам в сфере права.



Вы хотите разгрузить свой рабочий день и научиться эффективно управлять своим временем, использовать новые способы привлечения заказчиков.



Agent.biz предлагает вам возможность применить ваши навыки онлайн-юриста на одном глобальном международном ресурсе.



Нужны представители в каждом городе. Ищем только профи. Детально: Международной компании нужен юрист для решения юридических вопросов заказчиков. Это международная вакансия на должность специалиста с высшим юридическим образованием и желанием удаленно работать (от Азии, Европы до Америки).Главные навыки: практиковать в стране заказчика или практические навыки ведения международных проектов, работать на должном уровне, держать планку высокого уровня.Особо приветствуется дополнительное профильное обучение (юрист-экономист, юрист-менеджер, медиатор), опыт ораторского искусства.Дополнительно: твердость характера, эмоциональная устойчивость, чувство ответственности.Что мы предлагаем:Престижную работу. Вы улучшите ваши профессиональные стандарты, пополнив ваше портфолио международными проектами по всему миру.Онлайн-сотрудничество. Международный рынок в интернет более лоялен к своим пользователям: вы быстро находите заказчика или партнера.Востребованность. Юридический консалтинг - это ваш постоянный заработок в бизнес-проекте.Рыночная оплата труда. Чем больше заказов или дороже проекты - тем больше вы зарабатываете.Свободный график. Вы вправе решать, сколько проектов взять в работу.Задачи онлайн-юриста с agent.biz:Анализ коммерческой и правовой информации. Упреждение финансовых рисков. Решение правовых вопросов или составление процессуальных документов.Проверка законных сделок и документации, договоров. Сбор сведений об обязательствах и имущественных правах, обременений.Анализ разработка договоров, работа с лицензиями.Переговоры с контрагентами, представителями государственных органов, организаций всех форм собственности.Быть представителем заказчика в международном суде или органах власти.Почему онлайн-юрист с Agent.biz?Вы имеете за плечами опыт работы в государственных структурах и зарекомендовали себя как дипломат с юридическими обязанностями.Вы являетесь специалистом по предоставлению консалтинговых услуг по имущественным, хозяйственным, земельным вопросам в сфере права.Вы хотите разгрузить свой рабочий день и научиться эффективно управлять своим временем, использовать новые способы привлечения заказчиков.Agent.biz предлагает вам возможность применить ваши навыки онлайн-юриста на одном глобальном международном ресурсе.Нужны представители в каждом городе. Ищем только профи. Детально: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

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