28/05/18 12:13 boot

Рішенням суду з боржника стягнуто кошти. Майна в боржника немає, крім квартири, яку він прийняв у спадщину, але не оформлює свідоцтво про право на спадщину на неї у нотаріуса. Тобто, власником цієї квартири по реєстру є померла особа (спадкодавець). Зараз рішення суду знаходиться на стадії виконавчого провадження.



Суди відмовляють у задоволенні позовів про зобов'язання звернутися за видачею свідоцтва про право на спадщину, посилаючись на такі норми:

Ч. 1 ст. 1297 ЦК України встановлено, що спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно.



Однак, законодавством України не визначено строку, протягом якого спадкоємець повинен вчинити ці дії, не встановлено наслідків невиконання таких дій.



По своїй суті обовязок спадкодавця, який встановлено ч. 1 ст. 1297 ЦК України, не є зобовязанням, як визначено у ч. 1 ст. 509 ЦК України. Необхідність одержання свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно викликана тим, що на відміну від інших правомочностей, що переходять до спадкоємця у складі спадщини, право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця не з моменту прийняття спадщини із зворотною юридичною силою на час її відкриття (ч. 5 ст. 1268 ЦК), а з моменту реєстрації права спадкування нерухомого майна у державних органах (ст. 1299 ЦК). Суд вважає, що за змістом ч. 1 ст. 1297 ЦК України, обовязок спадкоємця звернутися до нотаріуса повязаний з набуттям права власності, яке згідно ч. 1 ст. 316 ЦК України особа здійснює за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.



З вказаних міркувань суд вважає, що як спадкоємець ОСОБА_7 має право в будь-який зручний для себе час дотриматися ч. 1 ст. 1297 ЦК України, і звернутися до нотаріуса за видачею свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. Покладення обовязку виконання цих дій є примушуванням до набуття права власності, що являється порушенням загальних положень про право власності.



В розмові з держ. виконавцем, він пояснив, що не може накласти арешт на вказану квартиру, оскільки власником є не боржник, а спадкодавець. Тому, фактично, не можливо виконати рішення суду.



Поділіться досвідом та думками, чи існують способи зобов'язати боржника отримати свідоцтво на спадщину або яким чином кредитору набути право власності на це майно? Вдячний за будь-які думки з цього приводу.

