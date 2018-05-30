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|30/05/18 16:57
Rossi > Dram
30/05/18 16:49
Для общества это не будет имущественным правом (имуществом), т.к. оно не может им обладать (а значит и получить не может). На основании совершение сделки по уступки права требование это право не перейдет в обществу; наступит другой юридический эффект - в тот же момент право прекратится (т.к. лицо не может быть своим же должником).
|30/05/18 16:49
Dram > Rossi
30/05/18 16:35
С такой аргументацией трудно согласиться, поскольку внесение вклада в форме имущественных прав, в т.ч. права требования, прямо предусмотрено в ст. 86 Хозяйственного кодекса.
|30/05/18 16:35
Rossi > Dram
30/05/18 16:24
Право требования к самому обществу не может быть вкладом, т.к. оно для общества не представляет из себя ценности как имущество. В результате такого "взноса" общество получит лишь освобождение от долгов перед участником, а это и запрещено.
|30/05/18 16:24
Dram > Rossi
30/05/18 15:48
по ЧАО (долг 1.5)поскольку срок выполнения обязательств наступил, следует заметить, что для акционерных обществ вопросы перевод долга в капитал не вызывает особых вопросов, поскольку в достаточной мере урегулирован ч. 2 ст. 21 Закона «Об акционерных обществах» и соответствующими решениями Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
У меня больше вопросов по ООО (2 млн долг) со сроком выплаты в июне 2018. Достаточно распространенной является практика внесения кредиторами имущественного вклада в уставный капитал в виде права требования к обществу. Эта опция позволяет формально обойти запрет, указанную в ч. 2 ст. 144 ГК, и в целом соответствует действующему законодательству, поскольку право требования является имущественным правом, которое относится к имуществу и являются не потребляемой вещью в соответствии со ст. 190 ГК. При таких обстоятельствах кредитор формально не освобождается от обязанности внесения вклада в уставный капитал ООО, а долговое обязательство прекращается совпадением кредитора и должника в одном лице без нарушения вопрос об однородности встречных требований.
|30/05/18 15:48
Rossi > Dram
30/05/18 15:35
Прекратите обязательство по соглашению сторон (ну или прощение долга кредитором, если должник не даст согласия).
Конечно здесь будут соответствующие налоговые последствия.
|30/05/18 15:46
ally > Dram
30/05/18 15:35
прощайте долг, правда с суммы этой придется налог заплатить, как с дохода, но если у предприятий, к примеру, есть накопленные убытки, или еще что-то из больших расходов, то и доход перекроется и налог в том числе.
Кипр к таким сделкам в целом тоже нормально относится
|30/05/18 15:35
Dram > Rossi
30/05/18 15:24
итоговая цель это отсутствие долга как такового. Руководствуемся украинским законодательством
|30/05/18 15:24
Rossi > Dram
30/05/18 15:15
Какова итоговая цель? Чтобы долга просто не было (независимо от фактического получения денег)?
Какому законодательству подчинены отношения сторон?
|30/05/18 15:15
Dram
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться.
Кипрская компания является кредитором двух украинских юрлиц.
Долг Украинского юрлица 1 перед Кипрской компанией составляет 2 млн. дол., срок погашения – июнь 2018 г.
Долг Украинского юрлица 2 перед Кипрской компанией составляет 1,5 млн. дол., срок погашения – декабрь 2017 г.
Кипрская компания является единственным участником Украинского юрлица 1 в форме ООО.
Кипрская компания является единственным акционером Украинского юрлица 2 в форме ЧАО.
Можно ли конвертировать эти долги в капитал?
Можно ли прекратить их любым другим образом? Если да то какой порядок действий и какие могут быть риски?