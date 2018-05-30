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30/05/18 16:57 Rossi > Dram 30/05/18 16:49

Для общества это не будет имущественным правом (имуществом), т.к. оно не может им обладать (а значит и получить не может). На основании совершение сделки по уступки права требование это право не перейдет в обществу; наступит другой юридический эффект - в тот же момент право прекратится (т.к. лицо не может быть своим же должником).



30/05/18 16:49 Dram > Rossi 30/05/18 16:35

С такой аргументацией трудно согласиться, поскольку внесение вклада в форме имущественных прав, в т.ч. права требования, прямо предусмотрено в ст. 86 Хозяйственного кодекса.



30/05/18 16:35 Rossi > Dram 30/05/18 16:24

Право требования к самому обществу не может быть вкладом, т.к. оно для общества не представляет из себя ценности как имущество. В результате такого "взноса" общество получит лишь освобождение от долгов перед участником, а это и запрещено.



30/05/18 16:24 Dram > Rossi 30/05/18 15:48

по ЧАО (долг 1.5)поскольку срок выполнения обязательств наступил, следует заметить, что для акционерных обществ вопросы перевод долга в капитал не вызывает особых вопросов, поскольку в достаточной мере урегулирован ч. 2 ст. 21 Закона «Об акционерных обществах» и соответствующими решениями Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

У меня больше вопросов по ООО (2 млн долг) со сроком выплаты в июне 2018. Достаточно распространенной является практика внесения кредиторами имущественного вклада в уставный капитал в виде права требования к обществу. Эта опция позволяет формально обойти запрет, указанную в ч. 2 ст. 144 ГК, и в целом соответствует действующему законодательству, поскольку право требования является имущественным правом, которое относится к имуществу и являются не потребляемой вещью в соответствии со ст. 190 ГК. При таких обстоятельствах кредитор формально не освобождается от обязанности внесения вклада в уставный капитал ООО, а долговое обязательство прекращается совпадением кредитора и должника в одном лице без нарушения вопрос об однородности встречных требований.



30/05/18 15:48 Rossi > Dram 30/05/18 15:35

Прекратите обязательство по соглашению сторон (ну или прощение долга кредитором, если должник не даст согласия).

Конечно здесь будут соответствующие налоговые последствия.



30/05/18 15:46 ally > Dram 30/05/18 15:35

прощайте долг, правда с суммы этой придется налог заплатить, как с дохода, но если у предприятий, к примеру, есть накопленные убытки, или еще что-то из больших расходов, то и доход перекроется и налог в том числе.

Кипр к таким сделкам в целом тоже нормально относится



30/05/18 15:35 Dram > Rossi 30/05/18 15:24

итоговая цель это отсутствие долга как такового. Руководствуемся украинским законодательством



30/05/18 15:24 Rossi > Dram 30/05/18 15:15

Какова итоговая цель? Чтобы долга просто не было (независимо от фактического получения денег)?



Какому законодательству подчинены отношения сторон?

