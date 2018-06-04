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Розірвання договору оренди
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4/06/18 14:53  kto_to > Maxim GMO    4/06/18 14:43Дерево
фірма хоче укласти новий договір, і на строк 7 чи 10 років, а той що з 2006 року - укладений до 2021 року, і далі орендодавець не бажає його продовжувати)

4/06/18 14:43  Maxim GMO > kto_to    4/06/18 11:40Дерево
Моя думка - краще розірвати договір 2006 та укласти новий, а не бавитись з дод. угодами, і в принципі так простіше буде, хоч і на 180,00 грн. дорожче+умови по договору оновляться під сьогоднішні реалії, так як поважаючі себе агрофірми свої договори оренди землі постійно підганяють під зміни в законодавстві та у типовій формі договору.
Мінус у цьому - можуть натулити умов, що будуть гіршими для орендодавця, причому це так обкрутять, що орендодавець на момент підписання нового договору на це й не зверне уваги.

4/06/18 13:06  kto_to > Marlboro!    4/06/18 12:23Дерево
Marlboro! помилка тільки в договорі (не правильні ініціали орендодавця), укладений з 2006 року, а на днях фірма виявила в договорі цю помилку з ініціалами, і тепер хоче його розірвати і укласти новий. У мене просто запитали з цього приводу, але я з таким ще не стикалася на практиці. Як краще чи простіше вийти з цієї ситцації?

4/06/18 13:04  інший > Marlboro!    4/06/18 12:23Дерево
Чи не буде перешкодою при стягнення заборгованості по орендній платі відсутність акту приймання-передачі, який взагалі не складався?
Договір було укладено. Умовами передбачено складання акту. Приміщення передане без акту. Орендні відносини тривали понад 4 роки, сплачувалася орендна плата
Зараз є заборгованість, орендар ухиляється від підписання акту приймання(повернення)
Взагалі-то проблем не очікую, але хотілося б почути інші думки

4/06/18 12:23  Marlboro! > kto_to    4/06/18 11:40Дерево
Наскільки критична помилка? Вона тільки в одному документі, чи є документи з правильними реквізитами? Чи приступили до виконання договору? Що значить "діяв до сьогодні", строк дії сплив? Яка ціль - підтримати розірвання чи протидіяти цьому? Ви з чиєї сторони?

4/06/18 12:06  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > kto_to    4/06/18 11:40Дерево
Якщо РНОКПП вказано правильно, і підпис поставлений тією особою, що насправді уклада договір - оо нічого не вийде. Я вже не кажу про такі "дрібниці", про строк позовної давності і відсутність у законі такої підстави, як неналежна сторона договору. Можна хіба що укласти дадаткову угоду, якою випоавити помилку, яка не має правового значення.

4/06/18 11:40  kto_to   Дерево
Фірма хоче розірвати договір оренди землі через виявлену помилку - неправильно вказані ініціали орендодавця, хоча цей договір уклалений ще в 2006 році і діяв до сьогодні. Пропонують укладсти новий. Як діяти?

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