Как указать должность на первичном документе, если подписываем по доверенности?

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3/08/18 11:21 КИКА > Alex7 2/08/18 17:39

Хороший абзац, только критерии "можливості ідентифікувати особу" наводят на размышления.

Так что абзац, полный абзац.

Мне в июле три рабочих дня испоганили охрана труда и комиссия горисполкома за нестандартное, законное, но недоступное их пониманию решение ситуации по сохранению рабочего места и стажа времено отсутствующему сотруднику.

Так что сказано "посада", пусть будет. Все равно мы медленно, но движемся к упрощению дурных требований. Хоть это радует.





2/08/18 17:39 Alex7 > КИКА 2/08/18 15:20

Когда не к чему было придраться, то придирались и цвету чернил )

Сейчас ст.9 дополнили новым абзацем, думаю что судиться по таким поводам придется реже



Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо. { Частину другу статті 9 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом N 2164-VIII ( 2164-19 ) від 05.10.2017 }



2/08/18 16:58 Евгений Осычнюк > КИКА 2/08/18 15:20

Ну правильно - успешно (ключевое слово) судились. Если не будет наименования должности в связи с ее отсутствием, то какие могут быть претензии? По аналогии права, можно наименованием должности считать фразу "по доверенности".



2/08/18 15:20 КИКА > Евгений Осычнюк 1/08/18 19:28



Стаття 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку

2. Первинні .. документи.. повинні мати такі обов'язкові реквізити:

...

посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операці



Мы как-то долго и нудно судились (успешно) за отсутствие слов (именно слов) на бланке "місце складання документа" на актах, просто название города проверяющих не устроило. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в УкраїніСтаття 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку2. Первинні .. документи.. повинні мати такі обов'язкові реквізити:...посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операціМы как-то долго и нудно судились (успешно) за отсутствие слов (именно слов) на бланке "місце складання документа" на актах, просто название города проверяющих не устроило.



1/08/18 19:28 Евгений Осычнюк > Бормоглот 1/08/18 14:21

Должность указывают, если она есть, в любом случае пишется фамилия, инициалы, и фраза "за довіреністю № **від **". А в принципе можно вообще ничего не писать, только подпись и ФИО, если контрагента устраивает.

