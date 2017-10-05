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Бухгалтерские посиделки
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Как указать должность на первичном документе, если подписываем по доверенности?
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3/08/18 11:21  КИКАОтправить письмо > Alex7    2/08/18 17:39Дерево
Хороший абзац, только критерии "можливості ідентифікувати особу" наводят на размышления.
Так что абзац, полный абзац.
Мне в июле три рабочих дня испоганили охрана труда и комиссия горисполкома за нестандартное, законное, но недоступное их пониманию решение ситуации по сохранению рабочего места и стажа времено отсутствующему сотруднику.
Так что сказано "посада", пусть будет. Все равно мы медленно, но движемся к упрощению дурных требований. Хоть это радует.

2/08/18 17:39  Alex7 > КИКА    2/08/18 15:20Дерево
Когда не к чему было придраться, то придирались и цвету чернил )
Сейчас ст.9 дополнили новым абзацем, думаю что судиться по таким поводам придется реже

Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо. { Частину другу статті 9 доповнено абзацом дев’ятим згідно із Законом N 2164-VIII ( 2164-19 ) від 05.10.2017 }

2/08/18 16:58  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > КИКА    2/08/18 15:20Дерево
Ну правильно - успешно (ключевое слово) судились. Если не будет наименования должности в связи с ее отсутствием, то какие могут быть претензии? По аналогии права, можно наименованием должности считать фразу "по доверенности".

2/08/18 15:20  КИКАОтправить письмо > Евгений Осычнюк    1/08/18 19:28Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ЗУ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
Стаття 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку
2. Первинні .. документи.. повинні мати такі обов'язкові реквізити:
...
посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операці

Мы как-то долго и нудно судились (успешно) за отсутствие слов (именно слов) на бланке "місце складання документа" на актах, просто название города проверяющих не устроило.

1/08/18 19:28  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Бормоглот    1/08/18 14:21Дерево
Должность указывают, если она есть, в любом случае пишется фамилия, инициалы, и фраза "за довіреністю № **від **". А в принципе можно вообще ничего не писать, только подпись и ФИО, если контрагента устраивает.

1/08/18 19:27  Mark-DonОтправить письмо > Бормоглот    1/08/18 14:21Дерево
Нажимайте на клавиши и напечатайте

1/08/18 14:21  Бормоглот   Дерево
Как указать должность на первичном документе, если подписываем по доверенности?
И надо ли вообще?

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