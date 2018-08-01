Рілля замість сінокосу

3/08/18 15:21 Maxim GMO > Микола Михайлови 3/08/18 12:56

Положення про Державний комітет України по земельних ресурсах, затверджене Указом Президента України від 14 серпня 2000 року N 970/2000 (на сьогодні вже втратив чинність):

п. 8. Держкомзем України в межах своїх повноважень на основі та

на виконання актів законодавства видає накази, організовує і

контролює їх виконання.



Держкомзем України в разі потреби видає разом з іншими

центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.



Нормативно-правові акти Держкомзему України підлягають

реєстрації в установленому законодавством порядку.





ПОЛОЖЕННЯ

про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів України

від 28 грудня 1992 р. № 731:

1. Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у………… присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

2. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.

4. Державній реєстрації підлягають нормативно-правові акти будь-якого виду (постанови, накази, інструкції тощо), якщо в них є одна або більше норм, що:

а) зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, а також з урахуванням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції та права Європейського Союзу (acquis ЄС), практики Європейського суду з прав людини, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують організаційно-правовий механізм їх реалізації;

б) мають міжвідомчий характер, тобто є обов'язковими для інших міністерств, органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що не входять до сфери управління органу, який видав нормативно-правовий акт.

15. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади направляють для виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування.

У разі порушення зазначених вимог нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не можуть бути застосовані.

При направленні на виконання та опублікуванні нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації акта є обов'язковим.





Наказ про затвердження КЛАСИФІКАЦІЇ видів цільового призначення земель Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за № 1011/18306 та внесений до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.

Чому б цей наказ реєстрував Мін’юст та вносив до відповідного реєстру, якщо він не є НПА?





п. 1.4. КЛАСИФІКАЦІЇ видів цільового призначення земель вказує, що «КВЦПЗ визначає поділ земель на окремі види цільового призначення земель, які характеризуються власним правовим режимом, екосистемними функціями, типами забудови, типами особливо цінних об'єктів».



Тобто,підрозділ КЛАСИФІКАЦІЇ «Для сінокосіння і випасання худоби» в межах категорії «Землі сільськогосподарського призначення» і покликаний, на мою думку, деталізувати власний правовий режим, екосистемні функції цього підвиду земель, що є відмінними від режиму та ф-ій, наприклад, земель «Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» чи «Для городництва», і такий правовий режим, екосистемні функції й ін. особливості зем. ділянки й повинні відображатися у відповідній документації із землеустрою.



