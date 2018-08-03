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Членство в гаражном кооперативе
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3/08/18 16:25  роторОтправить письмо > Ira_85    3/08/18 14:09Дерево
Договоритесь с председателем, что в один день оплатите задолженность по взносам и станете членом кооператива. Вопрос, я так понимаю, только в достижении согласия по деньгам. Договаривайтесь - это проще, дешевле и быстрее.

3/08/18 16:21  Maxim GMO > Ira_85    3/08/18 14:09Дерево
Я гадаю, у Вашому, як і в більшості гаражних кооперативів, ведеться зошит, де вписують-випусують членів кооперативу (і більшість гаражів як об'єктів нерухомості немає правовстановлюючої документації), і так само й ведеться облік сплачених внесків через зошит, і жодних офіційних заходів щодо прийняття до кооперативу, виключення із членів і тощо там не проводиться.

3/08/18 14:09  Ira_85Отправить письмо > Maxim GMO    3/08/18 13:00Дерево
Дякую за пораду!
Він не особисто не пускає. Встановив шлакбаум і відповідає тільки в телефонному режимі, що поки не сплачу всі внески за рік, ключів не дасть. А я вважаю, що відповідно до закону, спочатку мене мають прийняти до кооперативу, а потім як його член я буду платити та погашати заборгованість, якщо така є. Таки єдиний вихід звернення до суду. Дякую ще раз!

3/08/18 13:00  Maxim GMO > Ira_85    3/08/18 12:55Дерево
Як будуть перешкоджати у доступі - викликайте правоохоронні органи (як мінімум для фіксування факту перешкоджання).
Якщо їх приїзд не вплине на голову кооперативу - якраз складені протоколи й ляжуть в основу позову.

3/08/18 12:55  Ira_85Отправить письмо > Maxim GMO    3/08/18 12:51Дерево
В свідоцтві зазначено все майно, в тому числі і гараж.

3/08/18 12:54  Ira_85Отправить письмо > Евгений Осычнюк    3/08/18 12:45Дерево
Дякую за відповідь.

3/08/18 12:51  Maxim GMO > Ira_85    3/08/18 12:23Дерево
Вам видано свідоцтво про право на спадщину щодо гаража?

3/08/18 12:45  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ira_85    3/08/18 12:23Дерево
В суд. Насчет образца - не советую этим путем, лучше обратиться к специалисту, в этой ситуации могут быть проблемы с доказыванием.

3/08/18 12:23  Ira_85Отправить письмо   Дерево
Добрый день, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой.
После смерти отца, остался гараж в гаражном кооперативе. Председатель препятствует доступу в гараж, мотивируя это тем, что я не являюсь членом кооператива. Два раза отправляла письмо (ценное с уведомлением), с заявлением о принятии меня в члены кооператива, на основании свидетельства о праве на наследство. Председатель его целенаправленно не получает. Отправляла письмо по юридическому адресу кооператива. Понимаю, что нужно обращаться в суд или есть какие-то другие варианты воздействия? Буду очень благодарна, если посоветуете, где искать образец искового заявления. Заранее большое спасибо!

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