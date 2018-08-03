Членство в гаражном кооперативе

Договоритесь с председателем, что в один день оплатите задолженность по взносам и станете членом кооператива. Вопрос, я так понимаю, только в достижении согласия по деньгам. Договаривайтесь - это проще, дешевле и быстрее.

Дякую за пораду! Він не особисто не пускає. Встановив шлакбаум і відповідає тільки в телефонному режимі, що поки не сплачу всі внески за рік, ключів не дасть. А я вважаю, що відповідно до закону, спочатку мене мають прийняти до кооперативу, а потім як його член я буду платити та погашати заборгованість, якщо така є. Таки єдиний вихід звернення до суду. Дякую ще раз!