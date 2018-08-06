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Трудовые правоотношения
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Официальное трудоустройство и суд
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6/08/18 13:18  роторОтправить письмо > olgakashubina    6/08/18 12:32Дерево
Жаль, что Вы не поняли мой посыл.

6/08/18 12:32  olgakashubina > ротор    6/08/18 12:18Дерево
Был задан определенный вопрос, на который я получила ответ, за что вам спасибо. Но к чему дальнейшие комментарии по поводу того, что я о чем-то думаю?
Я не думаю, а зарабатываю деньги, чтобы оплатить не самые дешевые услуги юриста. Надеюсь, от этого будет больше толку, чем от того, чтобы бегать и рвать на себе волосы в поисках юриста "подешевле" и влезания в долги в каких-нибудь микрокредитных конторах.

6/08/18 12:18  роторОтправить письмо > olgakashubina    6/08/18 12:10Дерево
И да, то что уже есть одно решение суда, не значит, что в дальнейшем банк не получит еще одно, с взысканием задолженности по этому же кредиту, которая возникла на протяжении срока пока Вы думаете о чем-то.

6/08/18 12:10  olgakashubina > ротор    6/08/18 11:52Дерево
То, что мне о нем известно - случайность. Счастливая или нет, не знаю.
С этим уж я ничего не могу сделать. Идти брать новый кредит, чтобы оплатить услуги юриста - не самое удачное решение. А на руках энной суммы в данный момент нет.

6/08/18 11:52  роторОтправить письмо > olgakashubina    6/08/18 11:42Дерево
Чем больше Вы будете тянуть с пересмотром решения, тем сложнее будет доказывать, что Вы о нем не знали. Тем более, что Вам о нем уже сегодня известно.

6/08/18 11:42  olgakashubina > ротор    6/08/18 11:24Дерево
Да, там заочное решение по абсурдному делу. Буду оспаривать, но пока что не имею финансовой возможности, чтобы оплатить услуги юриста в полном объеме.
Просто интересовал именно вопрос по поводу того, сможет ли ИС служба без моего ведома узнать о моем месте работы и прийти туда что-то взыскивать.
Я переехала со старого места регистрации, а в суде даже не удосужились узнать, прописана ли я по адресу, который фигурирует в деле. Я так понимаю, что меня никто даже не искал. Потому ни повестки, ни бумаг из суда я на руки не получила. Единственное - это смска и информация с онлайн реестра.

6/08/18 11:24  роторОтправить письмо > olgakashubina    6/08/18 11:20Дерево
Да, исполнительная служба сможет взыскивать из вашей з/п средства в счет погашения долга.
В вашем случае я бы рекомендовал, в первую очередь, ознакомиться с решением суда (оно, наверняка, заочное), а во вторую, подать заявление в суд о его пересмотре, если, конечно, для этого будут основания.

6/08/18 11:20  olgakashubina   Дерево
Добрый день.
Не так давно проиграла суд приватбанку (о котором узнала из смски). В судебном реестре есть мое дело с позитивным решением в сторону банка.
Сейчас у меня стоит вопрос о том, чтобы официально трудоустроиться на новом месте работы. Заинтересовал вопрос, сможет ли исполнительная служба или банк обратиться по моему месту работы, в случае официального трудоустройства?
Никаких материалов с суда еще не получала. Решений и т.д. тоже на руках нет, ровно как и повесток в суд или каких-то официальных бумаг с банка.

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