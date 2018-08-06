Официальное трудоустройство и суд

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6/08/18 12:32 olgakashubina > ротор 6/08/18 12:18

Был задан определенный вопрос, на который я получила ответ, за что вам спасибо. Но к чему дальнейшие комментарии по поводу того, что я о чем-то думаю?

Я не думаю, а зарабатываю деньги, чтобы оплатить не самые дешевые услуги юриста. Надеюсь, от этого будет больше толку, чем от того, чтобы бегать и рвать на себе волосы в поисках юриста "подешевле" и влезания в долги в каких-нибудь микрокредитных конторах.



6/08/18 12:18 ротор > olgakashubina 6/08/18 12:10

И да, то что уже есть одно решение суда, не значит, что в дальнейшем банк не получит еще одно, с взысканием задолженности по этому же кредиту, которая возникла на протяжении срока пока Вы думаете о чем-то.



6/08/18 12:10 olgakashubina > ротор 6/08/18 11:52

То, что мне о нем известно - случайность. Счастливая или нет, не знаю.

С этим уж я ничего не могу сделать. Идти брать новый кредит, чтобы оплатить услуги юриста - не самое удачное решение. А на руках энной суммы в данный момент нет.



6/08/18 11:52 ротор > olgakashubina 6/08/18 11:42

Чем больше Вы будете тянуть с пересмотром решения, тем сложнее будет доказывать, что Вы о нем не знали. Тем более, что Вам о нем уже сегодня известно.



6/08/18 11:42 olgakashubina > ротор 6/08/18 11:24

Да, там заочное решение по абсурдному делу. Буду оспаривать, но пока что не имею финансовой возможности, чтобы оплатить услуги юриста в полном объеме.

Просто интересовал именно вопрос по поводу того, сможет ли ИС служба без моего ведома узнать о моем месте работы и прийти туда что-то взыскивать.

Я переехала со старого места регистрации, а в суде даже не удосужились узнать, прописана ли я по адресу, который фигурирует в деле. Я так понимаю, что меня никто даже не искал. Потому ни повестки, ни бумаг из суда я на руки не получила. Единственное - это смска и информация с онлайн реестра.



6/08/18 11:24 ротор > olgakashubina 6/08/18 11:20

Да, исполнительная служба сможет взыскивать из вашей з/п средства в счет погашения долга.

В вашем случае я бы рекомендовал, в первую очередь, ознакомиться с решением суда (оно, наверняка, заочное), а во вторую, подать заявление в суд о его пересмотре, если, конечно, для этого будут основания.

