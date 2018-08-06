Запрос в МКАС при ТПП Украины

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|6/08/18 18:08
Евгений Осычнюк > ivanova-l
6/08/18 16:32
Странный потому, что каждый случай индивидуальный, а подобная ситуация нормативно не урегулирована. Следовательно: если даже у кого-то и было подобное, то не факт, что у Вас оно повторится. Сокращаем лишние звенья, и получаем - нужно обращаться с запросом. Но дело Ваше, конечно.
|6/08/18 17:47
ivanova-l > AM
6/08/18 17:44
посмотрела, все же думаю, что не совсем наш случай. Наш вопрос не касается мореплавания и некачественным стал товар не из-за морского перемещения...
|6/08/18 17:44
AM > ivanova-l
6/08/18 17:38
Посмотрите компетенцию МАК при ТПП
|6/08/18 17:38
ivanova-l > AM
6/08/18 17:37
да.
|6/08/18 17:37
AM > ivanova-l
6/08/18 17:33
Поставка морем?
|6/08/18 17:33
ivanova-l > AM
6/08/18 17:29
суть - поставка некачественного товара. Товар полностью оплачен, но исследования показали ненадлежащее качество товара. Требования - вернуть товар поставщику, получить обратно свои деньги с компенсациями расходов.
|6/08/18 17:29
AM > ivanova-l
6/08/18 17:26
|6/08/18 17:28
ivanova-l > dkl
6/08/18 17:27
спасибо большое! будем пробовать узнавать.
|6/08/18 17:27
dkl > ivanova-l
6/08/18 16:10
насколько я помню (давно с ними не общался), там в канцелярии адекватные сотрудники, которые предоставляют полноценные консультации по подобным вопросам по телефону. Попробуйте им позвонить и уточнить перспективы как ответа на запрос, так и в целом
|6/08/18 17:26
ivanova-l > AM
6/08/18 17:21
Спасибо.
А в принципе МКАС отвечает на такие запросы или не стоит тратить время и сразу пробовать подавать иск?
|6/08/18 17:21
AM > ivanova-l
6/08/18 17:18
|6/08/18 17:18
ivanova-l > AM
6/08/18 17:13
"Arbitration Commission at the Chamber of Commerce and Industry (Kiev)"
|6/08/18 17:13
AM > ivanova-l
6/08/18 16:10
Как звучит название арбитража в контракте на английском?
|6/08/18 16:32
ivanova-l > Евгений Осычнюк
6/08/18 16:31
Почему же странный.
Обратимся непременно, но хотелось бы поинтересоваться, может кто-то сталкивался или МКАС даст ответ, или отпишет, что платите рег.сбор, подавайте в суд и все узнаете...
|6/08/18 16:31
Евгений Осычнюк > ivanova-l
6/08/18 16:10
Странный вопрос у Вас, в чем проблема? Напишите им - и все узнаете.
|6/08/18 16:10
ivanova-l
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с тем, насколько реально возможно получить ответ от МКАС при ТПП Украины на запрос юр.лица.
Суть запроса - в контракте есть дефектная арбитражная оговорка, некорректно указан орган - "Арбитражная комиссия при ТПП (г. Киев)". Сам вопрос: примет ли МКАС к рассмотрению спор по данному контракту с такой арбитражной оговоркой.
Спасибо!