Запрос в МКАС при ТПП Украины



Сортировать по времени сообщений [ ]



6/08/18 18:08 Евгений Осычнюк > ivanova-l 6/08/18 16:32

Странный потому, что каждый случай индивидуальный, а подобная ситуация нормативно не урегулирована. Следовательно: если даже у кого-то и было подобное, то не факт, что у Вас оно повторится. Сокращаем лишние звенья, и получаем - нужно обращаться с запросом. Но дело Ваше, конечно.



6/08/18 17:47 ivanova-l > AM 6/08/18 17:44

посмотрела, все же думаю, что не совсем наш случай. Наш вопрос не касается мореплавания и некачественным стал товар не из-за морского перемещения...



6/08/18 17:33 ivanova-l > AM 6/08/18 17:29

суть - поставка некачественного товара. Товар полностью оплачен, но исследования показали ненадлежащее качество товара. Требования - вернуть товар поставщику, получить обратно свои деньги с компенсациями расходов.



6/08/18 17:27 dkl > ivanova-l 6/08/18 16:10

насколько я помню (давно с ними не общался), там в канцелярии адекватные сотрудники, которые предоставляют полноценные консультации по подобным вопросам по телефону. Попробуйте им позвонить и уточнить перспективы как ответа на запрос, так и в целом



6/08/18 17:26 ivanova-l > AM 6/08/18 17:21

Спасибо.

А в принципе МКАС отвечает на такие запросы или не стоит тратить время и сразу пробовать подавать иск?



6/08/18 16:32 ivanova-l > Евгений Осычнюк 6/08/18 16:31

Почему же странный.

Обратимся непременно, но хотелось бы поинтересоваться, может кто-то сталкивался или МКАС даст ответ, или отпишет, что платите рег.сбор, подавайте в суд и все узнаете...

