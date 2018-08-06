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Запрос в МКАС при ТПП Украины
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6/08/18 18:08  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > ivanova-l    6/08/18 16:32Дерево
Странный потому, что каждый случай индивидуальный, а подобная ситуация нормативно не урегулирована. Следовательно: если даже у кого-то и было подобное, то не факт, что у Вас оно повторится. Сокращаем лишние звенья, и получаем - нужно обращаться с запросом. Но дело Ваше, конечно.

6/08/18 17:47  ivanova-l > AM    6/08/18 17:44Дерево
посмотрела, все же думаю, что не совсем наш случай. Наш вопрос не касается мореплавания и некачественным стал товар не из-за морского перемещения...

6/08/18 17:44  AMОтправить письмо > ivanova-l    6/08/18 17:38Дерево
Посмотрите компетенцию МАК при ТПП

6/08/18 17:38  ivanova-l > AM    6/08/18 17:37Дерево
да.

6/08/18 17:37  AMОтправить письмо > ivanova-l    6/08/18 17:33Дерево
Поставка морем?

6/08/18 17:33  ivanova-l > AM    6/08/18 17:29Дерево
суть - поставка некачественного товара. Товар полностью оплачен, но исследования показали ненадлежащее качество товара. Требования - вернуть товар поставщику, получить обратно свои деньги с компенсациями расходов.

6/08/18 17:29  AMОтправить письмо > ivanova-l    6/08/18 17:26Дерево
А может быть это Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
У Вас о чем спор?

6/08/18 17:28  ivanova-l > dkl    6/08/18 17:27Дерево
спасибо большое! будем пробовать узнавать.

6/08/18 17:27  dkl > ivanova-l    6/08/18 16:10Дерево
насколько я помню (давно с ними не общался), там в канцелярии адекватные сотрудники, которые предоставляют полноценные консультации по подобным вопросам по телефону. Попробуйте им позвонить и уточнить перспективы как ответа на запрос, так и в целом

6/08/18 17:26  ivanova-l > AM    6/08/18 17:21Дерево
Спасибо.
А в принципе МКАС отвечает на такие запросы или не стоит тратить время и сразу пробовать подавать иск?

6/08/18 17:21  AMОтправить письмо > ivanova-l    6/08/18 17:18Дерево
Посмотрите практику МКАС, там есть, в том числе, и по неточностям в названии [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

6/08/18 17:18  ivanova-l > AM    6/08/18 17:13Дерево
"Arbitration Commission at the Chamber of Commerce and Industry (Kiev)"

6/08/18 17:13  AMОтправить письмо > ivanova-l    6/08/18 16:10Дерево
Как звучит название арбитража в контракте на английском?

6/08/18 16:32  ivanova-l > Евгений Осычнюк    6/08/18 16:31Дерево
Почему же странный.
Обратимся непременно, но хотелось бы поинтересоваться, может кто-то сталкивался или МКАС даст ответ, или отпишет, что платите рег.сбор, подавайте в суд и все узнаете...

6/08/18 16:31  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > ivanova-l    6/08/18 16:10Дерево
Странный вопрос у Вас, в чем проблема? Напишите им - и все узнаете.

6/08/18 16:10  ivanova-l   Дерево
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с тем, насколько реально возможно получить ответ от МКАС при ТПП Украины на запрос юр.лица.
Суть запроса - в контракте есть дефектная арбитражная оговорка, некорректно указан орган - "Арбитражная комиссия при ТПП (г. Киев)". Сам вопрос: примет ли МКАС к рассмотрению спор по данному контракту с такой арбитражной оговоркой.
Спасибо!

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