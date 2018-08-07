Зарплатний проект: чи потрібна згода працівника?

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|7/08/18 15:59
Евгений Осычнюк > Евгений Осычнюк
7/08/18 15:58
Звертайтесь до роботодавця з письмовою вимогою виплатити з\п так, як Вам зручно.
|7/08/18 15:58
Евгений Осычнюк > Alx2018
7/08/18 14:48
Щоб реалії були "правильні", Вам треба діяти по закону. Банк якраз все робить правильно, а от Ваш роботодавець дуже ризикує, бо "отже або банк має ці кошти повернути" не відповідає вимогам закону. Банк зарахував кошти на Ваш рахунок, і тепер отримати можете або Ви особисто, або ніхто.
|7/08/18 14:48
Alx2018 > Евгений Осычнюк
7/08/18 11:41
Я гадав, що компанії значно важливіше вчасно виплатити зарплату, аніж працівнику її отримати. Письмової згоди не було, договору на разі немає (його буде укладено як було, з банком поспілкувались, з'ясували, що рахунки відкрито без участі співробітників, проте рахунки неактивні. зарплатня приймається. Отже всі все порушують, але тут "так заведено".
Я все ж сподівався, що банк не матиме права акумулювати ці кошти, компанія не матиме доказів належної виплати/отримання коштів працівником, отже або банк має ці кошти повернути, або компанія має виплачувати зарплатню за старі рахунки, доки не отримає згоди на нові.
Проте - реалії інші ))
|7/08/18 11:41
Евгений Осычнюк > Marlboro!
7/08/18 11:20
У будь-якому випадку, видаткові операції будут можливі лише після ідентифікації власника рахунку. Тому може скластись ситуація, коли роботодавець перерахує кошти, а робітник відмовиться користуватись цим рахунком, і буде вимагати ті ж самі кошти, наприклад, готівкою. Тому ті, хто відкриває такі рахунки без заяви працівника - просто камікадзе.
|7/08/18 11:20
Marlboro! > Alx2018
7/08/18 11:07
Практично це залежить від умов банку.
Багато в яких процес відкриття зарплатного проекту і карткових рахунків для працівників не передбачає залучення в цей процес самих працівників.
Тому таке може мати місце на практиці.
|7/08/18 11:07
Alx2018 > Marlboro!
7/08/18 10:35
Мене саме цікавить позиція банку з огляду на роз’яснення НБУ, викладеними у Листі від 01.04.2005 №11-113/1077-3214, де визначено, що банк не має права перераховувати заробітну плату на картковий рахунок без згоди клієнта.
Проте банк говорить, що саме роботодавець відкриває рахунки для працівників через якійсь банківський інтерфейс, що і дозволяє банку отримувати та утримувати?! такі кошти до моменту звернення працівника.
|7/08/18 10:35
Marlboro! > Kostiantyn2018
7/08/18 10:32
Перерахування ЗП на такий рахунок без згоди працівника не є належним виконанням зобовязання з виплати зарплати.
Тобто теоретично працівник вважається таким, що не отримав заробітну плату і він може від роботодавця вимагати її виплати [готівкою чи на обумовлений ним рахунок].
|7/08/18 10:32
Kostiantyn2018
Доброго дня, шановні!
Усім нам відомо про необхідність отримання згоди працівника на переказ зарплатні на будь-який рахунок відкритий у банку (ст. 24 ЗУ Про оплату праці). Проте на практиці, банком було відкрито рахунок працівнику у банку без його відома та згоди, куди й було скеровано частину заробітної плати.
Питання: чи правомірно банком було відкрито такий рахунок та чи правомірно банк утримує такі кошти отримані від роботодавця за відсутності будь-яких договірних відносин між таким працівником та банком. Жодного договору працівник не підписував.
Дякую.