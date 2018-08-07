Обжалование постановления по КУоАП, 3-и лица

Считаю, что на права 3-х лиц не влияет никоим образом Постановление, как біло сказано, за єксплуатацию не введеного в єксплуатацию (пардон) дома Смотрим ч6 ст 82 ГПК 6. Вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

7/08/18 16:38 впрск > Marlboro! 7/08/18 16:18

ОСОБА_2 подала до суду заяву про притягнення її у якості 3-ї особи на стороні відповідача, обґрунтовуючи це тим, що рішення у даній справі може вплинути на її права та обовязки по відношенню до відповідача.

Згідно з ст. 49 ч. 2 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, коли справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обовязки.

Керуючись ст. 49 КАС України, суд



УХВАЛИВ:

Залучити ОСОБА_2...



Ось і все обґрунтування. Оскарженню не підлягає.

