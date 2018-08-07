 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Парламент не може, вето допоможе! "Індивідуальних" дотацій на зерновози не буде
Щодо заходів для відновлення кредитування в Україні
Список литературы на лето. Благотворительность.
Политики - украинские, счета - кипрские. Манафорта сдали "с потрохами"
Окремі проблемні питання предмету шлюбного договору
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Бизнес-Форум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Обжалование постановления по КУоАП, 3-и лица
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
7/08/18 17:24  впрск > Marlboro!    7/08/18 17:02Дерево
Вже подивився практику. Дійсно, в справах про оскарження постанов за КУпАП досить часто залучаються треті особи. Можна сказати, відповідь отримано
Дякую усім, хто відгукнувся

7/08/18 17:02  Marlboro! > впрск    7/08/18 16:38Дерево
Ознайомтесь із матеріалами справи і подивіться текст самої заяви.
Без цього сказати щось предметно не можна.

7/08/18 16:47  впрск > ротор    7/08/18 16:43Дерево
Обжалования не предвидится, просто на ровном месте задержка в 2 мес.

Вопрос интересует взагалі

7/08/18 16:45  роторОтправить письмо > впрск    7/08/18 16:40Дерево
"постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими...
Постановление в вашем деле не будет постановлением суда по делу об административном правонарушении.

7/08/18 16:43  роторОтправить письмо > впрск    7/08/18 16:38Дерево
Это значит, что суд согласился с обоснованием заявления третьего лица. Вам нужно смотреть его. Если в нем то же самое, то такое решение суда незаконно. Но поскольку оно не подлежит обжалованию, то не забудьте об этом указать в жалобе на постановление, если она будет.

7/08/18 16:40  впрск > ротор    7/08/18 16:22Дерево
Считаю, что на права 3-х лиц не влияет никоим образом

Постановление, как біло сказано, за єксплуатацию не введеного в єксплуатацию (пардон) дома

Смотрим ч6 ст 82 ГПК
6. Вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

7/08/18 16:38  впрск > Marlboro!    7/08/18 16:18Дерево
ОСОБА_2 подала до суду заяву про притягнення її у якості 3-ї особи на стороні відповідача, обґрунтовуючи це тим, що рішення у даній справі може вплинути на її права та обовязки по відношенню до відповідача.
Згідно з ст. 49 ч. 2 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, коли справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обовязки.
Керуючись ст. 49 КАС України, суд

УХВАЛИВ:
Залучити ОСОБА_2...

Ось і все обґрунтування. Оскарженню не підлягає.

7/08/18 16:22  роторОтправить письмо > впрск    7/08/18 16:07Дерево
Повторю вопрос: на какие его права и свободы может повлиять решение суда?
Тут нужно смотреть предметно.

7/08/18 16:18  Marlboro! > впрск    7/08/18 16:07Дерево
Яке конкретно обгрунтування наведено в клопотанні про вступ у справу? І що конкретно написав суд в ухвалі?

7/08/18 16:17  Marlboro! > впрск    7/08/18 16:07Дерево
Справи по КУпАП слухаються коли постанову виносить суд (наприклад, ДТП).
Якщо постанову виносить орган, то вона оскаржується в адмінсуд як звичайний акт індивідуальної дії. При розгляді такої справи можуть бути треті особи - наприклад, страхова.

Відсутність третіх осіб - це не фішка, а баг совкового кодексу при написанні якого ніхто навіть словосполучення такого не знав.

7/08/18 16:07  впрск > впрск    7/08/18 15:25Дерево
Отсутствие третьих лиц - одна из особенностей КУоАП. Поскольку Кодекс умалчивает о конкретных особенностях которые имеются в виду остается гадать.
Вот, ув. Глеб задался тем же вопросом , что и я

Для полного понимания штраф за эксплуатацию без ввода.
Интересов 3х лиц в этом деле, мягко говоря, нет. Зато между ними 100500 параллельных процессов

7/08/18 16:02  Marlboro! > Marlboro!    7/08/18 16:01Дерево
Упс, теги обвалились

7/08/18 16:01  Marlboro! > ротор    7/08/18 15:47Дерево
Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва
Детальніше: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Вірогідно залізли на територію сусіда, затулили йому вид з вікна на море при будівництві будинку чи ще щось. Правовий інтерес - позитивна для сусіда преюдиція.

7/08/18 15:47  роторОтправить письмо > впрск    7/08/18 15:25Дерево
Я так понимаю, что в качестве 3 лиц, не заявляющих самостоятельные требования??? И на какие его права и свободы может повлиять решение суда?

7/08/18 15:45  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > впрск    7/08/18 15:25Дерево
А где Вы видите нестыковку КУПАП и КССУ именно в этом вопросе? В чем тут "особливість", не позволяющая прилечь 3-е лицо, если результат рассмотрения спора может повлиять не его интересы?

7/08/18 15:25  впрск   Дерево
Лицо привлечено к админответственности (96 КУоАП). Постановление обжаловано, подан иск по КАС.
Внезапно посторонним физлицом (соседом нарушителя) подано заявление о вступлении в дело 3м лицом, и это заявление удовлетворено.
Прав ли суд? В КоАП нет третьих лиц и ИМХО оговорка ст288 КУпАП о порядке обжалования, как раз об этом
"у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом".

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
В Беларуси задержали уже 8 журналистов
Клыха в российской больнице "накачали" психотропами - Денисова
Взрывы под Харьковом: ранены четверо спасателей
В Германии мать и ее сожителя осудили за изнасилования ее сына
Над Днепром поднялось ядовитое облако азотной кислоты: фото,видео
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.