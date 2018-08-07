Обжалование постановления по КУоАП, 3-и лица

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|7/08/18 17:24
впрск > Marlboro!
7/08/18 17:02
Вже подивився практику. Дійсно, в справах про оскарження постанов за КУпАП досить часто залучаються треті особи. Можна сказати, відповідь отримано
Дякую усім, хто відгукнувся
|7/08/18 17:02
Marlboro! > впрск
7/08/18 16:38
Ознайомтесь із матеріалами справи і подивіться текст самої заяви.
Без цього сказати щось предметно не можна.
|7/08/18 16:47
впрск > ротор
7/08/18 16:43
Обжалования не предвидится, просто на ровном месте задержка в 2 мес.
Вопрос интересует взагалі
|7/08/18 16:45
ротор > впрск
7/08/18 16:40
"постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими...
Постановление в вашем деле не будет постановлением суда по делу об административном правонарушении.
|7/08/18 16:43
ротор > впрск
7/08/18 16:38
Это значит, что суд согласился с обоснованием заявления третьего лица. Вам нужно смотреть его. Если в нем то же самое, то такое решение суда незаконно. Но поскольку оно не подлежит обжалованию, то не забудьте об этом указать в жалобе на постановление, если она будет.
|7/08/18 16:40
впрск > ротор
7/08/18 16:22
Считаю, что на права 3-х лиц не влияет никоим образом
Постановление, как біло сказано, за єксплуатацию не введеного в єксплуатацию (пардон) дома
Смотрим ч6 ст 82 ГПК
6. Вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.
|7/08/18 16:38
впрск > Marlboro!
7/08/18 16:18
ОСОБА_2 подала до суду заяву про притягнення її у якості 3-ї особи на стороні відповідача, обґрунтовуючи це тим, що рішення у даній справі може вплинути на її права та обовязки по відношенню до відповідача.
Згідно з ст. 49 ч. 2 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження або до початку першого судового засідання, коли справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обовязки.
Керуючись ст. 49 КАС України, суд
УХВАЛИВ:
Залучити ОСОБА_2...
Ось і все обґрунтування. Оскарженню не підлягає.
|7/08/18 16:22
ротор > впрск
7/08/18 16:07
Повторю вопрос: на какие его права и свободы может повлиять решение суда?
Тут нужно смотреть предметно.
|7/08/18 16:18
Marlboro! > впрск
7/08/18 16:07
Яке конкретно обгрунтування наведено в клопотанні про вступ у справу? І що конкретно написав суд в ухвалі?
|7/08/18 16:17
Marlboro! > впрск
7/08/18 16:07
Справи по КУпАП слухаються коли постанову виносить суд (наприклад, ДТП).
Якщо постанову виносить орган, то вона оскаржується в адмінсуд як звичайний акт індивідуальної дії. При розгляді такої справи можуть бути треті особи - наприклад, страхова.
Відсутність третіх осіб - це не фішка, а баг совкового кодексу при написанні якого ніхто навіть словосполучення такого не знав.
|7/08/18 16:07
впрск > впрск
7/08/18 15:25
Отсутствие третьих лиц - одна из особенностей КУоАП. Поскольку Кодекс умалчивает о конкретных особенностях которые имеются в виду остается гадать.
Вот, ув. Глеб задался тем же вопросом , что и я
Для полного понимания штраф за эксплуатацию без ввода.
Интересов 3х лиц в этом деле, мягко говоря, нет. Зато между ними 100500 параллельных процессов
|7/08/18 16:02
Marlboro! > Marlboro!
7/08/18 16:01
Упс, теги обвалились
|7/08/18 16:01
Marlboro! > ротор
7/08/18 15:47
|7/08/18 15:47
ротор > впрск
7/08/18 15:25
Я так понимаю, что в качестве 3 лиц, не заявляющих самостоятельные требования??? И на какие его права и свободы может повлиять решение суда?
|7/08/18 15:45
Евгений Осычнюк > впрск
7/08/18 15:25
А где Вы видите нестыковку КУПАП и КССУ именно в этом вопросе? В чем тут "особливість", не позволяющая прилечь 3-е лицо, если результат рассмотрения спора может повлиять не его интересы?
|7/08/18 15:25
впрск
Лицо привлечено к админответственности (96 КУоАП). Постановление обжаловано, подан иск по КАС.
Внезапно посторонним физлицом (соседом нарушителя) подано заявление о вступлении в дело 3м лицом, и это заявление удовлетворено.
Прав ли суд? В КоАП нет третьих лиц и ИМХО оговорка ст288 КУпАП о порядке обжалования, как раз об этом
"у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом".