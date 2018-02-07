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13/08/18 16:36 komstas > komstas 13/08/18 16:35

Згідно п. 7 Порядку № 85 рішення про розстрочення приймається за результатами перевірки:

- відповідності обладнання, зазначеного у заяві, визначеній платником податку товарній підкатегорії згідно з УКТЗЕД та передбачення такої товарної підкатегорії пунктом 65 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України;

- підтвердження зазначеної у заяві вартості обладнання;

- підтвердження того, що обладнання не походить з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором стосовно України згідно із законодавством, або не ввозиться з території такої держави-окупанта (держави-агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом;

- відповідність коду згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), зазначеного у заяві, відповідному коду, зазначеному в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

- відсутності у платника податку заборгованості із сплати платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та відсутності діючих спеціальних санкцій, застосованих до нього відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

- підтвердження наявності виробничих потужностей або приміщень чи умов для обліку і зберігання товарів, готової продукції.



13/08/18 16:35 komstas > komstas 13/08/18 16:35

Відповідно до п. 3 Порядку № 85 3. Для отримання розстрочення сплати податку платник податку подає до митниці ДФС:

- заяву про розстрочення;

- документи та відомості, необхідні для митного контролю (ст. 335 Митного кодексу України);

- бізнес-проект, бізнес-план або інший документ, у якому зазначено технологічний процес з економічними розрахунками та очікувані результати діяльності;

- наявні висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти і стандарти підприємства, технічні умови, технічна документація, документи, що підтверджують наявність виробничих потужностей, приміщень.





13/08/18 16:35 komstas > komstas 13/08/18 16:34

Рішення про надання розстрочення сплати ПДВ приймається митницею ДФС за рекомендацією комісії, до складу якої включаються (п. 4 с):

керівник підрозділу митниці ДФС, який здійснює митне оформлення товарів, або особа, яка його заміщує;

керівник підрозділу митниці ДФС, який здійснює адміністрування митних платежів, або особа, яка його заміщує;

керівник підрозділу митниці ДФС, який здійснює заходи з протидії митним правопорушенням, або особа, яка його заміщує;

керівник юридичного підрозділу митниці ДФС або особа, яка його заміщує;



Рішення про розстрочення ПДВ приймається протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви при розстроченні суми ПДВ до 1 млн. грн. та протягом 25 робочих днів - при розстроченні суми ПДВ до 1 млн. грн. (за погодженням з Головою ДФС). (п. 5 Порядку № 85)





13/08/18 16:34 komstas > komstas 13/08/18 16:33

Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість та застосування забезпечення виконання зобов'язань під час ввезення на митну територію України обладнання для власного виробництва на території України затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 р. № 85 (далі – Порядок № 85)

