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Машина на подписке на ответственное хранении. Могу ли я её продать
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14/08/18 12:39  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > wonderfully    14/08/18 10:00Дерево
Правда.

14/08/18 12:38  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > armadagrup    14/08/18 11:10Дерево
К адвокату обращайтесь, самостоятельно не потянете.

14/08/18 12:37  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > armadagrup    14/08/18 11:13Дерево
Искать авто, и изымать у нового хозяина. Ваша расписка об "ответственном хранении" по факту юридически ничтожный документ, если арест не накладывался.

14/08/18 11:13  armadagrupОтправить письмо > Евгений Осычнюк    14/08/18 07:24Дерево
Если не наложен и я продал авто. И вдруг случилось диво нашлись воры, и следователю нужна машина, что делать в этой ситуации?

14/08/18 11:10  armadagrupОтправить письмо > wonderfully    14/08/18 10:11Дерево
Я понимаю что есть криминальная ответственность. Про то что могли наложить арест не знал, зная нашу чудную полицию то могли и не обратится(делаю выводы с того как они искали авто, что сам искал машину и вызывал ППС, хотя были все ориентировки от меня на каких сейчас номерах ездит).
Как проверить есть ли арест на машину и возможно ли это сделать?
Как снять арест с машины? Какие для этого должны быть условия(например дело затянулось, нет результатов поиска воров и нет возможности их установить)?
Какая то паттовая ситуация выходит. Собственник имущества и не могу им распоряжаться в полной мере.

14/08/18 10:11  wonderfully > armadagrup    14/08/18 01:25Дерево
Но нужно иметь ввиду, что следователь после временного изъятия должен был обратиться с ходатайством о наложении ареста и скорее всего так и было.

14/08/18 10:01  wonderfully > armadagrup    14/08/18 01:25Дерево
Вас должны были предупредить об уголовной ответственности предусмотренной статьей 388 Уголовного кодекса Украины.

Стаття 388. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації
1. Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, -

караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо майна, яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили, -
караються штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

14/08/18 10:00  wonderfully > Евгений Осычнюк    14/08/18 07:24Дерево
Вы и правда думаете, что можно вещдок продать ?

14/08/18 07:24  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > armadagrup    14/08/18 01:25Дерево
Если арест слидчим суддей не наложен - можете.

14/08/18 01:59  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > armadagrup    14/08/18 01:25Дерево
задайте свой вопрос в существующей теме [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
до утра время есть, вычитайте тему по ссылке.

14/08/18 01:25  armadagrupОтправить письмо   Дерево
История такая. Машину угнали, потом её нашли. Отдали под подписку об ответственном хранении автомобиля, так как проходит по делу как вещь док. Угонщиков не нашли, то есть дело не закрыли.
Я могу продать авто? Снять с учета и продать? Как это все юридически верно оформить?
Дело еще могу долго не закрывать не хранить же мне машину еще не понятно сколько год.
Спасибо за ответы

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