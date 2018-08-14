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|14/08/18 12:39
Евгений Осычнюк > wonderfully
14/08/18 10:00
Правда.
|14/08/18 12:38
Евгений Осычнюк > armadagrup
14/08/18 11:10
К адвокату обращайтесь, самостоятельно не потянете.
|14/08/18 12:37
Евгений Осычнюк > armadagrup
14/08/18 11:13
Искать авто, и изымать у нового хозяина. Ваша расписка об "ответственном хранении" по факту юридически ничтожный документ, если арест не накладывался.
|14/08/18 11:13
armadagrup > Евгений Осычнюк
14/08/18 07:24
Если не наложен и я продал авто. И вдруг случилось диво нашлись воры, и следователю нужна машина, что делать в этой ситуации?
|14/08/18 11:10
armadagrup > wonderfully
14/08/18 10:11
Я понимаю что есть криминальная ответственность. Про то что могли наложить арест не знал, зная нашу чудную полицию то могли и не обратится(делаю выводы с того как они искали авто, что сам искал машину и вызывал ППС, хотя были все ориентировки от меня на каких сейчас номерах ездит).
Как проверить есть ли арест на машину и возможно ли это сделать?
Как снять арест с машины? Какие для этого должны быть условия(например дело затянулось, нет результатов поиска воров и нет возможности их установить)?
Какая то паттовая ситуация выходит. Собственник имущества и не могу им распоряжаться в полной мере.
|14/08/18 10:11
wonderfully > armadagrup
14/08/18 01:25
Но нужно иметь ввиду, что следователь после временного изъятия должен был обратиться с ходатайством о наложении ареста и скорее всего так и было.
|14/08/18 10:01
wonderfully > armadagrup
14/08/18 01:25
Вас должны были предупредить об уголовной ответственности предусмотренной статьей 388 Уголовного кодекса Украины.
Стаття 388. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації
1. Розтрата, відчуження, приховування, підміна, пошкодження, знищення майна або інші незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене особою, якій це майно ввірено, а також здійснення представником банку або іншої фінансової установи банківських операцій з коштами, на які накладено арешт, -
караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо майна, яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили, -
караються штрафом від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
|14/08/18 10:00
wonderfully > Евгений Осычнюк
14/08/18 07:24
Вы и правда думаете, что можно вещдок продать ?
|14/08/18 07:24
Евгений Осычнюк > armadagrup
14/08/18 01:25
Если арест слидчим суддей не наложен - можете.
|14/08/18 01:59
ОК АКА Олюня > armadagrup
14/08/18 01:25
|14/08/18 01:25
armadagrup
История такая. Машину угнали, потом её нашли. Отдали под подписку об ответственном хранении автомобиля, так как проходит по делу как вещь док. Угонщиков не нашли, то есть дело не закрыли.
Я могу продать авто? Снять с учета и продать? Как это все юридически верно оформить?
Дело еще могу долго не закрывать не хранить же мне машину еще не понятно сколько год.
Спасибо за ответы