14/08/18 11:10 armadagrup > wonderfully 14/08/18 10:11

Я понимаю что есть криминальная ответственность. Про то что могли наложить арест не знал, зная нашу чудную полицию то могли и не обратится(делаю выводы с того как они искали авто, что сам искал машину и вызывал ППС, хотя были все ориентировки от меня на каких сейчас номерах ездит).

Как проверить есть ли арест на машину и возможно ли это сделать?

Как снять арест с машины? Какие для этого должны быть условия(например дело затянулось, нет результатов поиска воров и нет возможности их установить)?

Какая то паттовая ситуация выходит. Собственник имущества и не могу им распоряжаться в полной мере.

