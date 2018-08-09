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Помогите понять суть ухвалы
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16/08/18 13:34  bgnr1 > Urich 123    16/08/18 13:17Дерево
Заявление оставлено без рассмотрения по ходатайству заявителя

16/08/18 13:17  Urich 123   Дерево
Добрый день! Помогите разобраться с ухвалой. Не пойму какое решение.

Дата набрання законної сили: 09.08.2018
________________________________________

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2018 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі
розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за заявою ОСОБА_1, заінтересована особа Виконавчий комітет Хорошівської сільської ради про встановлення факту належності правовстановлюючого документа,
ВСТАНОВИВ:
до Харківського районного суду Харківської області надійшла зазначена заява, в якій заявник просив встановити факт належності ОСОБА_2 правовстановлюючого документу рішення Харківського районного суду Харківської області від 27.10.1993 року.
Ухвалою Харківського районного суду Харківської області від 22 травня 2018 року відкрито провадження в цій цивільній справі.
В судове засідання сторони не зявилися, через канцелярію суду надійшла заява ОСОБА_1 про залишення заяви без розгляду.
Враховуючи, що в судове засідання не зявились всі учасники справи, відповідно до ч. 2 ст. 247 ЦПК України, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 257 ЦПК України, суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо позивач до початку розгляду справи по суті подав заяву про залишення позову без розгляду.
Перевіривши матеріали справи, суд вважає можливим залишити цивільну справу за заявою ОСОБА_1, заінтересована особа Виконавчий комітет Хорошівської сільської ради про встановлення факту належності правовстановлюючого документа без розгляду, оскільки особа, яка бере участь у справі, розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.
Керуючись ст. ст. 257,260,261,354,355 ЦПК України, -
УХВАЛИВ:
заяву ОСОБА_1,заінтересована особаВиконавчий комітетХорошівської сільськоїради провстановлення фактуналежності правовстановлюючогодокумента - залишити без розгляду.
На підставі ч. 5 ст. 268 ЦПК України ухвала складена і підписана без її проголошення 09 серпня 2018 року.
Ухвали, що постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).
На ухвалу може бути подана апеляція протягом 15 днів з моменту її проголошення безпосередньо до судової палати з цивільних справ апеляційного суду Харківської області, або через Харківський районний суд Харківської області.
До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційні касаційні скарги подаються учасниками справи до або через Харківський районний суд Харківської області.
Відомості, що не проголошуються:
ОСОБА_3, РНОКПП:НОМЕР_1, зареєстроване та фактичне місце проживання, Харківський район, Харківська область, 62466;
заінтересована особа - Виконавчий комітет Хорошівської сільської ради, місцезнаходження: Харківська область,смт.Хорошеве,вул.Миру,б.33 код ЄДРПОУ 04396756.


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