Правила поведения сотрудников при проверке при отсутствии должностных лиц



Сортировать по времени сообщений [ ]



16/08/18 16:25 Marlboro! > альт 16/08/18 16:09

Штраф передбачений статтею 265 КЗПП - це фінансова санкція, а не адміністративне стягнення. Накладається він на роботодавця, а не директора.

Це означає, що може бути одночасно накладено обидва штрафи. Вони взаємовиключні.



Керівник зобовязаний допустити перевіряючих до перевірки. В разі його відсутності на роботі має бути призначений В.О. який допустить перевіряючих.

Недопуск до перевірки керівником, а так само незабезпечення керівником допуску до перевірки іншою уповноваженою особою (т.е. непризначення в.о.) є перешкоджанням її проведенню.



16/08/18 16:09 альт > альт 16/08/18 16:02

А ще згідно з ч. 11 ст. 4 Закону від 05.04.07 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» , який поширює свою дію на органи Держпраці, планові або позапланові заходи у відношенні юрособи повинні проводитися в присутності керівника підприємства або особи, уповноваженої керівником на те, щоб зустрічати перевіряючих



16/08/18 16:02 альт > Marlboro! 16/08/18 15:25

Дякую.

Мені здається це інший склад првопрошення - перешкоджання в її проведенні: ст. 188-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або створення перешкод для діяльності цього органу(але там - лише посадові особи).



Питання в тому, що директор справді буває часто відсутній, а працівники можуть якось "нерозумно" повестися. А як варіант: підготувати працівникам течку "оце можете давати", інше - лише за рішенням директора, а як його немає, то недавати?





16/08/18 15:25 Marlboro! > альт 16/08/18 15:12

Ну Ви ж не думаєте, що ви самі розумні і придумали схему як можна круто злити позапланову перевірку без попередження? Там "на тій стороні" таке кожного дня бачать.

А штраф, до речі:



- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

- вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у стократному розмірі



16/08/18 15:12 альт > Marlboro! 16/08/18 14:45

Дякую дуже.

А можна трохи докладніше про обставини? (про наслідки, гадаю, знайду). Найбільше цікавить Держпраці (саме через наслідки)))



16/08/18 14:45 Marlboro! > альт 16/08/18 13:46

Залежно від обставин це може бути правомірно кваліфіковано як недопуск до перевірки (наслідки залежать від виду контролюючого органу)

