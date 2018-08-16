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Правила поведения сотрудников при проверке при отсутствии должностных лиц
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16/08/18 16:28  альт > Marlboro!    16/08/18 15:25Дерево
Ще є таке
Вищий адміністративний суд України підтримав позицію судів першої та апеляційної інстанції, які дійшли висновку, що відсутність посадових осіб платника податків за юридичною адресою не є доказом відмови платника від проведення перевірки та/або недопуску податківців до проведення перевірки.

До такого висновку ВАСУ дійшов в ухвалі від 22 травня 2017 р. у справі № 813/5013/13-а (К/800/15224/15). Суд погодився з висновками попередніх інстанцій в частині відсутності правових підстав для задоволення подання про застосування адміністративного арешту майна платника податків.
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А тут про податкову [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Просто, щось мені підказує, що на практиці не все так гладенько(((

16/08/18 16:25  Marlboro! > альт    16/08/18 16:09Дерево
Штраф передбачений статтею 265 КЗПП - це фінансова санкція, а не адміністративне стягнення. Накладається він на роботодавця, а не директора.
Це означає, що може бути одночасно накладено обидва штрафи. Вони взаємовиключні.

Керівник зобовязаний допустити перевіряючих до перевірки. В разі його відсутності на роботі має бути призначений В.О. який допустить перевіряючих.
Недопуск до перевірки керівником, а так само незабезпечення керівником допуску до перевірки іншою уповноваженою особою (т.е. непризначення в.о.) є перешкоджанням її проведенню.

16/08/18 16:09  альт > альт    16/08/18 16:02Дерево
А ще згідно з ч. 11 ст. 4 Закону від 05.04.07 р. № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» , який поширює свою дію на органи Держпраці, планові або позапланові заходи у відношенні юрособи повинні проводитися в присутності керівника підприємства або особи, уповноваженої керівником на те, щоб зустрічати перевіряючих

16/08/18 16:02  альт > Marlboro!    16/08/18 15:25Дерево
Дякую.
Мені здається це інший склад првопрошення - перешкоджання в її проведенні: ст. 188-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або створення перешкод для діяльності цього органу(але там - лише посадові особи).

Питання в тому, що директор справді буває часто відсутній, а працівники можуть якось "нерозумно" повестися. А як варіант: підготувати працівникам течку "оце можете давати", інше - лише за рішенням директора, а як його немає, то недавати?

16/08/18 15:25  Marlboro! > альт    16/08/18 15:12Дерево
Ну Ви ж не думаєте, що ви самі розумні і придумали схему як можна круто злити позапланову перевірку без попередження? Там "на тій стороні" таке кожного дня бачать.
А штраф, до речі:

- недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;
- вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, - у стократному розмірі

16/08/18 15:12  альт > Marlboro!    16/08/18 14:45Дерево
Дякую дуже.
А можна трохи докладніше про обставини? (про наслідки, гадаю, знайду). Найбільше цікавить Держпраці (саме через наслідки)))

16/08/18 14:45  Marlboro! > альт    16/08/18 13:46Дерево
Залежно від обставин це може бути правомірно кваліфіковано як недопуск до перевірки (наслідки залежать від виду контролюючого органу)

16/08/18 13:46  альт   Дерево
Если будет ситуация, что в момент начала проверки органами контроля на предприятии отсутствуют должностные лица, каковы будут последствия, если иные сотрудники (не являющиеся должн.лицами) не предоставят документы проверяющим?
Мол, все дадим, но где хранится не знаем, напишите, что нужно, завтра придет директор, все даст. (Ведь проверка же не один день.). А я не помню тут чего-то, и в должностных обязанностях у меня нет общения с проверяющими, и вообще, ст. 63 Конституции...
Я правильно понимаю, что ответственности за это не будет? (при условии, что директор таки придет и даст.

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