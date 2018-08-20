Збільшення розміру позовних вимог

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20/08/18 17:55  Rossi > Ksenija    20/08/18 17:28Дерево
А при чем здесь тогда исковая давность (и ее прерывание при подаче иска)? Исковая давность по требованию об уплате пени начиняет течь в день, за который пеня начисляется (и так по каждому дню).

20/08/18 17:29  KsenijaОтправить письмо > Евгений Осычнюк    20/08/18 16:32Дерево
дочиталась про стадию. но после этой стадии вон годами рассматривают.

20/08/18 17:28  KsenijaОтправить письмо > Rossi    20/08/18 17:26Дерево
да, я об этом и спрашиваю

20/08/18 17:26  Rossi > Ksenija    20/08/18 17:15Дерево
донасчитывали новую пеню (начисленную за период рассмотрения дела)

20/08/18 17:16  KsenijaОтправить письмо > Евгений Осычнюк    20/08/18 16:32Дерево
раньше и не в пределах года было, в том же процессе. и потом - это ж все равно увеличение, для пени есть исключение - она не до окончания подг заседания?

20/08/18 17:15  KsenijaОтправить письмо > Rossi    20/08/18 16:29Дерево
теоретически я это понимаю, но раньше ведь можно было под дату решения пеню+инф донасчитать.

20/08/18 16:33  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > ospite    20/08/18 14:25Дерево
После подачи иска срок давности начинается заново.

20/08/18 16:32  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ksenija    20/08/18 14:44Дерево
Нет, прерывание идет отдельно по каждому требованию. Насчет "добирать пеню" - ничего не изменилось, если Вы заявили в иске пеню, то можете увеличивать ее размер в пределах года (если стадия процесса позволяет).

20/08/18 16:29  Rossi > Ksenija    20/08/18 14:44Дерево
Хоть они и связаны, но все таки основной долг и пеня - это разные обязательства (права требования), поэтому подача иска по одному требованию не влияет на исковую давность по другому требованию.

20/08/18 14:44  KsenijaОтправить письмо > Евгений Осычнюк    20/08/18 12:49Дерево
а он прервался подачей первого иска по осн обязательству? раньше ведь можно было после подачи иска добирать пеню , 3% и инфляцию за период более установленного если дело было в процессе рассмотрения.

20/08/18 14:25  ospite > Евгений Осычнюк    20/08/18 12:49Дерево
Уточните плз. какие сроки вы указали в сообщение, как они исчисляются?Первоначально иск был подан в рамках срока исковой давности. Но, на сегодняшний день, с учетом времени рассмотрения иска срок исковой давности уже давно истек, если считать с момента нарушения обязательства.

20/08/18 12:49  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ksenija    20/08/18 12:19Дерево
Теперь новый, если нет процессуальной возможности увеличить. По пене 1 год, по основному - 3 года.

20/08/18 12:19  KsenijaОтправить письмо > nkj    20/08/18 12:05Дерево
спасибо! по пене, например, за период со дня подачи иска теперь новый иск подавать надо? в этом случае подача иска по осн требованию будет прерывать срок ИД?

20/08/18 12:05  nkjОтправить письмо > Ksenija    20/08/18 11:53Дерево
Тоді до закінчення підготовчого засідання.

20/08/18 12:04  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ksenija    20/08/18 11:53Дерево
Так написано ж "до закінчення підготовчого засідання".

20/08/18 11:53  KsenijaОтправить письмо > nkj    20/08/18 11:11Дерево
а если не в порядке спрощенного провадження?

20/08/18 11:11  nkjОтправить письмо > ospite    20/08/18 10:41Дерево
Позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження (ч. 2 ст. 49 ЦПК України).

20/08/18 10:41  ospite   Дерево
Доброго дня. Цивільна справа розглядається судом вже 1,5 роки. Жодного разу відповідач не прийшов. Потім довгий час в суді не могли розібратися з новою системою оприлюднення повісток на сайті и т.д. Підкажіть, будь ласка, чи можна збільшити суму позовних вимог враховуючи такий тривалий час розгляду справи? Дякую

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