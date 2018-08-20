Збільшення розміру позовних вимог

|
Сортировать по времени сообщений
[]
|20/08/18 17:55
Rossi > Ksenija
20/08/18 17:28
А при чем здесь тогда исковая давность (и ее прерывание при подаче иска)? Исковая давность по требованию об уплате пени начиняет течь в день, за который пеня начисляется (и так по каждому дню).
|20/08/18 17:29
Ksenija > Евгений Осычнюк
20/08/18 16:32
дочиталась про стадию. но после этой стадии вон годами рассматривают.
|20/08/18 17:28
Ksenija > Rossi
20/08/18 17:26
да, я об этом и спрашиваю
|20/08/18 17:26
Rossi > Ksenija
20/08/18 17:15
донасчитывали новую пеню (начисленную за период рассмотрения дела)
|20/08/18 17:16
Ksenija > Евгений Осычнюк
20/08/18 16:32
раньше и не в пределах года было, в том же процессе. и потом - это ж все равно увеличение, для пени есть исключение - она не до окончания подг заседания?
|20/08/18 17:15
Ksenija > Rossi
20/08/18 16:29
теоретически я это понимаю, но раньше ведь можно было под дату решения пеню+инф донасчитать.
|20/08/18 16:33
Евгений Осычнюк > ospite
20/08/18 14:25
После подачи иска срок давности начинается заново.
|20/08/18 16:32
Евгений Осычнюк > Ksenija
20/08/18 14:44
Нет, прерывание идет отдельно по каждому требованию. Насчет "добирать пеню" - ничего не изменилось, если Вы заявили в иске пеню, то можете увеличивать ее размер в пределах года (если стадия процесса позволяет).
|20/08/18 16:29
Rossi > Ksenija
20/08/18 14:44
Хоть они и связаны, но все таки основной долг и пеня - это разные обязательства (права требования), поэтому подача иска по одному требованию не влияет на исковую давность по другому требованию.
|20/08/18 14:44
Ksenija > Евгений Осычнюк
20/08/18 12:49
а он прервался подачей первого иска по осн обязательству? раньше ведь можно было после подачи иска добирать пеню , 3% и инфляцию за период более установленного если дело было в процессе рассмотрения.
|20/08/18 14:25
ospite > Евгений Осычнюк
20/08/18 12:49
Уточните плз. какие сроки вы указали в сообщение, как они исчисляются?Первоначально иск был подан в рамках срока исковой давности. Но, на сегодняшний день, с учетом времени рассмотрения иска срок исковой давности уже давно истек, если считать с момента нарушения обязательства.
|20/08/18 12:49
Евгений Осычнюк > Ksenija
20/08/18 12:19
Теперь новый, если нет процессуальной возможности увеличить. По пене 1 год, по основному - 3 года.
|20/08/18 12:19
Ksenija > nkj
20/08/18 12:05
спасибо! по пене, например, за период со дня подачи иска теперь новый иск подавать надо? в этом случае подача иска по осн требованию будет прерывать срок ИД?
|20/08/18 12:05
nkj > Ksenija
20/08/18 11:53
Тоді до закінчення підготовчого засідання.
|20/08/18 12:04
Евгений Осычнюк > Ksenija
20/08/18 11:53
Так написано ж "до закінчення підготовчого засідання".
|20/08/18 11:53
Ksenija > nkj
20/08/18 11:11
а если не в порядке спрощенного провадження?
|20/08/18 11:11
nkj > ospite
20/08/18 10:41
Позивач вправі збільшити або зменшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження (ч. 2 ст. 49 ЦПК України).
|20/08/18 10:41
ospite
Доброго дня. Цивільна справа розглядається судом вже 1,5 роки. Жодного разу відповідач не прийшов. Потім довгий час в суді не могли розібратися з новою системою оприлюднення повісток на сайті и т.д. Підкажіть, будь ласка, чи можна збільшити суму позовних вимог враховуючи такий тривалий час розгляду справи? Дякую