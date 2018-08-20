Збільшення розміру позовних вимог

А при чем здесь тогда исковая давность (и ее прерывание при подаче иска)? Исковая давность по требованию об уплате пени начиняет течь в день, за который пеня начисляется (и так по каждому дню).

20/08/18 17:16 Ksenija > Евгений Осычнюк 20/08/18 16:32

раньше и не в пределах года было, в том же процессе. и потом - это ж все равно увеличение, для пени есть исключение - она не до окончания подг заседания?

