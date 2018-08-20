Чи можливо стягнути з боржника немайнові права?

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|20/08/18 18:15
AM > Rossi
20/08/18 16:17
1. "Если земля государственная/коммунальная, то есть прямой запрет."
Прямой запрет на взыскание на аренду земли в порядке исполнительного производства?
2. "Если частная, то как минимум нужно получить согласие арендодателя на изменение арендатора"
В порядке исполнительного производства нужно получать такое согласие?
|20/08/18 16:51
Rossi > віа
20/08/18 16:41
и исходя из чего вы предлагаете оценить это право?
|20/08/18 16:41
віа > Rossi
20/08/18 16:17
Оценку , думаю не так сложно будет провести, пока в этом плане очень все либерально у оценщиков )
А вот с обязательным согласием арендодателей , то тут я так понимаю нужно смотреть сами договора аренды на предмет замены стороны и порядка такой замены.
|20/08/18 16:17
Rossi > віа
20/08/18 13:34
Если земля государственная/коммунальная, то есть прямой запрет.
Если частная, то как минимум нужно получить согласие арендодателя на изменение арендатора, плюс не ясно, как будет оцениваться стоимость этого "актива" должника (не путать с размером платы за пользование участком, которая вносится арендодателю).
|20/08/18 15:58
віа > віа
20/08/18 14:55
Чи мова йде не про окремий порядок звернення стягнення на право оренди в ЗУ Про ВП, а про загальний порядок примусового виконання судових рішень ?)
|20/08/18 14:55
віа > AM
20/08/18 14:40
Дякую! Але відповідного порядку в ЗУ "Про ВП" не можу знайти ......
Виходить, що якщо немає порядку, то і стягнення під питанням (
|20/08/18 14:40
AM > віа
20/08/18 13:56
|20/08/18 13:56
віа > AM
20/08/18 13:46
Ок. А щодо можливості арешту такого майнового права в рамках ВП та подальшу реалізацію, щось можете підказати?
Дякую!
|20/08/18 13:46
AM > віа
20/08/18 13:34
Право аренды самое что ни на есть имущественное (майновое)
|20/08/18 13:34
віа
Якщо боржник (юридична особа) ніяких активів у вигляді рухомого, нерухомого майна не має, кошти на рахунках також відсутні. Але по отриманій інформації з геокадастру , боржник має в оренді с/г землі площею 100 га.
Чи існує можливість у держвиконавця в рамках виконавчого провадження арештувати неймайнові права Боржника (права оренди с/г земель) та в подальшому реалізувати ці немайнові права з торгів?
П.С. Знаю , що в рамках ВП можливо провести опис урожаю, в т.ч. майбутнього, для подальшої реалізації його з торгів, але цікавить питання саме в ракурсі можливості реалізації самого права оренди с/г землі.