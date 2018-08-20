Чи можливо стягнути з боржника немайнові права?

Оценку , думаю не так сложно будет провести, пока в этом плане очень все либерально у оценщиков ) А вот с обязательным согласием арендодателей , то тут я так понимаю нужно смотреть сами договора аренды на предмет замены стороны и порядка такой замены.

Дякую! Але відповідного порядку в ЗУ "Про ВП" не можу знайти ...... Виходить, що якщо немає порядку, то і стягнення під питанням (