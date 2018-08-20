 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Стратегические уроки Курской битвы. Видео
Современные технологии – условие жизни на строительном рынке
5 примеров применения машинного обучения ведущими банками США
Зачем отелю адвокат?
Власть живет иллюзиями, что кто-то придет и спасет нашу экономику
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Бизнес-Форум
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Чи можливо стягнути з боржника немайнові права?
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
20/08/18 18:15  AMОтправить письмо > Rossi    20/08/18 16:17Дерево
1. "Если земля государственная/коммунальная, то есть прямой запрет."

Прямой запрет на взыскание на аренду земли в порядке исполнительного производства?

2. "Если частная, то как минимум нужно получить согласие арендодателя на изменение арендатора"

В порядке исполнительного производства нужно получать такое согласие?

20/08/18 16:51  Rossi > віа    20/08/18 16:41Дерево
и исходя из чего вы предлагаете оценить это право?

20/08/18 16:41  віа > Rossi    20/08/18 16:17Дерево
Оценку , думаю не так сложно будет провести, пока в этом плане очень все либерально у оценщиков )
А вот с обязательным согласием арендодателей , то тут я так понимаю нужно смотреть сами договора аренды на предмет замены стороны и порядка такой замены.

20/08/18 16:17  Rossi > віа    20/08/18 13:34Дерево
Если земля государственная/коммунальная, то есть прямой запрет.
Если частная, то как минимум нужно получить согласие арендодателя на изменение арендатора, плюс не ясно, как будет оцениваться стоимость этого "актива" должника (не путать с размером платы за пользование участком, которая вносится арендодателю).

20/08/18 15:58  віа > віа    20/08/18 14:55Дерево
Чи мова йде не про окремий порядок звернення стягнення на право оренди в ЗУ Про ВП, а про загальний порядок примусового виконання судових рішень ?)

20/08/18 14:55  віа > AM    20/08/18 14:40Дерево
Дякую! Але відповідного порядку в ЗУ "Про ВП" не можу знайти ......
Виходить, що якщо немає порядку, то і стягнення під питанням (

20/08/18 14:40  AMОтправить письмо > віа    20/08/18 13:56Дерево
Звернення стягнення на земельні ділянки або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється державним виконавцем, приватним виконавцем під час виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
(ст.135 ЗК) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/08/18 13:56  віа > AM    20/08/18 13:46Дерево
Ок. А щодо можливості арешту такого майнового права в рамках ВП та подальшу реалізацію, щось можете підказати?
Дякую!

20/08/18 13:46  AMОтправить письмо > віа    20/08/18 13:34Дерево
Право аренды самое что ни на есть имущественное (майновое)

20/08/18 13:34  віа   Дерево

Якщо боржник (юридична особа) ніяких активів у вигляді рухомого, нерухомого майна не має, кошти на рахунках також відсутні. Але по отриманій інформації з геокадастру , боржник має в оренді с/г землі площею 100 га.
Чи існує можливість у держвиконавця в рамках виконавчого провадження арештувати неймайнові права Боржника (права оренди с/г земель) та в подальшому реалізувати ці немайнові права з торгів?

П.С. Знаю , що в рамках ВП можливо провести опис урожаю, в т.ч. майбутнього, для подальшої реалізації його з торгів, але цікавить питання саме в ракурсі можливості реалізації самого права оренди с/г землі.

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
По делу Гандзюк задержали еще троих, среди них - участники АТО
Украинские паралимпийцы стали чемпионами Европы по плаванию
Появилось еще одно видео перестрелки в мэрии Харькова
В США нашли уникальный Ford Mustang, исчезнувший 50 лет назад
Меркель рассказала Порошенко о результатах переговоров с Путиным
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.