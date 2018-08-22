Нотариус в понимании ЦПК - кто, или по какому адресу подавать иск к нотариусу?

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|22/08/18 13:58
Дятел > Rossi
22/08/18 13:50
Понял. Благодарю!
|22/08/18 13:50
Rossi > Дятел
22/08/18 13:49
да, в этом случае будет исключительная
|22/08/18 13:49
Дятел > kyivlegal
22/08/18 12:46
Можливо це оффтоп, але якщо я хочу оскаржувати реєстраційні дії нотаріуса щодо нерухомого майна, то чи не виникає в цьому випадку виключна підсудність, тобто незалежно від робочого місця нотаріуса (відповідача) треба звертатися за місцем знаходження нерухомого майна?
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|22/08/18 13:45
Дятел > Rossi
22/08/18 13:38
Вероятно
|22/08/18 13:38
Rossi > Дятел
22/08/18 12:30
Интересные изменения в новом ГПК.
Как раньше, так и сейчас предусмотрено:
Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).
Однако раньше было правило:
Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:
1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце проживання або перебування якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання (перебування);
То есть иск подан с соблюдением подсудности (нарушение подсудности является отдельным основанием для передачи дела), но если о месте жительства ответчика стало известно потом, то по его своевременному заявлению дело передавалось в другой суд.
Смотрим новый ГПК - там теперь нет такого основания для передачи дела в другой суд, только нарушение правила подсудности. Но правило подсудности соблюдено (см. процитированную норму), значит продолжаем рассматривать дело в этом же суде, даже если ответчик возражает.
Как-то неправильно ...
Наверно суды будут исходить из того, что правило о неизвестности зарегистрированного места жительства применяется только к тем ответчикам, которые в принципе не имеют регистрации (мол, место регистрации не известно не только истцу, а вообще никому).
|22/08/18 12:48
Дятел > kyivlegal
22/08/18 12:46
Зрозумів. Дякую!
|22/08/18 12:46
kyivlegal > Дятел
22/08/18 12:30
цікаве питання, законодавчо не врегульоване, ніхто ніколи про таке не задумувався
зазвичай подаємо за адресою робочого місця нотаріуса, поки що жодного разу суд не завернув
|22/08/18 12:44
Дятел > Евгений Осычнюк
22/08/18 12:37
Проблема в том, что суд, получив иск к физику, в течение 3-х дней обращается в АБ ... далее Вы в курсе. Соответственно, если адрес неправильный, иск вернут, так как районы (проживания и рабочий) разные
|22/08/18 12:40
galifax > Евгений Осычнюк
22/08/18 12:37
согласен
|22/08/18 12:37
Евгений Осычнюк > Дятел
22/08/18 12:30
Направляйте по рабочему, в чем вообще сомнения? Это же его официальный адрес, не получит повестку - его проблема. В суд не обязательно предоставлять доказательства правильности адреса сторон.
|22/08/18 12:30
Дятел
ЦПК оперирует понятиями физ и юр лиц. Никаких самозанятых лиц в нем нет. В связи с этим вопрос: по какому же адресу подавать иск (вопрос не по КАСу) про обжалование решения про регистрацию права собственности - по рабочему адресу нотариуса согласно реестра (но это не предусмотрено ЦПК) или по его месту проживания (а где его взять)? Точно известно, что это два разных адреса.