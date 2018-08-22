Нотариус в понимании ЦПК - кто, или по какому адресу подавать иск к нотариусу?

22/08/18 13:38 Rossi > Дятел 22/08/18 12:30

Интересные изменения в новом ГПК.

Как раньше, так и сейчас предусмотрено:



Позови до відповідача, місце реєстрації проживання або перебування якого невідоме, пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його заняття (роботи).



Однако раньше было правило:



Суд передає справу на розгляд іншому суду, якщо:

1) до початку розгляду справи по суті задоволено клопотання відповідача, зареєстроване місце проживання або перебування якого раніше не було відоме, про передачу справи за місцем його проживання (перебування);



То есть иск подан с соблюдением подсудности (нарушение подсудности является отдельным основанием для передачи дела), но если о месте жительства ответчика стало известно потом, то по его своевременному заявлению дело передавалось в другой суд.

Смотрим новый ГПК - там теперь нет такого основания для передачи дела в другой суд, только нарушение правила подсудности. Но правило подсудности соблюдено (см. процитированную норму), значит продолжаем рассматривать дело в этом же суде, даже если ответчик возражает.

Как-то неправильно ...

Наверно суды будут исходить из того, что правило о неизвестности зарегистрированного места жительства применяется только к тем ответчикам, которые в принципе не имеют регистрации (мол, место регистрации не известно не только истцу, а вообще никому).

