Выслеживал розыск у дома ночью

26/08/18 21:14 Anto

Была такая ситуация. Пока я отсутствовал в своём доме два дня, как рассказали соседи, в это время приезжал ко мне уголовный розыск, успев раза 4 приехать днём, а потом стояли всю ночь в машине, и ждали, когда я приду. Причины до сих пор не ясны, косвенно подозрения, что со слов соседей искали и моего приятеля, который живёт в том же населенном пункте, и которого тоже в то время не было дома. Приезжали и к нему, и потом ко мне. Впрочем, я вообще ничего не совершал противозаконного. Чтобы не рисковать и не пойти по беспределу в расход, я узнав об этом, сразу собрался и уехал. Дом, в котором меня выслеживали, принадлежит мне, но я там не прописан. Я уехал в дом по месту своей прописки, и живу там, и никто не приходил ни разу. В тот дом несколько раз наведывался мой друг забрать вещи, и вроде больше никто не приезжал. Собственно, вопрос: а могу ли я быть в розыске, за что то? Или в этом роде. Но прошёл почти 1 год, и никто по месту прописки не приходил, да и никаких намеков не было, живу обычной жизнью, как и ранее. Второе, а вообще, законно так по ночам ни за что, ни про что караулить человека у дома?

