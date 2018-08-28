Установление ежегодного оплачиваемого отпуска 59 дней

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28/08/18 20:15 Marlboro! > VATLLC 28/08/18 19:24

А цей закон і не повинен бути спеціальним - він і ПКУ в принципі ніде не перетинаються. Їх норми ні в чому одне одному не суперечать.

Які норми ПК, по вашому, перешкоджають включати витрати по відпускним в розрахунок податку на прибуток?



28/08/18 19:26 VATLLC > Ksenija 28/08/18 17:37

Коллективным договором установить "основной ежегодный" по 50-55 дней отпуск по конкретным должностям?

Разве это не меняет проблему с "Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники."

Если проблема с этим существует?)



28/08/18 19:24 VATLLC > Marlboro! 28/08/18 17:54

Согласен, неправильно сказал, по бухучету + разницы.

ЗУ "Об отпусках" не является специальным по отношению к НКУ.



28/08/18 17:54 Marlboro! > VATLLC 28/08/18 16:53

З 2015 року податок на прибуток рахується по даним бухгалтерського обліку. Все, що витрати по БО - витрати по податку на прибуток. Яка різниця як на це подивиться податкова?



28/08/18 17:37 Ksenija > VATLLC 28/08/18 16:53

с потолка - за счет прибыли. если б можно было на расходы не было б смысла в этой норме. но можно поискать основания для доп отпуска законные хоть частично от желаемого, заключить кол договор, и это можно будет будет отнести на ВР.



28/08/18 16:53 VATLLC > wenk 28/08/18 16:11

C 2015 года налоговый учет используется с разницами.

Как налоговая посмотрит, если отпуск относить на расходы



28/08/18 16:11 wenk > VATLLC 28/08/18 15:45

имеет право предприятие установить, как дополнительную трудуовую гарантию с потолка, работнику отпуск оплачиваемый 59 календарных дней

Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

