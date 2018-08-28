Установление ежегодного оплачиваемого отпуска 59 дней

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|28/08/18 20:15
Marlboro! > VATLLC
28/08/18 19:24
А цей закон і не повинен бути спеціальним - він і ПКУ в принципі ніде не перетинаються. Їх норми ні в чому одне одному не суперечать.
Які норми ПК, по вашому, перешкоджають включати витрати по відпускним в розрахунок податку на прибуток?
|28/08/18 19:26
VATLLC > Ksenija
28/08/18 17:37
Коллективным договором установить "основной ежегодный" по 50-55 дней отпуск по конкретным должностям?
Разве это не меняет проблему с "Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники."
Если проблема с этим существует?)
|28/08/18 19:24
VATLLC > Marlboro!
28/08/18 17:54
Согласен, неправильно сказал, по бухучету + разницы.
ЗУ "Об отпусках" не является специальным по отношению к НКУ.
|28/08/18 17:54
Marlboro! > VATLLC
28/08/18 16:53
З 2015 року податок на прибуток рахується по даним бухгалтерського обліку. Все, що витрати по БО - витрати по податку на прибуток. Яка різниця як на це подивиться податкова?
|28/08/18 17:37
Ksenija > VATLLC
28/08/18 16:53
с потолка - за счет прибыли. если б можно было на расходы не было б смысла в этой норме. но можно поискать основания для доп отпуска законные хоть частично от желаемого, заключить кол договор, и это можно будет будет отнести на ВР.
|28/08/18 16:53
VATLLC > wenk
28/08/18 16:11
C 2015 года налоговый учет используется с разницами.
Как налоговая посмотрит, если отпуск относить на расходы
|28/08/18 16:11
wenk > VATLLC
28/08/18 15:45
имеет право предприятие установить, как дополнительную трудуовую гарантию с потолка, работнику отпуск оплачиваемый 59 календарных дней
Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.
|28/08/18 15:45
VATLLC
Согласно ст. 6 ЗУ "Об отпусках"
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
Однако, оснований для запрета трудовым или колдоговором установить отпуск на уровне 24 и выше календарных дня не обнаружил.
имеет ли право предприятие установить, как дополнительную трудуовую гарантию с потолка, работнику отпуск оплачиваемый 59 календарных дней.
спасибо)