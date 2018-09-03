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Новые доказательства в апелляции
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3/09/18 12:26  Marlboro! > Апелл    3/09/18 12:17Дерево
Оббрехувати суддю 1 інстанції не треба. Інша сторона буде заперечувати проти долучення доказів - і вона в т.ч. вкаже, що такого не було і за потреби попросить дослідити протоколи чи навіть записи засідань в першій інстанції.

Просто найшли, але пишіть щоб було правдоподобно.

3/09/18 12:17  Апелл > Marlboro!    3/09/18 11:56Дерево
"Ви можете в апеляції вказувати на дефекти вже поданих доказів" - ок, по этому поняла, спасибо.

"По сабжу - залишається тільки подавати і стверджувати, що виявили ці докази вже після отримання рішення 1 інстанції." - спасибо. Просто написать, что нашла такое после решения суда первой инстанции? Или же нужно расписывать где обнаружила, при каких обстоятельствах и что-то выдумывать? :)
Или может как вариант сказать что принесла на суд первой инстанции, а судья сказал нет смысла в этом доказательстве, оно лишнее и все-равно не решение никак не скажется и типа вернул мне? :)

3/09/18 11:56  Marlboro! > Апелл    3/09/18 10:23Дерево
по Вашему получается я должна была о своих подозрениях завить в суде первой инстанции, а раз такого не сделала, значит доказательства все нормальные

- я такого не писав
Ви можете в апеляції вказувати на дефекти вже поданих доказів

По сабжу - залишається тільки подавати і стверджувати, що виявили ці докази вже після отримання рішення 1 інстанції. Можливо суд і прийме.

3/09/18 11:56  Апелл > Евгений Осычнюк    3/09/18 11:46Дерево
Спасибо.
Это два разных вопроса.

Первый вопрос: я заподозрила, что дата на копии справки с больницы исправлена нужным образом. В суде первой инстанции об этом подозрении не сказала. Решение было не в мою пользу. Вопрос: можно ли в апелляции сказать, что дата на справке исправлена?

Второй вопрос: Как юристам честно говорю что провтыкала приложить еще одно доказательство. Только потом поняла что оно реально важное. Помогите найти предлог как все же его добавить в апелляцию.

Очень всем Вам признательна.

3/09/18 11:46  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Апелл    3/09/18 10:23Дерево
Если "забыла", но они у Вас были - шансы близки к "0". И к тому же, переоценка доказательств, которые есть в деле, и подача новых - это разные вещи. "Хотя по Вашему получается я должна была о своих подозрениях завить в суде первой инстанции, а раз такого не сделала, значит доказательства все нормальные" - это к чему, как соотносится с новыми - старыми?

3/09/18 10:23  Апелл > Marlboro!    3/09/18 08:37Дерево
Переоценить я имела в виду сказать, что на копии справки с больницы дата исправлена и не настоящая. Хотя по Вашему получается я должна была о своих подозрениях завить в суде первой инстанции, а раз такого не сделала, значит доказательства все нормальные.

Теперь чтобы подать новые доказательства в апелляцию.
Везде написано:
"Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.
Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього.
Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.
При цьому, у вирішенні питань щодо прийняття додаткових доказів суд апеляційної інстанції повинен повно і всебічно з'ясовувати причини їх неподання з урахуванням конкретних обставин справи і об'єктивно оцінити поважність цих причин.
Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього."

Если доказательство было, но его не могли найти, сама виновата, а нашла потом. Понимаю, что мой прокол, но посоветуйте хотя бы как можно подать, чтоб хоть какие-то шансы были. В одном месте нашла, что новые доказательства можно подать, если "наявні інші поважні причини для їх неподання до суду першої інстанції у випадку відсутності умислу чи недбалості особи, яка їх подає, або вони не досліджені судом унаслідок інших процесуальних порушень.
Спасибо.

3/09/18 08:37  Marlboro! > Апелл    3/09/18 08:22Дерево
Подати нові докази в апеляцію можна тільки якщо вони не були подані в суді першої інстанції з поважних причин.
Просити переоцінити вже долучені в першій інстанції докази можна (але залежно від того, що Ви маєте на увазі під "действительности таких доказательств").

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3/09/18 08:22  Апелл   Дерево
Скажите , как лучше всего подать новые доказательства для рассмотрения дела в апелляции?
Если по-честному то просто забыла.
Можно ли сейчас что-то сделать? Интересует больше из практики.
И еще можно ли в апелляции попросить исследование доказательств, которые ответчик предоставил суду первой инстанции? В том суде вопрос о действительности таких доказательств не ставился.
Или в апелляции это делать уже поздно?

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