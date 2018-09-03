Новые доказательства в апелляции

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3/09/18 12:26 Marlboro! > Апелл 3/09/18 12:17

Оббрехувати суддю 1 інстанції не треба. Інша сторона буде заперечувати проти долучення доказів - і вона в т.ч. вкаже, що такого не було і за потреби попросить дослідити протоколи чи навіть записи засідань в першій інстанції.



Просто найшли, але пишіть щоб було правдоподобно.



3/09/18 12:17 Апелл > Marlboro! 3/09/18 11:56

"Ви можете в апеляції вказувати на дефекти вже поданих доказів" - ок, по этому поняла, спасибо.



"По сабжу - залишається тільки подавати і стверджувати, що виявили ці докази вже після отримання рішення 1 інстанції." - спасибо. Просто написать, что нашла такое после решения суда первой инстанции? Или же нужно расписывать где обнаружила, при каких обстоятельствах и что-то выдумывать? :)

Или может как вариант сказать что принесла на суд первой инстанции, а судья сказал нет смысла в этом доказательстве, оно лишнее и все-равно не решение никак не скажется и типа вернул мне? :)



3/09/18 11:56 Marlboro! > Апелл 3/09/18 10:23

по Вашему получается я должна была о своих подозрениях завить в суде первой инстанции, а раз такого не сделала, значит доказательства все нормальные



- я такого не писав

Ви можете в апеляції вказувати на дефекти вже поданих доказів



По сабжу - залишається тільки подавати і стверджувати, що виявили ці докази вже після отримання рішення 1 інстанції. Можливо суд і прийме.



3/09/18 11:56 Апелл > Евгений Осычнюк 3/09/18 11:46

Спасибо.

Это два разных вопроса.



Первый вопрос: я заподозрила, что дата на копии справки с больницы исправлена нужным образом. В суде первой инстанции об этом подозрении не сказала. Решение было не в мою пользу. Вопрос: можно ли в апелляции сказать, что дата на справке исправлена?



Второй вопрос: Как юристам честно говорю что провтыкала приложить еще одно доказательство. Только потом поняла что оно реально важное. Помогите найти предлог как все же его добавить в апелляцию.



Очень всем Вам признательна.



3/09/18 11:46 Евгений Осычнюк > Апелл 3/09/18 10:23

Если "забыла", но они у Вас были - шансы близки к "0". И к тому же, переоценка доказательств, которые есть в деле, и подача новых - это разные вещи. "Хотя по Вашему получается я должна была о своих подозрениях завить в суде первой инстанции, а раз такого не сделала, значит доказательства все нормальные" - это к чему, как соотносится с новыми - старыми?



3/09/18 10:23 Апелл > Marlboro! 3/09/18 08:37

Переоценить я имела в виду сказать, что на копии справки с больницы дата исправлена и не настоящая. Хотя по Вашему получается я должна была о своих подозрениях завить в суде первой инстанции, а раз такого не сделала, значит доказательства все нормальные.



Теперь чтобы подать новые доказательства в апелляцию.

Везде написано:

"Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього.

Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

При цьому, у вирішенні питань щодо прийняття додаткових доказів суд апеляційної інстанції повинен повно і всебічно з'ясовувати причини їх неподання з урахуванням конкретних обставин справи і об'єктивно оцінити поважність цих причин.

Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього."



Если доказательство было, но его не могли найти, сама виновата, а нашла потом. Понимаю, что мой прокол, но посоветуйте хотя бы как можно подать, чтоб хоть какие-то шансы были. В одном месте нашла, что новые доказательства можно подать, если "наявні інші поважні причини для їх неподання до суду першої інстанції у випадку відсутності умислу чи недбалості особи, яка їх подає, або вони не досліджені судом унаслідок інших процесуальних порушень.

Спасибо.

