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Штраф за стоянку на месте для инвалидов
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3/09/18 10:30  iker > ротор1    3/09/18 10:14Дерево
розмітка була но вже вигорівша, знак теж був

3/09/18 10:30  iker > Marlboro!    3/09/18 10:01Дерево
а якщо не зафіксовано, то теж на мою користь. Від судового збору за подачу позову про скасування постанови я ж звільняюсь і на подачу позову маю 10 днів?

3/09/18 10:14  ротор1 > iker    3/09/18 09:53Дерево
+ плдивіться, чи правильно оформлене місце для стоянки? Є відповідна розмітка та знак?

3/09/18 10:01  Marlboro! > iker    3/09/18 09:53Дерево
Тоді зверніться у відділ поліції і отримайте там записи з нагрудних камер та відеореєстраторів з автомобілів поліцейських.
Якщо там це зафіксовано, то це буде доказом на вашу користь.

3/09/18 09:53  iker > Marlboro!    3/09/18 09:47Дерево
Підняв капот так і було коли приїхали поліцейські, я їм і пояснив, що тільки зупинився, і так як не було вільного місця щоб не створювати аварійну ситуацію був змушиний стати на це місце, про це й написав в пояснені до постанови.

3/09/18 09:47  Marlboro! > iker    3/09/18 09:29Дерево
Ні, не так

Якщо про кнопку це правда - то можна спробувати оспорити штраф посилаючись на відсутність вини і вчинення порушення в умовах крайньої необхідності (зупинились щоб перевірити технічний стан автомобіля і не допустити вчинення ДТП якщо автомобіль несправний). Див. 18 КУпАП.

Але показань свідків (дружини), скоріше за все, буде недостатньо. Треба також оцінювати що відбувалось після зупинки (підняли ви капот і почали дивитись на авто чи пішли в магазин купляти пиво).

3/09/18 09:29  iker > Marlboro!    3/09/18 08:50Дерево
Протокол поліція не складала, постанова про накладення адмін. стягнення, зафіксованого не в автичному режимі. Я чув, що якщо не в автоматичному режимі зафіксовано то потрібно складати адмін протокол, чи це не так?

3/09/18 09:22  iker > Marlboro!    3/09/18 08:50Дерево
в машине была жена и ребенок

3/09/18 08:50  Marlboro! > iker    3/09/18 08:43Дерево
Ви можете чимось підтвердити першу частину посту щодо кнопки?

3/09/18 08:43  iker   Дерево
Ехал вчера по городу, в машине замигала кнопка аварийной остановке по причине неисправности, выхода не было остановился на первом же свободном месте, оказалось, что это место для парковки инвалидов, буквально сразу подлетели полицейские и выписали штраф ч. 5. ст.122 КУпАп 1020 гривен. На мои объяснения ноль реакции, Подскажите как оспорить постановлени.

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