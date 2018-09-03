Штраф за стоянку на месте для инвалидов

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3/09/18 10:30 iker > Marlboro! 3/09/18 10:01

а якщо не зафіксовано, то теж на мою користь. Від судового збору за подачу позову про скасування постанови я ж звільняюсь і на подачу позову маю 10 днів?



3/09/18 10:14 ротор1 > iker 3/09/18 09:53

+ плдивіться, чи правильно оформлене місце для стоянки? Є відповідна розмітка та знак?



3/09/18 10:01 Marlboro! > iker 3/09/18 09:53

Тоді зверніться у відділ поліції і отримайте там записи з нагрудних камер та відеореєстраторів з автомобілів поліцейських.

Якщо там це зафіксовано, то це буде доказом на вашу користь.



3/09/18 09:53 iker > Marlboro! 3/09/18 09:47

Підняв капот так і було коли приїхали поліцейські, я їм і пояснив, що тільки зупинився, і так як не було вільного місця щоб не створювати аварійну ситуацію був змушиний стати на це місце, про це й написав в пояснені до постанови.



3/09/18 09:47 Marlboro! > iker 3/09/18 09:29

Ні, не так



Якщо про кнопку це правда - то можна спробувати оспорити штраф посилаючись на відсутність вини і вчинення порушення в умовах крайньої необхідності (зупинились щоб перевірити технічний стан автомобіля і не допустити вчинення ДТП якщо автомобіль несправний). Див. 18 КУпАП.



Але показань свідків (дружини), скоріше за все, буде недостатньо. Треба також оцінювати що відбувалось після зупинки (підняли ви капот і почали дивитись на авто чи пішли в магазин купляти пиво).



3/09/18 09:29 iker > Marlboro! 3/09/18 08:50

Протокол поліція не складала, постанова про накладення адмін. стягнення, зафіксованого не в автичному режимі. Я чув, що якщо не в автоматичному режимі зафіксовано то потрібно складати адмін протокол, чи це не так?

