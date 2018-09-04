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Цена как существенное условие договора
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4/09/18 11:17  KsenijaОтправить письмо > Fewchue    4/09/18 10:49Дерево
но обязать купить через суду не получится.

а если в дог указано: общая сумма договора - не более 1 млн грн, думаю и убытки по суду взыскать не получится (предположение). убытки вообще нужно доказать. если это товар ликвидный - убытки ИМХО не докажешь. докажешь если например произведен товар под ТМ заказчика (покупателя) - его никому другому продать нельзя.

4/09/18 11:14  KsenijaОтправить письмо > Fewchue    4/09/18 10:49Дерево
корректно. разницы нет. можно вообще в дог этого не писать.
если указано, что продавец обязан поставить, а покупатель обязан принять и оплатить шприцы по цене 1 грн/шт на сумму 1 млн грн - такая обязанность подразумевается:

Стаття 689. Обов'язок покупця прийняти товар
1. Покупець зобов'язаний прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або має право відмовитися від договору купівлі-продажу.

4/09/18 10:49  Fewchue > Ksenija    4/09/18 10:10Дерево
Если согласована цена за единицу, конкретно не указано количество (сколько закажет - столько и будет), указана общая сумма договора - у покупателя (заказчика) подразумевается обязанность купить товар/работы/услуги на всю сумму договора, или такая обязанность должна быть конкретно указана?

И корректно ли называть общую сумму договора общей ценой договора или общей стоимостью договора?

4/09/18 10:34  Rossi > Fewchue    4/09/18 10:02Дерево
Смысл рассуждать о цене, если у вас даже предмет не согласован?

4/09/18 10:32  AMОтправить письмо > Fewchue    4/09/18 08:39Дерево
Под ценой ХК понимает цену единицы товара (ч.1 ст.189 ХК).
То, что ХК различает цену за единицу и общую сумму договора, вытекает из ч.3 ст.272 ХК

4/09/18 10:10  KsenijaОтправить письмо > Fewchue    4/09/18 10:02Дерево
1.нет смысла в общей цене договора, сущ условием м б только цена единицы товара. общая сумма практически не применима и не говорит о достижении сторонами такого условия как цена.
2.если указана общая сумма договора и не указана цена единицы услуги - не обязан (не достигнуто соглашение по сущ условию - цене).

4/09/18 10:02  Fewchue > Marlboro!    4/09/18 08:41Дерево
Моє перше питання цілком конкретне - ціна як істотна умова договору це ціна за одиницю товару/конкретних робіт/послуг, чи це ціна договору, тобто загальна сума, яку покупець/замовник може (має?) сплатити за цим договором?

А друге питання - якщо в договорі не вказана загальна кількість товару/робіт/послуг, а тільки вказана загальна ціна договору, то чи зобов'язаний покупець/замовник купити товарів/робіт/послуг на всю загальну ціну договору?

Предмет договору - підрядник виконує огляд та ремонт транспортних засобів, а замовник оплачує виконану роботу, є загальна ціна договору з ПДВ, скажімо, 500 тисяч гривень, кількість оглядів та ремонтів невідома, як і кількість транспортних засобів і ціна ремонту, тобто ремонт може знадобитись 5 разів до кінця дії договору, а може і 50, в залежності від необхідності.

4/09/18 08:41  Marlboro! > Fewchue    4/09/18 08:39Дерево
Занадто "сферичні у вакуумі" питання. Треба більше контексту (конкретні формулювання договору, чи приступили сторони до виконання і як, етс).

4/09/18 08:39  Fewchue   Дерево
Хозяйственный кодекс Украины предписывает при подписании договора достигнуть соглашения как минимум о предмете, сроке действия и цене.
Какая цена имеется ввиду - цена за единицу товара/определённую работу/услугу, или цена договора, т.е. общая сумма, которая может быть выплачена по договору?
1) Можно ли считать, что стороны договорились о цене, если в договоре указана лишь цена договора, но не указано количество товара/работ/услуг?
2) Обязан ли покупатель (заказчик) купить товар/работы/услуги на всю цену договора, если в договоре/спецификации не указано количество товара/детализация по наименованию и количеству работ/услуг?

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