Цена как существенное условие договора

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4/09/18 11:17 Ksenija > Fewchue 4/09/18 10:49

но обязать купить через суду не получится.



а если в дог указано: общая сумма договора - не более 1 млн грн, думаю и убытки по суду взыскать не получится (предположение). убытки вообще нужно доказать. если это товар ликвидный - убытки ИМХО не докажешь. докажешь если например произведен товар под ТМ заказчика (покупателя) - его никому другому продать нельзя.





4/09/18 11:14 Ksenija > Fewchue 4/09/18 10:49

корректно. разницы нет. можно вообще в дог этого не писать.

если указано, что продавец обязан поставить, а покупатель обязан принять и оплатить шприцы по цене 1 грн/шт на сумму 1 млн грн - такая обязанность подразумевается:



Стаття 689. Обов'язок покупця прийняти товар

1. Покупець зобов'язаний прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або має право відмовитися від договору купівлі-продажу.



4/09/18 10:49 Fewchue > Ksenija 4/09/18 10:10

Если согласована цена за единицу, конкретно не указано количество (сколько закажет - столько и будет), указана общая сумма договора - у покупателя (заказчика) подразумевается обязанность купить товар/работы/услуги на всю сумму договора, или такая обязанность должна быть конкретно указана?



И корректно ли называть общую сумму договора общей ценой договора или общей стоимостью договора?



4/09/18 10:34 Rossi > Fewchue 4/09/18 10:02

Смысл рассуждать о цене, если у вас даже предмет не согласован?



4/09/18 10:32 AM > Fewchue 4/09/18 08:39

Под ценой ХК понимает цену единицы товара (ч.1 ст.189 ХК).

То, что ХК различает цену за единицу и общую сумму договора, вытекает из ч.3 ст.272 ХК



4/09/18 10:10 Ksenija > Fewchue 4/09/18 10:02

1.нет смысла в общей цене договора, сущ условием м б только цена единицы товара. общая сумма практически не применима и не говорит о достижении сторонами такого условия как цена.

2.если указана общая сумма договора и не указана цена единицы услуги - не обязан (не достигнуто соглашение по сущ условию - цене).



4/09/18 10:02 Fewchue > Marlboro! 4/09/18 08:41

Моє перше питання цілком конкретне - ціна як істотна умова договору це ціна за одиницю товару/конкретних робіт/послуг, чи це ціна договору, тобто загальна сума, яку покупець/замовник може (має?) сплатити за цим договором?



А друге питання - якщо в договорі не вказана загальна кількість товару/робіт/послуг, а тільки вказана загальна ціна договору, то чи зобов'язаний покупець/замовник купити товарів/робіт/послуг на всю загальну ціну договору?



Предмет договору - підрядник виконує огляд та ремонт транспортних засобів, а замовник оплачує виконану роботу, є загальна ціна договору з ПДВ, скажімо, 500 тисяч гривень, кількість оглядів та ремонтів невідома, як і кількість транспортних засобів і ціна ремонту, тобто ремонт може знадобитись 5 разів до кінця дії договору, а може і 50, в залежності від необхідності.



4/09/18 08:41 Marlboro! > Fewchue 4/09/18 08:39

Занадто "сферичні у вакуумі" питання. Треба більше контексту (конкретні формулювання договору, чи приступили сторони до виконання і як, етс).

