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Согласие на раздел земельного участка
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7/09/18 17:59  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Maxim GMO    7/09/18 16:48Дерево
зачем такие копипасты?!
так не короче?

Це якось неправильно, що вони кажуть...
Стаття 122 ЗК України [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] визначає "Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування", а отже й суб'єкта, що повинен надавати згоду на поділ.

Як на мене то до описаної Вами ситуації якраз і підходить ОДА (тим паче в ДЗК значиться), а Держгеокадастр тут взагалі не розумію яким боком - це ж не землі С/г призначення.

7/09/18 16:48  Maxim GMO > hrub1    7/09/18 16:32Дерево
Це якось неправильно, що вони кажуть...
Стаття 122 ЗК України визначає "Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування", а отже й суб'єкта, що повинен надавати згоду на поділ.

"1. Сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

2. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради передають земельні ділянки у власність або у користування з відповідних земель спільної власності територіальних громад для всіх потреб.

3. Районні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст районного значення для всіх потреб та за межами населених пунктів для:

а) ведення водного господарства;

б) будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо), з урахуванням вимог частини сьомої цієї статті;

в) індивідуального дачного будівництва.

4. Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, крім випадків, визначених частиною восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

5. Обласні державні адміністрації на їхній території передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах міст обласного значення та за межами населених пунктів, а також земельні ділянки, що не входять до складу певного району, або у випадках, коли районна державна адміністрація не утворена, для всіх потреб.

6. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації у межах їхніх територій передають земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.

7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим передає земельні ділянки із земель державної власності, крім випадків, визначених частинами третьою, четвертою і восьмою цієї статті, у власність або у користування у межах сіл, селищ, міст, що не входять до складу певного району, та за межами населених пунктів для всіх потреб, а також погоджує передачу таких земель у власність або у користування районними державними адміністраціями на їхній території для будівництва об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо).

8. Кабінет Міністрів України передає земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування у випадках, визначених статтею 149 цього Кодексу, та земельні ділянки дна територіального моря, а також у користування земельні ділянки зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10. Земельні ділянки, що вилучаються, викуповуються або примусово відчужуються для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності, надаються у користування для таких потреб органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, які прийняли рішення про їх вилучення, викуп або примусове відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності".

Як на мене то до описаної Вами ситуації якраз і підходить ОДА (тим паче в ДЗК значиться), а Держгеокадастр тут взагалі не розумію яким боком - це ж не землі С/г призначення.

7/09/18 16:32  hrub1 > Maxim GMO    7/09/18 16:29Дерево
Усі морозятся. Зверталися в ОДА, там і відповіли, що не їх компітенція. Сказали звертайтесь до Головного управління Держгеокадастру в Україні

7/09/18 16:29  Maxim GMO > hrub1    7/09/18 15:45Дерево
А ОТГ що каже? Якщо теж не вони власники, то звернутися до місцевого відділу Держгеокадастру з питанням, хто ж розпоряджається відповідною землею. Якщо всі проморозяться - то звертатися і письмовою заявою до ОДА, нехай дають вмотивовану відмову.

7/09/18 15:45  hrub1 > Maxim GMO    7/09/18 15:41Дерево
ОДА відповіла, що це не їх компітенція

7/09/18 15:41  Maxim GMO > hrub1    7/09/18 14:40Дерево
Якщо на сьогодні власником значиться ОДА - туди й звертайтеся.

7/09/18 14:40  hrub1   Дерево
В 2004 году на основании решения горсовета был заключен договор аренды с поселковым советом под эксплуатацию базы отдыха (земли рекреации) за границами населенного пункта.
В 2015 году данный земельный участок был внесен в базу государственного земельного кадастра где собственником указано государство в лице облгосадминистрации.
На сегодняшний день создана объединенная территориальная громада (ОТГ) в состав которой вошел поселковый совет с которым заключался договор аренды.

Вопрос: у кого сейчас брать согласие на раздел данного земельного участка?

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