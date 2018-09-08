

Сортировать по времени сообщений [ ]



8/09/18 16:35 овчарка-2 > Єва 8/09/18 16:32

Все это аргументируйте в жалобе в полицию, чтобы доказать вину второго участника ДТП надо будет потрудится.



8/09/18 16:33 овчарка-2 > Єва 8/09/18 16:26

Я боюсь чтобы слова о вине второго участника ДТП не остались только словами. Аргументация Ваша о 50/50 тоже подлежит доказыванию в суде. Надо привлекать к ответственности водителя "Жигулей".



8/09/18 16:32 Єва > овчарка-2 8/09/18 16:28

Ні ! Поліцейські навіть не зазначили про знак «20» там на розі дитячий садок, тому і встановленні такі обмеження !вони мені сказали що вина моя бо він рухався по головні дорозі і його швидкість немає значення!водій іншої машини напевно не помічаючи це обмеження (20 км в годину )в пояснення сам зазначив про перевищення швидкості



8/09/18 16:26 Єва > овчарка-2 8/09/18 16:19

Я визнаю частково свою вину, а також його!водій перевищив швидкість дозволену на цьому відрізку дороги , не пригальмувавши проскочив два лежачих поліцейських то врізався в бік моєї машини !Він дав пояснення що їхав 60 км. Хоч коли я перетинала перехрестя він був за метрів 150 !тому моя думка що 50\50



8/09/18 16:19 овчарка-2 > Єва 8/09/18 16:12

"я просто не розумію чи є смисл відстоювати що при дозволених 20 км за год . по слова водія він рухався 60 км .дякую"- Вас полиция на месте ДТП определила как виновника ДТП. Суть обжалования в том и состоит что Вы доказываете свою позицию и свою невиновность. Можете и признать вину. На форум Вы обратились за теоретической помощью, я Вам и форум ее и предоставляют.

Определитесь что для Вас важно: вина в ДТП или правота.



8/09/18 16:15 овчарка-2 > Єва 8/09/18 16:12

Отстаивайте свою позицию всеми возможными законными средствами и аргументами. То как поведет суд я Вам не могу сказать. Но если есть доказательства Вашей правоты, такие например, как: свидетели, экспертиза, то суд станет на Вашу сторону и закроет дело в отношении Вас.



8/09/18 16:12 Єва > овчарка-2 8/09/18 16:05

А те що він сам вказав про перевищення швидкості це може вплинути !чи йому посто дадуть штраф за Перевищення !?я просто не розумію чи є смисл відстоювати що при дозволених 20 км за год . по слова водія він рухався 60 км .дякую



8/09/18 16:05 овчарка-2 > Єва 8/09/18 15:57

Можете давать пояснение в суде а также просить назначить в таком случае автотехническую экспертизу обстоятельств ДТП, указав все обстоятельства, предоставив материалы ДТП. Есть шансы обжаловать, но бывают случаи что и экспертиза не в состоянии помочь при некоторых факторах пришествия.

