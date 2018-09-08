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ДТП. Стаття 124 КУпАП
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8/09/18 18:49  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Єва    8/09/18 16:38Дерево
124 это что?

8/09/18 16:40  овчарка-2Отправить письмо > Єва    8/09/18 16:38Дерево
Ваше право!

8/09/18 16:38  Єва > овчарка-2    8/09/18 16:33Дерево
буду відстоювати часткову вину !дякую за поради!

8/09/18 16:35  овчарка-2Отправить письмо > Єва    8/09/18 16:32Дерево
Все это аргументируйте в жалобе в полицию, чтобы доказать вину второго участника ДТП надо будет потрудится.

8/09/18 16:33  овчарка-2Отправить письмо > Єва    8/09/18 16:26Дерево
Я боюсь чтобы слова о вине второго участника ДТП не остались только словами. Аргументация Ваша о 50/50 тоже подлежит доказыванию в суде. Надо привлекать к ответственности водителя "Жигулей".

8/09/18 16:32  Єва > овчарка-2    8/09/18 16:28Дерево
Ні ! Поліцейські навіть не зазначили про знак «20» там на розі дитячий садок, тому і встановленні такі обмеження !вони мені сказали що вина моя бо він рухався по головні дорозі і його швидкість немає значення!водій іншої машини напевно не помічаючи це обмеження (20 км в годину )в пояснення сам зазначив про перевищення швидкості

8/09/18 16:28  овчарка-2Отправить письмо > Єва    8/09/18 16:26Дерево
На второго участника ДТП составляли протокол?

8/09/18 16:26  Єва > овчарка-2    8/09/18 16:19Дерево
Я визнаю частково свою вину, а також його!водій перевищив швидкість дозволену на цьому відрізку дороги , не пригальмувавши проскочив два лежачих поліцейських то врізався в бік моєї машини !Він дав пояснення що їхав 60 км. Хоч коли я перетинала перехрестя він був за метрів 150 !тому моя думка що 50\50

8/09/18 16:19  овчарка-2Отправить письмо > Єва    8/09/18 16:12Дерево
"я просто не розумію чи є смисл відстоювати що при дозволених 20 км за год . по слова водія він рухався 60 км .дякую"- Вас полиция на месте ДТП определила как виновника ДТП. Суть обжалования в том и состоит что Вы доказываете свою позицию и свою невиновность. Можете и признать вину. На форум Вы обратились за теоретической помощью, я Вам и форум ее и предоставляют.
Определитесь что для Вас важно: вина в ДТП или правота.

8/09/18 16:18  Єва > овчарка-2    8/09/18 16:15Дерево
Дякую !

8/09/18 16:15  овчарка-2Отправить письмо > Єва    8/09/18 16:12Дерево
Отстаивайте свою позицию всеми возможными законными средствами и аргументами. То как поведет суд я Вам не могу сказать. Но если есть доказательства Вашей правоты, такие например, как: свидетели, экспертиза, то суд станет на Вашу сторону и закроет дело в отношении Вас.

8/09/18 16:12  Єва > овчарка-2    8/09/18 16:05Дерево
А те що він сам вказав про перевищення швидкості це може вплинути !чи йому посто дадуть штраф за Перевищення !?я просто не розумію чи є смисл відстоювати що при дозволених 20 км за год . по слова водія він рухався 60 км .дякую

8/09/18 16:05  овчарка-2Отправить письмо > Єва    8/09/18 15:57Дерево
Можете давать пояснение в суде а также просить назначить в таком случае автотехническую экспертизу обстоятельств ДТП, указав все обстоятельства, предоставив материалы ДТП. Есть шансы обжаловать, но бывают случаи что и экспертиза не в состоянии помочь при некоторых факторах пришествия.

8/09/18 15:57  Єва   Дерево
доброго Дня! Відбулося ДТП за моєї участі, перетинаючи перехрестя виїхавши на середину відчула удар в бік мащини!в мене в’їхав Жигуль який рухався по головній дорозі.Мені виписали постанову та відібрали тимчасово водійське посвідчення!чи можу я його оскаржити зважають чи на те, що водій іншого авто рухаючись по головній дорозі перевищив швидкість ( вказавши в поясненні 60. Км ) а перед перехрестям з його боку стоїть знак 20 км !!!а також присутній лежачий поліцейськ та знак «діти» !!чи можуть ці фактори перекласти відповідальність на обох?!Потерпілих немає !

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