Форма доверенности для получения товара

10/09/18 13:45 Aminales

Здравствуйте, уважаемые форумчане

Или я не то читаю, или не там... Помогите, пожалуйста, разобраться



В банке был оформлен потребительский кредит на приобретение товара (бытовая техника) в интернет-магазине.

Товар магазином должен быть доставлен в другой город, где его должен был получить мой муж.

Сегодня со мной связались представители магазина, подтвердили, что кредит одобрен, и хотели обсудить день доставки.

Однако, согласно требованиям магазина, получать товар я должна либо лично, либо третье лицо при наличии НОТАРИАЛЬНО заверенной доверенности.



В то же время, открываем ст. 245 ГК, и там видим, что "Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин".

А правочин у нас никаким боком в нотариальной форме не заключался.



Я готова передать доверенность, оформленную в простой письменной форме. Но зачем НОТАРИАЛЬНОЕ заверение, которое, к слову, не 2 копейки стоит?



ДОбиться от магазина внятного ответа, чем они руководствуются, выставляя такие требования, пока не удается.

Может быть, я зря спорю? есть какая-то нормативка, эти вопросы регулирующая, или я нормы неверно толкую какие-то?

