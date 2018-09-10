Форма доверенности для получения товара

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|10/09/18 17:22
Aminales > Евгений Осычнюк
10/09/18 15:56
Хожу, вот , думаю, в какой форме дальше продолжать общение. Юротдел выходить на связь отказался, равно , как и руководство менеджера. На просьбу законодательно обосновать требование предложили направить письмо ?простой почтой) на адрес магазина. Электронной почты юротдел, якобы не имеет.
Писать в юротдел, или отморозиться и для начала отправить скан доверенности простой на почту бухгалтерии?(они просили скан нлтариальной доверенности на почту бухгалтерии)
|10/09/18 17:19
Aminales > ОК АКА Олюня
10/09/18 15:25
Магазин, к слову, один из самы х крупных (если на самый) в Украине, и торгуют не только техникой. Думаю, все догадаются, о каком именно речь идет.
|10/09/18 15:56
Евгений Осычнюк > Aminales
10/09/18 13:45
Предложите магазину определиться - они торгуют, или играются в торговлю? Форма доверенности по закону - простая письменная, однозначно. Риски для продавца минимальные, поскольку получатель товара за него расписывается, и оставляет продавцу доверенность. То есть, в случае чего - ст.358 ККУ. Если у продавца юридически безграмотный, или неправильно обученный персонал - это проблема продавца.
|10/09/18 15:25
ОК АКА Олюня > Aminales
10/09/18 13:45
небось, как все инет-магазины торгуют через 100500 ФЛП
|10/09/18 15:08
Aminales > Mark-Don
10/09/18 14:55
о ЖЭКе и прочих формахз договориться пыталась, менеджер вообще не понял, о чем я((
|10/09/18 15:07
Aminales > Mark-Don
10/09/18 14:55
скажите, пожалуйста, чем мотивируют в таких случаях такое требование к физ лицам? мы же юристы, должны к законам апеллировать, а не к эмоциям) спасибо
|10/09/18 14:55
Mark-Don > Aminales
10/09/18 13:45
Несмотря на этот бред (это мое убежденное мнение), записанный в Гражд. кодексе, доверенности от физ. лиц требовали и требуют исключительно в нотариальной форме или с иным способом заверения для специально оговоренных случаев.
Попробуйте с ними договориться, может сойдет доверенность, заверенная ЖЭКом, больницей или еще как-то. Точнее сказать трудно, не зная Ваших обстоятельств.
|10/09/18 13:45
Aminales
Здравствуйте, уважаемые форумчане
Или я не то читаю, или не там... Помогите, пожалуйста, разобраться
В банке был оформлен потребительский кредит на приобретение товара (бытовая техника) в интернет-магазине.
Товар магазином должен быть доставлен в другой город, где его должен был получить мой муж.
Сегодня со мной связались представители магазина, подтвердили, что кредит одобрен, и хотели обсудить день доставки.
Однако, согласно требованиям магазина, получать товар я должна либо лично, либо третье лицо при наличии НОТАРИАЛЬНО заверенной доверенности.
В то же время, открываем ст. 245 ГК, и там видим, что "Форма довіреності повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин".
А правочин у нас никаким боком в нотариальной форме не заключался.
Я готова передать доверенность, оформленную в простой письменной форме. Но зачем НОТАРИАЛЬНОЕ заверение, которое, к слову, не 2 копейки стоит?
ДОбиться от магазина внятного ответа, чем они руководствуются, выставляя такие требования, пока не удается.
Может быть, я зря спорю? есть какая-то нормативка, эти вопросы регулирующая, или я нормы неверно толкую какие-то?