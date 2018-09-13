 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Как страховые компании за счет ОСАГО наживаются на водителях
"Один пояс – один путь": перспективы Украины в условиях глобализации 2.0
Мастер-класс по отбеливанию репутации от "папередников"
Двойная капитуляция Гриценко
Безперервність надання первинної медичної допомоги - що з нею не так?
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Трудовые правоотношения
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Сокращение декретной должности решением райрады - суды на стороне райрады
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
13/09/18 11:13  Marlboro! > StudentkaAlla    13/09/18 10:18Дерево
Під час суду треба було вимагати від ради доказати реальну зміну обставин які б були передумовою для скорочення - примірно по такій позиції reyestr.court.gov.ua/Review/29192451
Були аналогічні постанови вищих судів по конкретно скороченням. Але оскільки суд вже програно, то в цьому плані пізно пити боржомі.

Залишається все ще не зрозумілим чи були повідомлені працівники про зміни, чи пропонувались їм вакансії, чи переведено фактично працівників на менш кваліфіковані посади.
З огляду на те, що ви цих відомостей не надали, то нічого конкретно сказати без знайомства з документами не можна. Зверніться до фахівця на місці.

13/09/18 10:18  StudentkaAlla > Marlboro!    13/09/18 10:01Дерево
Факту да, но завуалированно уже уволили... Например, заместителя предыдущего руководителя по хозчасти - с беременной женой и ребенком инвалидом детства сократили новой структурой и предложили идти шофером))) с двумя высшами и стажем работы 20 лет)) он не согласился и ушел...

По декретным должностям так же))) По новой структуре нету должностей из каких уходили в декрет... Предложить взамен нечего, ибо там работают на постоянном новой структуре другие люди... то есть по сути - сокращение с несогласием на новые условия...

Как до выхода с декрета можно защитить декретных женщин?

13/09/18 10:01  Marlboro! > StudentkaAlla    13/09/18 09:40Дерево
Ну так декретних працівників не звільняли по факту - про що спір
"Скорочувати декретні посади" не заборонено, заборонено звільняти людей. Поки люди не звільнені, то порушення немає

13/09/18 09:40  StudentkaAlla > StudentkaAlla    13/09/18 09:35Дерево
При этом никакой нормы закону не указывалось, никаких разяснений:
"питання звільнення декретної посади і затвердження нової штатної структури з відсутністю цих декретних посад - є різними"...

13/09/18 09:35  StudentkaAlla > StudentkaAlla    13/09/18 09:31Дерево
был составлен админ иск в админ суд... но админ суд и апеляционная инстанция дело расмотрело формально в письменном порядке и отписало типа такого:
"Питання ж затвердження структури лікарні, як зазначалось вище, відноситься до компетенції відповідача, який не обмежений в цьому випадку наявністю у певний час серед працівників лікарні осіб, які перебувають у різного роду відпустках."

13/09/18 09:31  StudentkaAlla > StudentkaAlla    13/09/18 09:26Дерево
вопрос в чем? ясно, что нужно подавать после выхода на работу с декрета гражданский иск про восстановление на работе...

но кроме этого, были поданы админ иски про отмену решения райрады полностью как незаконное или же в части декретных должностей хотя бы...

13/09/18 09:29  Marlboro! > StudentkaAlla    13/09/18 09:26Дерево
Неймовірно як Ви змогли написати так багато тексту і при цьому повідомити так мало юридично значимих обставин.

Давайте без передісторії - які були документальні рухи по тих і інших обставинах, кого і як звільняли та як і чому суди "на стороне райрады"

13/09/18 09:26  StudentkaAlla   Дерево
Помогите пожалуйста разобраться с такой юридической неоднозначностю.... смотрела подобные дела в едрср, но ничего не нашла... а мозгов, знаний и отсутствие юридического не дают возможности разобраться в этой казуистике самостоятельно(((

есть коммунальное предприятие - учредитель райрада. администрация с райрадой сняли руководителя предприятия, ибо тот не захотел взять на себя повесить криминал связанный списанием денег не псевдо ремонт предприятия в 40 000 уе. В итоге, потом еще решили зачистить всех руководителей отделов, которые имели хоть какие-то нормальные отношение и поддерживали снятого руководителя...

для этого провели через сессию райрады изменения структуры штатной предприятия, из которой повыпадали все должности людей, что поддерживали предыдущего руководителя... и до того дошли, что даже сократили декретные должности, где люди уже как год-полтора в декретах сидели... не говоря уже про должности людей работников с беременными женами и детьми инвалидами от рождения, которые не согласились на новые условия и ушли...

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
СБУ против НАБУ: Сытника предостерегли от уничтожения документов
Ситуация в Азовском море: рыбаков предупредили о провокациях РФ
Хор адвокатов: в суде по Януковичу - какофония его защитников
В McDonald's проведут однодневную забастовку против домогательств
Томос: Климкин заподозрил, что заявление РПЦ написали в ФСБ
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.