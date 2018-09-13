Сокращение декретной должности решением райрады - суды на стороне райрады

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|13/09/18 11:13
Marlboro! > StudentkaAlla
13/09/18 10:18
Під час суду треба було вимагати від ради доказати реальну зміну обставин які б були передумовою для скорочення - примірно по такій позиції reyestr.court.gov.ua/Review/29192451
Були аналогічні постанови вищих судів по конкретно скороченням. Але оскільки суд вже програно, то в цьому плані пізно пити боржомі.
Залишається все ще не зрозумілим чи були повідомлені працівники про зміни, чи пропонувались їм вакансії, чи переведено фактично працівників на менш кваліфіковані посади.
З огляду на те, що ви цих відомостей не надали, то нічого конкретно сказати без знайомства з документами не можна. Зверніться до фахівця на місці.
|13/09/18 10:18
StudentkaAlla > Marlboro!
13/09/18 10:01
Факту да, но завуалированно уже уволили... Например, заместителя предыдущего руководителя по хозчасти - с беременной женой и ребенком инвалидом детства сократили новой структурой и предложили идти шофером))) с двумя высшами и стажем работы 20 лет)) он не согласился и ушел...
По декретным должностям так же))) По новой структуре нету должностей из каких уходили в декрет... Предложить взамен нечего, ибо там работают на постоянном новой структуре другие люди... то есть по сути - сокращение с несогласием на новые условия...
Как до выхода с декрета можно защитить декретных женщин?
|13/09/18 10:01
Marlboro! > StudentkaAlla
13/09/18 09:40
Ну так декретних працівників не звільняли по факту - про що спір
"Скорочувати декретні посади" не заборонено, заборонено звільняти людей. Поки люди не звільнені, то порушення немає
|13/09/18 09:40
StudentkaAlla > StudentkaAlla
13/09/18 09:35
При этом никакой нормы закону не указывалось, никаких разяснений:
"питання звільнення декретної посади і затвердження нової штатної структури з відсутністю цих декретних посад - є різними"...
|13/09/18 09:35
StudentkaAlla > StudentkaAlla
13/09/18 09:31
был составлен админ иск в админ суд... но админ суд и апеляционная инстанция дело расмотрело формально в письменном порядке и отписало типа такого:
"Питання ж затвердження структури лікарні, як зазначалось вище, відноситься до компетенції відповідача, який не обмежений в цьому випадку наявністю у певний час серед працівників лікарні осіб, які перебувають у різного роду відпустках."
|13/09/18 09:31
StudentkaAlla > StudentkaAlla
13/09/18 09:26
вопрос в чем? ясно, что нужно подавать после выхода на работу с декрета гражданский иск про восстановление на работе...
но кроме этого, были поданы админ иски про отмену решения райрады полностью как незаконное или же в части декретных должностей хотя бы...
|13/09/18 09:29
Marlboro! > StudentkaAlla
13/09/18 09:26
Неймовірно як Ви змогли написати так багато тексту і при цьому повідомити так мало юридично значимих обставин.
Давайте без передісторії - які були документальні рухи по тих і інших обставинах, кого і як звільняли та як і чому суди "на стороне райрады"
|13/09/18 09:26
StudentkaAlla
Помогите пожалуйста разобраться с такой юридической неоднозначностю.... смотрела подобные дела в едрср, но ничего не нашла... а мозгов, знаний и отсутствие юридического не дают возможности разобраться в этой казуистике самостоятельно(((
есть коммунальное предприятие - учредитель райрада. администрация с райрадой сняли руководителя предприятия, ибо тот не захотел взять на себя повесить криминал связанный списанием денег не псевдо ремонт предприятия в 40 000 уе. В итоге, потом еще решили зачистить всех руководителей отделов, которые имели хоть какие-то нормальные отношение и поддерживали снятого руководителя...
для этого провели через сессию райрады изменения структуры штатной предприятия, из которой повыпадали все должности людей, что поддерживали предыдущего руководителя... и до того дошли, что даже сократили декретные должности, где люди уже как год-полтора в декретах сидели... не говоря уже про должности людей работников с беременными женами и детьми инвалидами от рождения, которые не согласились на новые условия и ушли...