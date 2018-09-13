Сокращение декретной должности решением райрады - суды на стороне райрады

Під час суду треба було вимагати від ради доказати реальну зміну обставин які б були передумовою для скорочення - примірно по такій позиції reyestr.court.gov.ua/Review/29192451 Були аналогічні постанови вищих судів по конкретно скороченням. Але оскільки суд вже програно, то в цьому плані пізно пити боржомі. Залишається все ще не зрозумілим чи були повідомлені працівники про зміни, чи пропонувались їм вакансії, чи переведено фактично працівників на менш кваліфіковані посади. З огляду на те, що ви цих відомостей не надали, то нічого конкретно сказати без знайомства з документами не можна. Зверніться до фахівця на місці.

Факту да, но завуалированно уже уволили... Например, заместителя предыдущего руководителя по хозчасти - с беременной женой и ребенком инвалидом детства сократили новой структурой и предложили идти шофером))) с двумя высшами и стажем работы 20 лет)) он не согласился и ушел... По декретным должностям так же))) По новой структуре нету должностей из каких уходили в декрет... Предложить взамен нечего, ибо там работают на постоянном новой структуре другие люди... то есть по сути - сокращение с несогласием на новые условия... Как до выхода с декрета можно защитить декретных женщин?

вопрос в чем? ясно, что нужно подавать после выхода на работу с декрета гражданский иск про восстановление на работе... но кроме этого, были поданы админ иски про отмену решения райрады полностью как незаконное или же в части декретных должностей хотя бы...