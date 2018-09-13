Логическая точка зрения на высказывания политиков о состоянии экономики

Прочитал новость: Бывший глава британского правительства Гордон Браун сделал заявление, что мир сползает к новому экономическому кризису [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
С точки зрения динамики развития капиталистической экономики, она циклична: за фазой спада следует фаза подъема, а за подъемом – спад. Графически такое развитие будет выглядеть, как синусоида. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Поэтому утверждение о том, что мировая экономика движется к очередному кризису, всегда будет истинно, причем не зависимо от того, находится ли экономика на подъеме или – на спаде. Если – на подъеме, то за подъмом будет спад. Если же экономика на самом дне спада, то – впереди подъем, а за этом подъемом снова последует спад.
Более того, одновременные утверждения о том, что мировая экономика находится на подъеме и мировая экономика движется к очередному кризису – не противоречат друг другу.
То есть, в один и тот же момент времени мировая экономика движется к подъму, движется к кризису, отдаляется от предыдущего подъема, отдаляется от предыдущего кризиса.
Почему же некоторые политики утверждают, что экономика находится на подъеме, а другие некоторые политики в то же время утверждают, что экономика приближается к кризису.
Тут, как говорится: "Место сидения определяет точку зрения".
Если политик при власти, то ему необходимо излучать оптимизм. В этом случае, если экономика на подъеме, он так и будет говорить, что сейчас подъем. Если же в экономике спад, то он скажет, что экономика движется к подъему, что, кстати, будет истинным утвержением.
Одновременно с этим, политик с приставкой ЭКС- в случае экономического подъема будет утверждать, что экономика движется к кризису, что также будет истинным утверждением, а в случае кризиса, естественно скажет, что сейчас кризис.
Исходя из этих логических рассуждений можно вывести формулу определения состояния экономики:
Если ЭКС-политик утверждает, что экономика движется
к спаду, то в экономике – подъем,
Но при этом утверждение ЭКС-политика истинно и экономика реально движется к спаду)))