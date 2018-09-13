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Договор обратного выкупа доли в УК ООО
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13/09/18 16:35  AMОтправить письмо > Mark-Don    13/09/18 16:10Дерево
Хороший вопрос, относительно преимущественного права участника.
Но у зарегистрированного отягощения имеется пріоритет - переважне право обтяжувача відносно права іншої особи на те ж саме рухоме майно; (ст.2)

13/09/18 16:34  Ritsen > Mark-Don    13/09/18 16:26Дерево
ст. 20 ЗУ про ООО читал, в данном ООО два участника.
у Обоих доли по 50%
Один участник продает все свои 50%
Другой участник продает 25% на условиях, описанных ранее.
Они оба согласны на эти сделки.

13/09/18 16:26  Mark-DonОтправить письмо > Ritsen    13/09/18 16:19Дерево
нужно видеть ваш устав.
Почитайте также ст. 20 Закона "Об ООО".
И тут дело не в виде договора, а в зависимости такой сделки от намерений иных участников общества и от содержания устава.
Я уже писал в предыдущем посте, что если есть участники, которые эту "обратную долю" захотят купить, то на этом весь ваш обратный выкуп закончится.

13/09/18 16:19  Ritsen > Mark-Don    13/09/18 16:05Дерево
Один из учредителей продает часть своей доли УК ООО другому юр лицу (нерезиденту).
При этом данный учредитель хочет иметь право по своему усмотрению выкупить обратно часть своей доли в любой момент времени по той же цене, по которой эта доля была им продана.
Необходимо, что бы это было оформлено отдельным соглашением.
Правильно ли я понимаю, что можно отталкиваясь от норм ст. 6 ГКУ заключить договор, не предусмотренный актами гражданского законодательства?

13/09/18 16:10  Mark-DonОтправить письмо > Mark-Don    13/09/18 16:05Дерево
Немного распишу.
Допустим есть два участника. Один приобрел у второго долю При этом продавец перестал быть участником этого ООО.
Теперь покупатель хочет продать (или продавец купить) "обратно".
Но продавец уже не участник общества и вступает в силу "переважне право" иных участников. И если есть участники, которые эту "обратную долю" захотят купить, то на этом весь обратный выкуп закончится.

13/09/18 16:05  Mark-DonОтправить письмо > AM    13/09/18 15:48Дерево
Я не говорю, что такого понятия в Украине вообще нет.
Я говорю только об обратном выкупе долей в ООО, т.е. то, о чем спросил ТС.
Тут проблема в том, что есть определенные ограничения в отчуждении долей ООО и такой фактор, как "переважне право" (ст. 20 Заона Об ООО).
Поэтому я и предложил ТС описать ситуацию подробно. Нужно понимать, что написано в уставе, заключался ли участником корпоративный договор и т.д. и т.п., а не просто: "Хочу шаблон договора".

13/09/18 15:48  AMОтправить письмо > Mark-Don    13/09/18 15:46Дерево
ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень
Стаття 34. Види договірних обтяжень
До договірних обтяжень належать:
...
4) купівля-продаж рухомого майна з правом або зобов’язанням зворотного викупу; [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

13/09/18 15:46  Mark-DonОтправить письмо > AM    13/09/18 15:40Дерево
Это тема из российского законодательства и практики особый вид опциона

13/09/18 15:43  Mark-DonОтправить письмо > Ritsen    13/09/18 15:25Дерево
Это Вы наверное начитались российского законодательства ?
Законодательство Украины не содержит такого вида "манипуляций" с долями в ООО.
Распишите подробно, в чем Ваша проблема - кто, у кого и зачем выкупает и в чем смысл обратной операции ?
И еще - в интернете огромное количество материалов по "обратному выкупу".
И еще - прежде, чем продолжать обсуждение в данном форуме поищите ответы на свой вопрос в Интернете и хорошенько просмотрите новый украинский закон об ООО.

13/09/18 15:40  AMОтправить письмо > Ritsen    13/09/18 15:25Дерево
Что Вы понимаете под "Договором обратного выкупа"?
Это договор, содержащий обязательство обратного выкупа или это договор купли-продажи между предыдущим собственником и нынешним, которые ранее приобрел у первого?

13/09/18 15:25  Ritsen   Дерево
Добрый день!
Прошу помочь в составлении указанного договора, какие условия должны быть обязательно учтены в договоре.
Если у кого-то есть образец, буду очень признателен.

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