Договор обратного выкупа доли в УК ООО

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|13/09/18 16:35
AM > Mark-Don
13/09/18 16:10
Хороший вопрос, относительно преимущественного права участника.
Но у зарегистрированного отягощения имеется пріоритет - переважне право обтяжувача відносно права іншої особи на те ж саме рухоме майно; (ст.2)
|13/09/18 16:34
Ritsen > Mark-Don
13/09/18 16:26
ст. 20 ЗУ про ООО читал, в данном ООО два участника.
у Обоих доли по 50%
Один участник продает все свои 50%
Другой участник продает 25% на условиях, описанных ранее.
Они оба согласны на эти сделки.
|13/09/18 16:26
Mark-Don > Ritsen
13/09/18 16:19
нужно видеть ваш устав.
Почитайте также ст. 20 Закона "Об ООО".
И тут дело не в виде договора, а в зависимости такой сделки от намерений иных участников общества и от содержания устава.
Я уже писал в предыдущем посте, что если есть участники, которые эту "обратную долю" захотят купить, то на этом весь ваш обратный выкуп закончится.
|13/09/18 16:19
Ritsen > Mark-Don
13/09/18 16:05
Один из учредителей продает часть своей доли УК ООО другому юр лицу (нерезиденту).
При этом данный учредитель хочет иметь право по своему усмотрению выкупить обратно часть своей доли в любой момент времени по той же цене, по которой эта доля была им продана.
Необходимо, что бы это было оформлено отдельным соглашением.
Правильно ли я понимаю, что можно отталкиваясь от норм ст. 6 ГКУ заключить договор, не предусмотренный актами гражданского законодательства?
|13/09/18 16:10
Mark-Don > Mark-Don
13/09/18 16:05
Немного распишу.
Допустим есть два участника. Один приобрел у второго долю При этом продавец перестал быть участником этого ООО.
Теперь покупатель хочет продать (или продавец купить) "обратно".
Но продавец уже не участник общества и вступает в силу "переважне право" иных участников. И если есть участники, которые эту "обратную долю" захотят купить, то на этом весь обратный выкуп закончится.
|13/09/18 16:05
Mark-Don > AM
13/09/18 15:48
Я не говорю, что такого понятия в Украине вообще нет.
Я говорю только об обратном выкупе долей в ООО, т.е. то, о чем спросил ТС.
Тут проблема в том, что есть определенные ограничения в отчуждении долей ООО и такой фактор, как "переважне право" (ст. 20 Заона Об ООО).
Поэтому я и предложил ТС описать ситуацию подробно. Нужно понимать, что написано в уставе, заключался ли участником корпоративный договор и т.д. и т.п., а не просто: "Хочу шаблон договора".
|13/09/18 15:48
AM > Mark-Don
13/09/18 15:46
|13/09/18 15:46
Mark-Don > AM
13/09/18 15:40
Это тема из российского законодательства и практики особый вид опциона
|13/09/18 15:43
Mark-Don > Ritsen
13/09/18 15:25
Это Вы наверное начитались российского законодательства ?
Законодательство Украины не содержит такого вида "манипуляций" с долями в ООО.
Распишите подробно, в чем Ваша проблема - кто, у кого и зачем выкупает и в чем смысл обратной операции ?
И еще - в интернете огромное количество материалов по "обратному выкупу".
И еще - прежде, чем продолжать обсуждение в данном форуме поищите ответы на свой вопрос в Интернете и хорошенько просмотрите новый украинский закон об ООО.
|13/09/18 15:40
AM > Ritsen
13/09/18 15:25
Что Вы понимаете под "Договором обратного выкупа"?
Это договор, содержащий обязательство обратного выкупа или это договор купли-продажи между предыдущим собственником и нынешним, которые ранее приобрел у первого?
|13/09/18 15:25
Ritsen
Добрый день!
Прошу помочь в составлении указанного договора, какие условия должны быть обязательно учтены в договоре.
Если у кого-то есть образец, буду очень признателен.