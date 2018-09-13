Договор обратного выкупа доли в УК ООО

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13/09/18 16:35 AM > Mark-Don 13/09/18 16:10

Хороший вопрос, относительно преимущественного права участника.

Но у зарегистрированного отягощения имеется пріоритет - переважне право обтяжувача відносно права іншої особи на те ж саме рухоме майно; (ст.2)



13/09/18 16:34 Ritsen > Mark-Don 13/09/18 16:26

ст. 20 ЗУ про ООО читал, в данном ООО два участника.

у Обоих доли по 50%

Один участник продает все свои 50%

Другой участник продает 25% на условиях, описанных ранее.

Они оба согласны на эти сделки.





13/09/18 16:26 Mark-Don > Ritsen 13/09/18 16:19

нужно видеть ваш устав.

Почитайте также ст. 20 Закона "Об ООО".

И тут дело не в виде договора, а в зависимости такой сделки от намерений иных участников общества и от содержания устава.

Я уже писал в предыдущем посте, что если есть участники, которые эту "обратную долю" захотят купить, то на этом весь ваш обратный выкуп закончится.



13/09/18 16:19 Ritsen > Mark-Don 13/09/18 16:05

Один из учредителей продает часть своей доли УК ООО другому юр лицу (нерезиденту).

При этом данный учредитель хочет иметь право по своему усмотрению выкупить обратно часть своей доли в любой момент времени по той же цене, по которой эта доля была им продана.

Необходимо, что бы это было оформлено отдельным соглашением.

Правильно ли я понимаю, что можно отталкиваясь от норм ст. 6 ГКУ заключить договор, не предусмотренный актами гражданского законодательства?



13/09/18 16:10 Mark-Don > Mark-Don 13/09/18 16:05

Немного распишу.

Допустим есть два участника. Один приобрел у второго долю При этом продавец перестал быть участником этого ООО.

Теперь покупатель хочет продать (или продавец купить) "обратно".

Но продавец уже не участник общества и вступает в силу "переважне право" иных участников. И если есть участники, которые эту "обратную долю" захотят купить, то на этом весь обратный выкуп закончится.



13/09/18 16:05 Mark-Don > AM 13/09/18 15:48

Я не говорю, что такого понятия в Украине вообще нет.

Я говорю только об обратном выкупе долей в ООО, т.е. то, о чем спросил ТС.

Тут проблема в том, что есть определенные ограничения в отчуждении долей ООО и такой фактор, как "переважне право" (ст. 20 Заона Об ООО).

Поэтому я и предложил ТС описать ситуацию подробно. Нужно понимать, что написано в уставе, заключался ли участником корпоративный договор и т.д. и т.п., а не просто: "Хочу шаблон договора".



13/09/18 15:43 Mark-Don > Ritsen 13/09/18 15:25

Это Вы наверное начитались российского законодательства ?

Законодательство Украины не содержит такого вида "манипуляций" с долями в ООО.

Распишите подробно, в чем Ваша проблема - кто, у кого и зачем выкупает и в чем смысл обратной операции ?

И еще - в интернете огромное количество материалов по "обратному выкупу".

И еще - прежде, чем продолжать обсуждение в данном форуме поищите ответы на свой вопрос в Интернете и хорошенько просмотрите новый украинский закон об ООО.



13/09/18 15:40 AM > Ritsen 13/09/18 15:25

Что Вы понимаете под "Договором обратного выкупа"?

Это договор, содержащий обязательство обратного выкупа или это договор купли-продажи между предыдущим собственником и нынешним, которые ранее приобрел у первого?

