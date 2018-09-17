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Чи можуть свати голови ФГ бути членами такого Фермерського господарства
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17/09/18 17:18  Powder   Дерево
Шановні колеги! Дуже потрібна ваша допомога
Може хтось стикався з такою ситуацією.
Голова ФГ має сина, у сина є дружина.
Голова ФГ бажає включити у члени ФГ батьків дружини сина – сватів (з метою спільного ведення ФГ та подальшого розпаювання земель)
Як я розумію, то включення таких осіб є законним.
Бо у статті 3 Закона «Про ФГ» вказано, что для цілей цього Закону до членів сім’ї та родичів голови фермерського господарства відносяться дружина (чоловік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, правнуки, мачуха, вітчим, падчерка, пасинок, рідні та двоюрідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови фермерського господарства, так і його дружини (її чоловіка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення з усіма вищезазначеними членами сім’ї та родичами (батьки такої особи та батьки чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти).
Тобто, дружина сина та батьки дружини сина, це є особи, які перебувають у родинних стосунках першого ступеня споріднення із сином голови. А отже вони можуть бути членами ФГ?
Чи правильно я розумію?
Дуже дякую за допомогу!!



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