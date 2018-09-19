Курси підвищення кваліфікації

19/09/18 15:53 МиколаД > ОК АКА Олюня 19/09/18 14:29

питання номер 2,

Мене направляють тільки на мінімальну заробітню плату, якщо враховувати ось цю інформацію

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Не секрет, що в разі виконання працівником місячної або погодинної норми праці (обсягу робіт) трудове законодавство забороняє роботодавцю встановлювати заробітну плату нижче мінімальної. А оплачується праця на рівні мінімальної заробітної плати (далі – МЗП) тільки за просту некваліфіковану роботу. Причому до складу МЗП не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.



Такі вимоги трудового законодавства закріплено в ст. 95 КЗпП і ст. 3 Закону про оплату праці, а їх невиконання, безумовно, є порушенням. Разом із тим у коментованому роз'ясненні чиновники змістили акцент у бік ст. 96 КЗпП і стверджують, що її невиконання також є порушенням.



Основою організації оплати праці є тарифна система оплати праці, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники).



Тарифна система оплати праці використовується для розподілу робіт залежно від їх складності, а працівників – залежно від їх кваліфікації та за розрядами тарифної сітки. Вона є основою формування та диференціації розмірів заробітної плати.



Формування тарифної сітки (схеми посадових окладів) провадиться на основі тарифної ставки працівника першого розряду, яка встановлюється в розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір МЗП, та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).



ст. 96 КЗпП



Оскільки оплата праці на рівні МЗП допустима тільки для простої некваліфікованої праці, то на такому рівні її встановлюють для професій, передбачених р. 9 "Найпростіші професії" Класифікатора професій.



Виходячи з тез, викладених у листі, оплата праці на рівні МЗП працівникам інших професій, передбачених розділами 1 – 8 Класифікатора професій, є порушенням законодавства про працю, а саме ст. 96 КЗпП.

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і цю

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Конституцію України ст. 43, Кодекс законів про працю України ст. 2-1, 5-1, 9, 94-96, 98. При цьому оплата кваліфікованої праці не може складати мінімальну заробітну плату, як за просту, некваліфіковану працю. І, враховуючи середні тарифні ставки для дипломованих спеціалістів з використання та застосування інформаційних технологій, по Державному Комітету Статистики України та іншим інформаційним джерелам становить близько 9000 гривень на місяць;



(дещо застаріле)

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виходить що направлення на вакансію системного адміністратора за 3723

є незаконним, і може бути оскарженим?

