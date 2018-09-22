Претензия нова пошта

22/09/18 11:37 8vic

14 вересня відіслав телефон Apple iphone 7 накладним платежем у м.Жерінка №2 з м.Миколаїв №8, 10950грн. 17,09,2018р. посилка прибула у Жмерінку, 18,09,2018р. зателефонував отримувачу що посилка вже є можна отримувати на що відповів що йому вже не треба дорого для нього. Зателефонував близько 18,00 на нову пошту гарячу лінію з прохання оформити повернення, сказали на протязі 1-2 днів буде запит виконуватись. На цей момент статус за номер ттн по сайті нова пошта "очікує отримувача". 19 та 20 вересня статус такий же "очікує отримувача" о 13,30 20,09,2018р. дзвоню на гарячу лінію нової пошти чого повернення товару немає. Кажуть заявка була але не опрацьована (щось таке) зараз перетелефоную після спілкування з менеджером який приймав заяву на повернення , через 15 хв. перетелефонував і сказав, що все добре поверення зробили, на питання коли буде відповів не знаю щойно передали на відділення, перетелефоную та скажу. Заходжу на сайт нової пошти статус тойже "очікує відправника". Перетелефонував десь за 10-15 хв. сказав що сьогодні відішлють, номер ттн пришлють смс. На сайті було, "отримувач відмовився від товару" буде 22,09,2018р. та прийшло смс з номером ттн на повернення. 21,09,2018р. близько 19:30 прийшло смс від нп, що відправлення прибуло. 22,09,2018р близько 09:20 йду на нову пошту сплачую за 2 доставки 202грн.00коп. При працвнику відкриваю в коробці з телефоном всі інструкції уперемішку (а були у конверті), телефон і більше нічого (а відсилав з зарядним пристроєм, USB кабелем та скріпкою для лотку) і більш нічого, відмовляюсь складаю "акт прийому - передачі" (копію дають) з зазначення вище зазначеного, запитую у оператора відділення за товаром ж не приходили чого розпаковане все мені відповіли що отримувач прийшов і відмовився т.я. "товар не відповідає замовленню" десь там зазначили (цитата) хоча за номер ттн "очікує отримувача". Сказали у понеділок прийти з 9:00, а краще з 10:00 буде начальник відділення щоб написати "претензію" для юридичного відділу. Зателефонував на гарячу лінію нп., сказали теж саме. Від товару відмовився, гроші за доставку повернули 202грн.00коп. Піду у понеділок писати, питання я можу отримати 10950грн. за таку ситуацію? imei телефона збігається з тим що у накладній та на коробці. При відправці передав телефон оператору пошти для запису imey номера він також брав номер з коробки після телефону. Я так розумію то сама нова пошта такий цирк влаштувала, чи то при відправці у Миколаєві ? чи у Жмеренці (аж три дні на повернення товару пройшло та 2 дзвінки) чи те бид...о там працює чи родич і він таке зробив що я можу вимагати та чим апелювати підкажіть

