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Исковое, заявления, ходатайства, возражения, жалобы и адрес лица, подающего их. темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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25/09/18 14:21 Bizz





Есть такое дело скарзі не зазначає своє ім'я та по батькові, адресу РОБОЧОГО місця;



Статья 392 ЦПК обязывает указывать в жалобе «место проживания или пребывания» физического лица, если это оно, подающего жалобу, а не адрес рабочего места адвоката-представителя.



Рабочее место адвоката – это же не всегда место его проживания или пребывания.



1) Напрашивается вопрос, что за адрес должен указывать адвокат, «подающий» кассационную жалобу, и 2) следует ли именно адвоката рассматривать в качестве «лица, подающего кассационную жалобу», или, в таком статусе в понимании ст. 392 ЦПК выступает все-таки участник дела, которого адвокат представляет.



Если прочитать ч. 3 ст. 392, то жалоба может подписываться представителем лица, которое ее подает, хотя потом проскакивает фраза «жалобы, поданной представителем», что вносит сумбур. Хотя, если читать дальше ч. 5, то, даже если жалоба будет подана представителем лица, освобожденного от уплаты судебного сбора, надо будет все равно указывать основания освобождения лица, подающего жалобу, от уплаты.



3) То есть, подающее жалобу лицо, это все-таки участник дела – сторона, третье лицо, а не их представитель. Согласны ли вы с этим?



В ст. 183 ЦПК также упоминается «лицо, подающее заявление или ходатайство, или возражения». Если посмотреть ч. 1 ст. 182, то под таким лицом следует подразумевать «участника дела», которым согласно ст. 42 является сторона, третье лицо, лица, которым предоставлено законом право обращаться в суд в интересах других лиц, но не представитель.



Скорее всего, заявление об обеспечении доказательств (ст. 117) и заявление об обеспечении иска (ст. 151) следует отнести к заявлениям по процессуальным вопросам, на которые распространяют действие ст. 182-183 ЦПК, и в части адреса указывается адрес «участника дела, а не представителя. 4) Согласны ли вы с этим?



Если говорить об исковом, то в ст. 175 в части адресов упоминаются «стороны и иные участники дела», то есть третьи лица, лица, которым предоставлено законом право обращаться в суд в интересах других лиц, а так как представители – это участники судебного процесса, но не участники дела, то их адреса указывать в исковом не обязательно. 5) Согласны ли вы с этим?



И последнее. Из ч. 6 и 7 ст. 128 ЦПК следует, что участник дела может дать суду адрес для вручения судебных повесток. 6) Насколько обязательным является то, чтобы получателем по таком адресу был указан именно участники дела?



Как пример приведу ситуацию, когда сторона - иностранное юридическое лицо без представительства в Украине. Оно выдает доверенность нескольким лицам в Украине в том числе для представительства перед любыми госорганами. 7) Можно ли указать для получения повесток адрес какого-то из лиц-представителей, не являющихся адвокатами?

Привет, коллеги! Я хотел бы обсудить с вами, правильно ли я понимаю положения процессуальных кодексов и узнать, как обстоят дела на практике.Есть такое дело [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Суд оставил жалобу без движения, и сослался на то, что подана касаційна скарга ОСОБА_1 на постанову апеляційного суду Львівської області від 5 червня 2018 року підписана ОСОБА_2, яка (який) вказує, що представляє інтереси ОСОБА_1 згідно доручення та є адвокатом, проте усвоє ім'я та по батькові,Статья 392 ЦПК обязывает указывать в жалобе «место проживания или пребывания» физического лица, если это оно, подающего жалобу, а не адрес рабочего места адвоката-представителя.Рабочее место адвоката – это же не всегда место его проживания или пребывания.Напрашивается вопрос, что за адрес должен указывать адвокат, «подающий» кассационную жалобу, иследует ли именно адвоката рассматривать в качестве «лица, подающего кассационную жалобу», или, в таком статусе в понимании ст. 392 ЦПК выступает все-таки участник дела, которого адвокат представляет.Если прочитать ч. 3 ст. 392, то жалоба может подписываться представителем лица,, хотя потом проскакивает фраза «жалобы, поданной представителем», что вносит сумбур. Хотя, если читать дальше ч. 5, то, даже если жалоба будет подана представителем лица, освобожденного от уплаты судебного сбора, надо будет все равно указывать основания освобождения лица, подающего жалобу, от уплаты.То есть, подающее жалобу лицо, это все-таки участник дела – сторона, третье лицо, а не их представитель. Согласны ли вы с этим?В ст. 183 ЦПК также упоминается «лицо, подающее заявление или ходатайство, или возражения». Если посмотреть ч. 1 ст. 182, то под таким лицом следует подразумевать «участника дела», которым согласно ст. 42 является сторона, третье лицо, лица, которым предоставлено законом право обращаться в суд в интересах других лиц, но не представитель.Скорее всего, заявление об обеспечении доказательств (ст. 117) и заявление об обеспечении иска (ст. 151) следует отнести к заявлениям по процессуальным вопросам, на которые распространяют действие ст. 182-183 ЦПК, и в части адреса указывается адрес «участника дела, а не представителя.Согласны ли вы с этим?Если говорить об исковом, то в ст. 175 в части адресов упоминаются «стороны и иные участники дела», то есть третьи лица, лица, которым предоставлено законом право обращаться в суд в интересах других лиц, а так как представители – это участники судебного процесса, но не участники дела, то их адреса указывать в исковом не обязательно.Согласны ли вы с этим?И последнее. Из ч. 6 и 7 ст. 128 ЦПК следует, что участник дела может дать суду адрес для вручения судебных повесток.Насколько обязательным является то, чтобы получателем по таком адресу был указан именно участники дела?Как пример приведу ситуацию, когда сторона - иностранное юридическое лицо без представительства в Украине. Оно выдает доверенность нескольким лицам в Украине в том числе для представительства перед любыми госорганами.Можно ли указать для получения повесток адрес какого-то из лиц-представителей, не являющихся адвокатами?

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