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Продаж товару по договору комісії по ціні вищій, ніж у вказівці комітента
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3/10/18 10:26  Rossi > Младенец    3/10/18 10:17Дерево
Пример чего, условия договора? Ну так обратное правило:
Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені комітентом, додатково одержана вигода належить комісіонеу.

3/10/18 10:22  МладенецОтправить письмо > Rossi    3/10/18 10:14Дерево
Комітент й комісіонер в дружніх стосунках, тому будь-які формулювання, котрі доречні для вирішення питання, приймаються

3/10/18 10:21  МладенецОтправить письмо > kyivlegal    3/10/18 10:07Дерево
це констатація факту?..
Уявіть:
Комітент (платник ПДВ) передає товар Комісіонеру (платнику ЄП, 3 гр.).
Якщо товар проданий по ціні вищій, ніж за вказівкою Комітента (платника ПДВ), то, оскільки вигода належить Комітентові, Комітент цю вигоду повинен додатково оподаткувати ПДВ.

Саме тому й питаю, як вивести з-під означення "вигода" цю винагороду, щоб не виникало додатково 20% ПДВ у Комітента від суми вигоди

3/10/18 10:17  МладенецОтправить письмо > Rossi    3/10/18 10:14Дерево
буду вдячний за приклад

3/10/18 10:14  Rossi > Младенец    3/10/18 09:22Дерево
Норма диспозитивна (хотя у судов с этим проблемы встречаются), просто пропишите иное в договоре.

3/10/18 10:07  kyivlegalОтправить письмо > Младенец    3/10/18 09:22Дерево
Комісійна плата комісіонера, обумовлена сторонами, визначається як різниця між ціною на товар, що зазначена у акті приймання передачі товару, за якою комісіонер отримав товар, і тією більш вигідною ціною, за якою комісіонер укладе договір купівлі-продажу (поставки).

3/10/18 09:46  МладенецОтправить письмо > Младенец    3/10/18 09:22Дерево
Можливо, в чеку вказувати крім вартості товару - вартість передпродажного обслуговування і підготовки товару, наприклад?
Чи це вказати в Договорі комісії (таким чином, Договір комісії трансформується в змішаний), - "Поряд з виконанням Договору Комісії Комісіонер може надавати покупцю послуги передпродажної підготовки, вартість яких не може перевищувати 10% вартості товару, переданого на Комісію"?

3/10/18 09:22  МладенецОтправить письмо   Дерево
Ясно, що згідно ч. 2 ст. 1014 ЦКУ, якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені комітентом, додатково одержана вигода належить комітентові.
Тобто, якщо по договору комісії на продаж товар продано комісіонером дорожче, ніж по ціні, вказаній комітентом, ця різниця/вигода не залишається комісіонеру.
Як обійти цю норму?..
Мається на увазі - як діяти таким чином, щоб комісіонер міг залишити вигоду собі.

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