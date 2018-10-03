Продаж товару по договору комісії по ціні вищій, ніж у вказівці комітента

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3/10/18 10:26 Rossi > Младенец 3/10/18 10:17

Пример чего, условия договора? Ну так обратное правило:

Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були визначені комітентом, додатково одержана вигода належить комісіонеу.



3/10/18 10:22 Младенец > Rossi 3/10/18 10:14

Комітент й комісіонер в дружніх стосунках, тому будь-які формулювання, котрі доречні для вирішення питання, приймаються



3/10/18 10:21 Младенец > kyivlegal 3/10/18 10:07

це констатація факту?..

Уявіть:

Комітент (платник ПДВ) передає товар Комісіонеру (платнику ЄП, 3 гр.).

Якщо товар проданий по ціні вищій, ніж за вказівкою Комітента (платника ПДВ), то, оскільки вигода належить Комітентові, Комітент цю вигоду повинен додатково оподаткувати ПДВ.



Саме тому й питаю, як вивести з-під означення "вигода" цю винагороду, щоб не виникало додатково 20% ПДВ у Комітента від суми вигоди





3/10/18 10:14 Rossi > Младенец 3/10/18 09:22

Норма диспозитивна (хотя у судов с этим проблемы встречаются), просто пропишите иное в договоре.



3/10/18 10:07 kyivlegal > Младенец 3/10/18 09:22

Комісійна плата комісіонера, обумовлена сторонами, визначається як різниця між ціною на товар, що зазначена у акті приймання передачі товару, за якою комісіонер отримав товар, і тією більш вигідною ціною, за якою комісіонер укладе договір купівлі-продажу (поставки).



3/10/18 09:46 Младенец > Младенец 3/10/18 09:22

Можливо, в чеку вказувати крім вартості товару - вартість передпродажного обслуговування і підготовки товару, наприклад?

Чи це вказати в Договорі комісії (таким чином, Договір комісії трансформується в змішаний), - "Поряд з виконанням Договору Комісії Комісіонер може надавати покупцю послуги передпродажної підготовки, вартість яких не може перевищувати 10% вартості товару, переданого на Комісію"?

