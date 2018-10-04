Развод и раздел имущества, как обезопасить себя?

Ну смотря какая там машина. Если совсем не хотите отдавать второй стороне, то отвезите машину на разборку, и хоть какие-то деньги получите за неё, ну это уже крайний вариант) Ну или второй вариант, судитесь за неё до скончания веков. Просто заберите все ключи и документы, и ездите на ней сами, пока вторая сторона подаст на раздел имущества, эта машина уже заржавеет от старости, так как суд будет сам думать как поделить напополам движемое имущество.

4/10/18 11:49 linalisten

Тема такая- супруги собрались разводится. Ситуация- жена все тащит на себе, муж на протяжении многих лет почти не приносит доход, ребенком не занимается, одним словом сидит на шее у жены. Причина развода думаю понятно. Но жена переживает вот по каким двум моментам.

1. У нее есть депозиты , оформленные на нее. Еще до брака она оформляла депозит в другом банке, но он обанкротился после чего ей выплатил фонд гарантирования эти деньги. Она переоформила в другом банке, но уже находясь в браке. Как обезопасить свои сбережения, чтобы супруг не посягал на половину суммы депозита?просто расторгнуть депозит и пусть докажет куда она их дела?

2. Машина, была оформлена по справке-счету уже в браке. По сути это была фикция со справкой-счетом, так как машина переоформлена была на супругу , а до этого была в собственности у ее близкой родственницы. Как быть в данной ситуации? супруг не вкладывал деньги, как исключить вариант посяганий на половину машины с его стороны?

