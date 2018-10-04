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Развод и раздел имущества, как обезопасить себя?
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4/10/18 12:57  eeveelusikОтправить письмо > linalisten    4/10/18 12:55Дерево
Ну тут никакой суд не сможет обязать никого заплатить принудительно. Суд сможет обязать продать машину и разделить между совладельцами.

4/10/18 12:56  eeveelusikОтправить письмо > linalisten    4/10/18 12:55Дерево
А у Вас дети есть?

4/10/18 12:55  linalistenОтправить письмо > eeveelusik    4/10/18 12:55Дерево
Да ребенок в браке есть - 5 лет

4/10/18 12:55  eeveelusikОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/10/18 12:49Дерево
Адресовывалось автору поста!!!))))

4/10/18 12:55  linalistenОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/10/18 12:49Дерево
А если у супруги нет этих денег чтобы возместить денежную компенсацию за авто?

4/10/18 12:55  eeveelusikОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/10/18 12:49Дерево
Поздравляю что машина недешёвая...и сразу сожалею!
А у Вас дети есть?

4/10/18 12:49  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > eeveelusik    4/10/18 12:47Дерево
Остроумно, но бессмысленно. Супруг (если у него будет нормальный адвокат) подаст на раздел имущества, и будет требовать за авто денежную компенсацию - вот и все дела.

4/10/18 12:49  linalistenОтправить письмо > eeveelusik    4/10/18 12:47Дерево
Вот в том и вопрос, что машина недешевая. Супруг уже пробил стоимость и даже показывал потенциальному покупателю

4/10/18 12:47  eeveelusikОтправить письмо > linalisten    4/10/18 12:16Дерево
Ну смотря какая там машина. Если совсем не хотите отдавать второй стороне, то отвезите машину на разборку, и хоть какие-то деньги получите за неё, ну это уже крайний вариант)
Ну или второй вариант, судитесь за неё до скончания веков. Просто заберите все ключи и документы, и ездите на ней сами, пока вторая сторона подаст на раздел имущества, эта машина уже заржавеет от старости, так как суд будет сам думать как поделить напополам движемое имущество.

4/10/18 12:33  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > linalisten    4/10/18 12:16Дерево
Не пройдет, поскольку деньги "лица" не имеют.

4/10/18 12:16  linalistenОтправить письмо > Евгений Осычнюк    4/10/18 12:12Дерево
По второму пункту подарить машину отцу тоже невозможно? Или другой вариант -состряпать расписку, что деньги были взяты в займ от отца супруги например. Не пройдет этот вариант?

4/10/18 12:12  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > linalisten    4/10/18 11:49Дерево
1) правильное решение 2) тут ничего сделать нельзя. Если даже продать авто без согласия супруга, то потом он будет иметь право отсудить 1/2 стоимости продажи.

4/10/18 11:49  linalistenОтправить письмо   Дерево
Тема такая- супруги собрались разводится. Ситуация- жена все тащит на себе, муж на протяжении многих лет почти не приносит доход, ребенком не занимается, одним словом сидит на шее у жены. Причина развода думаю понятно. Но жена переживает вот по каким двум моментам.
1. У нее есть депозиты , оформленные на нее. Еще до брака она оформляла депозит в другом банке, но он обанкротился после чего ей выплатил фонд гарантирования эти деньги. Она переоформила в другом банке, но уже находясь в браке. Как обезопасить свои сбережения, чтобы супруг не посягал на половину суммы депозита?просто расторгнуть депозит и пусть докажет куда она их дела?
2. Машина, была оформлена по справке-счету уже в браке. По сути это была фикция со справкой-счетом, так как машина переоформлена была на супругу , а до этого была в собственности у ее близкой родственницы. Как быть в данной ситуации? супруг не вкладывал деньги, как исключить вариант посяганий на половину машины с его стороны?

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