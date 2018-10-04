Реорганізація шляхом виділення (подрібнення приватного підприємства)

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4/10/18 17:33 NDPI > Mark-Don 4/10/18 17:24

Спасибо еще раз. Аналогию права/закона я рассматривал. Однозначно буду применять, но в каком контексте пока не определился.



4/10/18 17:30 NDPI > Mark-Don 4/10/18 17:07

Спасибо за ответ.



Проблема в том что учредители "побили горшки")))



Ваш вариант самый безопасный, но учитывая "хорошие" отношения между учредителями приходиться выкручиваться в разрезе "одноходовки" так как в дальнейшем может появится иная "головная боль" с передачей долей.



Выделение приходится делать так как ЧП имеет лицензию и ликвидировать его нельзя.



Относительно опытных аудиторов большое спасибо. Если потребуется обязательно отпишусь Вам в личку.



4/10/18 17:24 Mark-Don > Mark-Don 4/10/18 17:07

Опять продолжу.

Если же для вас принципиально именно выделение, то руководствовался бы как аналогом

1. Законом "Про АТ"

2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЕМІСІЇ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ВИПУСКУ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЯКІ СТВОРЮЮТЬСЯ ШЛЯХОМ ЗЛИТТЯ, ПОДІЛУ, ВИДІЛУ ЧИ ПЕРЕТВОРЕННЯ АБО ДО ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИЄДНАННЯ (Затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, від 9 квітня 2013 р. N 520)



Понятно, что исключается все, что касается акций, но иные положения этих НПА дают технологию, последовательность и в значительной степени содержание необходимых документов.



Повторюсь - налоговые вопросы - к аудиторам.





4/10/18 17:07 Mark-Don > NDPI 4/10/18 16:52

Продолжу.

Думаю, что задуманная вами реорганизация - это большая головная боль.

Я бы сделал иначе - учреждение нового ООО. Учредители - само ЧП, как юрлицо и один из участников ЧП в долях. В уставный капитал ЧП вносит активы, нужные для передачи будущему единственному участнику ООО.

В дальнейшем ЧП выходит из состава участников с передачей своей доли единственному участнику ООО (ДОЛИ, а не активов, думаю, что это понятно)

Возможны и иные варианты. Но я бы в любом случае я не шел по пути выделения. В случае ЧП и ООО эта процедура никак ничем не урегулирована и кто и где поставит палки в колеса предсказать невозможно.

Вариант решения вопроса через учреждение ООО представляется мне более предсказуемым.

Ясно, что это не одноходовки, но при этом все процедуры понятны как госрегистратору, так и налоговикам.



В части минимизации затрат и налогов стоит посоветоваться с опытными аудиторами.

Если в Киеве - могу посоветовать человека, в квалификации которого уверен



4/10/18 16:57 dkl > NDPI 4/10/18 16:52

14.1.81 1. інвестиційний прибуток для цілей розділу IV цього Кодексу - дохід у вигляді позитивної різниці між доходом, отриманим платником податку від проведення операцій з цінними паперами з урахуванням курсової різниці, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, та витратами на придбання таких інвестиційних активів;



тут нигде не сказано, что только при продаже. сказано "операцій".



4/10/18 16:54 Mark-Don > NDPI 4/10/18 16:52

Строка поиска: "реорганізація приватного підприємства шляхом виділення"

или слово-в слово на русском языке.

Понятно, что во втором случае ссылки будут на русские ресурсы, но это абсолютно не меняет сути и технологии процедур





4/10/18 16:52 NDPI > dkl 4/10/18 16:34

Я так понял, что в Ваших рекомендациях Вы имели ввиду п. 170.2.1. ПКУ (инвестиционный доход)?



В п. 170.2.1. ПКУ нет понятия "відступлення". К продаже приравнивается "обмін", "зворотній викуп або погашення інвестиційного активу", "повернення коштів і майна", "внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права", "подарований".



Спасибо за участие. Может есть еще варианты кроме к-п с зачетом встречных требований?



4/10/18 16:34 dkl > NDPI 4/10/18 16:18

Скажу Вам честно - я не большой специалист в области корпоративного права. Но мне кажется, что в предложенном Вами варианте (даже если он подойдет регистратору (в чем я не уверен) существуют налоговые риски для обоих учредителей, а именно, налоговая может воспринять такую уступку как подарок и начислить налог на инвестиционный доход (в размере номинальной стоимости 50% доли). А вот если оформить все через продажи, то можно устранить этот риск и при этом обойтись без оплаты налогов, если продажа будет осуществляться по номинальной стоимости. При этом движение денег можно будет не осуществлять, а сделать зачет встречных требований между двумя учредителями.



4/10/18 16:27 NDPI > Mark-Don 4/10/18 16:05

Если "в Интернете море ответов и рекомендаций по вашей ситуаци", пожалуйста напишите пожалуйста интернет ссылку на ответы или на рекомендации. Скажу Вам честно я даже не пытался "грузить других своими проблемами" так как поиск своими силами не принес результатов и даже Ваш совет "напрячь себя" не принес результатов))). Буду Вам признателен за Вашу помощь, а не за продолжение этой бессмысленной переписки с обоюдными возмущениями.



4/10/18 16:18 NDPI > dkl 4/10/18 15:08

Спасибо за ответ.



Попробую конкретизировать...



Не хочется заключать договора купли-продажи, мены, дарения...



В повестке дня (порядку денному) протокола хочу внести следующее:

"7. Про розподіл (відступлення) часток учасників у статутному капіталі ПП.

8. Про розподіл (відступлення) часток учасників у статутному капіталі ТОВ."



При принятии решения по данным пунктам, думаю написать, что учасник 1 отступает участнику 2 свою часть в ПП, а именно в размере 50% номинальной стоимости уставного фонда что как следствие сделает участника 2 100% собственником. Тоже самое, но наоборот с ТОВ.



Насколько это возможно? Как посмотрит на это гос. регистрация? Какие еще есть возможные варианты разделения частей между ПП и ТОВ, чтобы не производить корп. сделок (к-п, дарение, мена...)?



P.S. Есть мнение что лучше оформлять выход, но для меня это какой-то стремный метод)))



4/10/18 16:05 Mark-Don > NDPI 4/10/18 14:31

Нет у меня никакой звездности. Но я привык, прежде, чем грузить других своими проблемами, хотя-бы немного напрячь себя. В данном случае - в Интернете море ответов и рекомендаций по вашей ситуации, но вам даже порыться в Интернете лень. А зачем - есть в форуме полно людей, которым нечего делать и они сделают это вместо вас.



4/10/18 15:08 dkl > NDPI 4/10/18 14:32

Коллега, прошу без обид, но позвоню себе заметить, что Вы слишком широко сформулировали свои вопросы. Ну как в рамках форума можно описать процедуру операции и как оформить протокол? Мой Вам совет - конкретизируйте точечно четкие проблемные вопросы, которые Вас беспокоят. Иначе Вам вряд ли тут кто-то что-то внятное посоветует. По сути же могу сказать, что, на мой взгляд, при выделении в обоих компаниях должен быть сохранен тот же состав участников, что был у изначальной компании. В ГК это напрямую не сказано, но, насколько я знаю, следует из теории корпоративного права. Кроме того, подтверждается пунктом 98.1.4 Налогового кодекса. Так что в Вашем случае придется делать две операции - сначала выделение на две компании, и в обеих будут два учредителя. А потом уже каждый из таких учредителей будет продавать свои 50% в своей компании другому. Думаю, как-то так. И не забудьте про субсидиарную ответственность после выделения (ст. 109 ГК)



4/10/18 14:32 NDPI > NDPI 4/10/18 14:31

Доброго дня.



Приватне підприємство приймає рішення про реорганізацію шляхом виділення з нього ТОВ.



ПП засноване двома учасниками по 50% кожний.



При виділенні ТОВ з ПП:

- учасник 1 залишається в ПП у якості засновника та володіє після виділення 100% статутного капіталу.

- учасник 2 стає засновником нового ТОВ у якому володіє 100% статутного капіталу.



Яким чином оформити протокол про реорганізацію шляхом виділення? Як описати процедуру виходу учасника 2 з ПП та перехід його частки (50%) з ПП до ТОВ?



Дякую за участь та відповіді…



4/10/18 14:31 NDPI > Mark-Don 4/10/18 14:09

Я смотрю Mark-Don словил звезду. Он же "Експерт" и "Сторожил" данного форума. Вам не кажется, что мое скромное "Начальник юр отдела" не под чин Вашему высокому званию. Моя деятельность и подчинённые Вас никак не должны беспокоить. ФОРУМ создан для обсуждения, а не для Вашей оценки, что должны делать Форумчане на форуме. Если Вы не хотите отвечать, то просто не отвечайте. Вы же кидаете (уже не раз на форуме) свои никому не нужные реплики которые не помогают, а удивляют. Будьте любезны, о великий "Експерт" и "Старожил", а также специалист в области - "Корпоративное право, Корпоративное управление" и имеющий опыт работы - "Общий - с 1971 года, на фондовом рынке с 1995 года" - СНИМИТЕ ЗВЕЗДУ так светит что аж тошнит ))))



4/10/18 14:09 Mark-Don > NDPI 4/10/18 14:01

Ну да !

Сейчас все консультанты побегут разъяснять Начальнику ЮРИДИЧЕСКОГО отдела как писать протоколы и описывать процедуры реорганизации !

А чего уж тогда стоят ваши подчиненные ?



