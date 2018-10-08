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Визначення чи є певні споруди нерухомим майном
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8/10/18 13:12  chumas2Отправить письмо   Дерево
Добрий день, колеги! Вітаю Вас з професійним святом!

В мене є запитання щодо визначення поняття «нерухоме майно» в частині споруд (із будинками та будівлями все зрозуміло) в нормативних актах та судовій практиці.
В суді виникло питання, чи є певна споруда, пов’язана із землею, нерухомим майном, або ні, і як наслідок, чи поширюється на цю споруду правовий режим нерухомого майна.

Раніше діяли непогані в цьому відношенні Методичні Рекомендації стосовно визначення нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, право власності на які підлягає державній реєстрації, затверджені Наказом Міністерства юстиції від 14.04.2009 р. N 660/5.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] В цьому наказі розписувалися характеристики окремих об’єктів, та вказувалося чи є вони нерухомим або рухомим майном – автозаправні станції, дамби, машиномісця, пірси, МАФи і т.н. Але цей наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції N 599/5 від 07.04.2014 р.

Тому в мене питання, чи є якісь Пленуми ВСУ, або постанови нового Верховного суду, або практика Європейського суду з прав людини, де б розписувалося, що є нерухомим майном, або які споруди можна вважати нерухомим майном, а які не можна вважати нерухомістю. Або може хтось знає якісь нормативно-правові акти, які б регулювали питання віднесення різних категорій споруд до нерухомого майна.

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