Закриття провадження чи задоволення позову (адмінсуд)

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|9/10/18 10:59
Rossi > Ликвидатор
9/10/18 10:51
Не считается целесообразным пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам "промежуточных" определений (например, о переносе заседания, о назначении экспертизы).
|9/10/18 10:51
Ликвидатор > Rossi
9/10/18 10:44
Значит смысл старой формулировки и новой одинаковы.
Но зачем-то ведь норму переформулировали.
|9/10/18 10:44
Rossi > Ликвидатор
9/10/18 10:39
Закончить рассматривать дело можно и без разрешения спора; закрытие производства является ярким примером.
|9/10/18 10:43
Marlboro! > Ликвидатор
9/10/18 10:39
Розгляд із задоволенням чи відмовою закінчується "рішенням суду".
Перегляду ж за нововиявленими підлягають "судові рішення" - що включає як рішення суду, так і ухвалу.
При цьому судовим рішенням "яким закінчено розгляд справи" є будь-яке рішення після якого провадження не продовжується. Ухвала про закриття провадження підпадає під цей притерій.
|9/10/18 10:42
Ликвидатор > Ликвидатор
9/10/18 10:39
Раніше в ч.1 ст.245 КАСУ була зазначено:
Постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами.
а тепер в ч.1 ст.361:
Судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили, може бути переглянуто за нововиявленими або виключними обставинами.
Тому і виникли сумніви.
|9/10/18 10:39
Ликвидатор > Marlboro!
9/10/18 10:26
Rossi: Спасибо за ответ.
Marlboro!: я вважав, що судове рішення, яким закінчено розгляд справи, це або про задоволення позову повністю чи частково, або про відмову в позові. А при закритті провадження суд не вирішує спір.
|9/10/18 10:26
Marlboro! > Ликвидатор
9/10/18 10:08
Якій з цих ознак, на Вашу думку, не відповідає ухвала про закриття провадження у справі?
|9/10/18 10:26
Rossi > Ликвидатор
9/10/18 10:08
определение о закрытии производства таковым и является
|9/10/18 10:08
Ликвидатор > Marlboro!
9/10/18 09:51
За нововиявленими обставинами може бути переглянуто тільки судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили (ч.1 ст.361 КАСУ)
|9/10/18 09:51
Marlboro! > Ликвидатор
9/10/18 08:09
В разі скасування першого рішення ВС реєстратор зможе скасувати ухвалу про закриття провадження за нововиявленими обставинами
|9/10/18 08:09
Ликвидатор
Міністерство юстиції своїм наказом скасувало рішення державного реєстратора.
Юрособа, якої стосувалось рішення державного реєстратора, оскаржила наказ Мінюсту до адміністративного суду.
Державний реєстратор також оскаржив наказ Мінюсту до адміністративного суду.
Суд, що розглядає позов державного реєстратора, зупинив провадження до набрання законної сили рішенням за позовом Юрособи. За позовом Юрособи наказ Мінюста скасований, рішення набрало законної сили.
Інший суд поновив провадження за позовом державного реєстратора.
Питання: яке рішення тепер повинен прийняти суд? Задовольнити позов державного реєстратора чи закрити провадження на підставі п.7 ч.1 ст.238 КАСУ?
Згідно ч.2 ст.239 КАСУ у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.
Якщо суд закриє провадження за позовом державного реєстратора, а ВС в подальшому скасує рішення у справі за позовом Юрособи, то державний реєстратор не зможе знову подати такий же позов.