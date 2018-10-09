Закриття провадження чи задоволення позову (адмінсуд)

Розгляд із задоволенням чи відмовою закінчується "рішенням суду". Перегляду ж за нововиявленими підлягають "судові рішення" - що включає як рішення суду, так і ухвалу. При цьому судовим рішенням "яким закінчено розгляд справи" є будь-яке рішення після якого провадження не продовжується. Ухвала про закриття провадження підпадає під цей притерій.

Раніше в ч.1 ст.245 КАСУ була зазначено: Постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами. а тепер в ч.1 ст.361: Судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили, може бути переглянуто за нововиявленими або виключними обставинами. Тому і виникли сумніви.

Rossi: Спасибо за ответ. Marlboro!: я вважав, що судове рішення, яким закінчено розгляд справи, це або про задоволення позову повністю чи частково, або про відмову в позові. А при закритті провадження суд не вирішує спір.