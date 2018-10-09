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Закриття провадження чи задоволення позову (адмінсуд)
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9/10/18 10:59  Rossi > Ликвидатор    9/10/18 10:51Дерево
Не считается целесообразным пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам "промежуточных" определений (например, о переносе заседания, о назначении экспертизы).

9/10/18 10:51  ЛиквидаторОтправить письмо > Rossi    9/10/18 10:44Дерево
Значит смысл старой формулировки и новой одинаковы.
Но зачем-то ведь норму переформулировали.

9/10/18 10:44  Rossi > Ликвидатор    9/10/18 10:39Дерево
Закончить рассматривать дело можно и без разрешения спора; закрытие производства является ярким примером.

9/10/18 10:43  Marlboro! > Ликвидатор    9/10/18 10:39Дерево
Розгляд із задоволенням чи відмовою закінчується "рішенням суду".
Перегляду ж за нововиявленими підлягають "судові рішення" - що включає як рішення суду, так і ухвалу.

При цьому судовим рішенням "яким закінчено розгляд справи" є будь-яке рішення після якого провадження не продовжується. Ухвала про закриття провадження підпадає під цей притерій.

9/10/18 10:42  ЛиквидаторОтправить письмо > Ликвидатор    9/10/18 10:39Дерево
Раніше в ч.1 ст.245 КАСУ була зазначено:
Постанова або ухвала суду, що набрала законної сили, може бути переглянута у зв'язку з нововиявленими обставинами.
а тепер в ч.1 ст.361:
Судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили, може бути переглянуто за нововиявленими або виключними обставинами.
Тому і виникли сумніви.

9/10/18 10:39  ЛиквидаторОтправить письмо > Marlboro!    9/10/18 10:26Дерево
Rossi: Спасибо за ответ.

Marlboro!: я вважав, що судове рішення, яким закінчено розгляд справи, це або про задоволення позову повністю чи частково, або про відмову в позові. А при закритті провадження суд не вирішує спір.

9/10/18 10:26  Marlboro! > Ликвидатор    9/10/18 10:08Дерево
Якій з цих ознак, на Вашу думку, не відповідає ухвала про закриття провадження у справі?

9/10/18 10:26  Rossi > Ликвидатор    9/10/18 10:08Дерево
определение о закрытии производства таковым и является

9/10/18 10:08  ЛиквидаторОтправить письмо > Marlboro!    9/10/18 09:51Дерево
За нововиявленими обставинами може бути переглянуто тільки судове рішення, яким закінчено розгляд справи і яке набрало законної сили (ч.1 ст.361 КАСУ)

9/10/18 09:51  Marlboro! > Ликвидатор    9/10/18 08:09Дерево
В разі скасування першого рішення ВС реєстратор зможе скасувати ухвалу про закриття провадження за нововиявленими обставинами

9/10/18 08:09  ЛиквидаторОтправить письмо   Дерево
Міністерство юстиції своїм наказом скасувало рішення державного реєстратора.
Юрособа, якої стосувалось рішення державного реєстратора, оскаржила наказ Мінюсту до адміністративного суду.
Державний реєстратор також оскаржив наказ Мінюсту до адміністративного суду.
Суд, що розглядає позов державного реєстратора, зупинив провадження до набрання законної сили рішенням за позовом Юрособи. За позовом Юрособи наказ Мінюста скасований, рішення набрало законної сили.
Інший суд поновив провадження за позовом державного реєстратора.
Питання: яке рішення тепер повинен прийняти суд? Задовольнити позов державного реєстратора чи закрити провадження на підставі п.7 ч.1 ст.238 КАСУ?
Згідно ч.2 ст.239 КАСУ у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду зі спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.
Якщо суд закриє провадження за позовом державного реєстратора, а ВС в подальшому скасує рішення у справі за позовом Юрособи, то державний реєстратор не зможе знову подати такий же позов.

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