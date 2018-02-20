Повноваження директора на момент державної реєстрації

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9/10/18 13:30 Сергей18818 > Marlboro! 9/10/18 13:23

За змістом статей 18, 20 цього Закону договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації. Укладений договір оренди землі підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація договорів оренди землі проводиться у порядку, встановленому законом.



Це викладено у постанові ВС від 20.02.2018 р. по справі № 379/386/16-ц



як же це тоді з 2013 року чинність (сила) правочину ніяк не повязується з державною реєстрацією речового права?



9/10/18 13:27 dkl > Сергей18818 9/10/18 13:12

Угода про розірвання - є правочином. Але він не підлягає обов'язковій реєстрації. Реєстрації підлягає речове право оренди, а точніше його припинення. Це різні речі



9/10/18 13:23 Marlboro! > Сергей18818 9/10/18 11:47

Таке поняття як "державна реєстрація правочину (договору)" було до 2013 року. Після 2013 року реєстрації підлягають не правочини (договори), а речові права які по ним виникають.

З 2013 року чинність (сила) правочину ніяк не повязується з державною реєстрацією речового права. Ваша додаткова угода є укладеною з моменту підписання, а не реєстрації речових прав.



При цьому і по законодавству до 2013 року судова практика була така, що "відкликання" підпису на правочині до його державної реєстрації не позбавляла його сили. Так само у вас сплив повноважень між двома датами не впливає на силу допки.



9/10/18 13:12 Сергей18818 > dkl 9/10/18 13:04

Я не зрозумів, чому угода про розірвання договору оренди землі не є правочином?

І чому це вона набуває чинності в момент підписання? Без ДР це просто папір, який жодної юридичної сили не буде мати.



9/10/18 13:04 dkl > Сергей18818 9/10/18 13:02

В даному випадку ця стаття не застосовується, оскільки державній реєстрації підлягає не правочин, а речове право на землю (право оренди), у відповідності до закону про державну реєстрацію ревочих прав на нерухоме майно. Тобто, укладається правочин, який набуває чинності в момент підписання, і це є підставою для подальшої реєстрації речового права



9/10/18 13:02 Сергей18818 > dkl 9/10/18 12:35

Стаття 210. Державна реєстрація правочину

1. Правочин підлягає державній реєстрації лише у випадках, встановлених законом. Такий правочин є вчиненим з моменту його державної реєстрації.



ч. 2. ст. 203 ЦК

Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.



Вчиняє, розумієте? На момент вчинення особа (в нашому випадку директор) повинен мати відповідний обсяг дієздатності

А момент саме вчинення = момент державної реєстрації



Ось що мене наштовхнуло на такі думки



9/10/18 12:35 dkl > Сергей18818 9/10/18 11:47

Сам договір оренди і угода про розірвання були у простій письмовій формі? Що Ви маєте на увазі під реєстрацією - реєстрацію припинення права оренди в реєстрі прав на нерухомість? Якщо так, то це реєстрація права, а не правочин, а правочин набув чинності з моменту його підписання уповноваженою стороною, якою на той момент був директор. Так що на перший погляд підстав для такого оскарження не бачу

