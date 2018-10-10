Плата за землю и налоговая

ОМС при заключении договора аренды будет хозяйствующим субъектом и его решение о заключении договора аренды не будет регуляторным актом, а только волеизъявлением стороны договора, поэтому имхо выглядит всё как-то произвольно. А вот ставка налога - регуляторным актом, имеющим обязательную силу для территории, по крайней мере

10/10/18 15:26 dkl > Red Tag 10/10/18 15:19

Но ведь закон (НК) прямо определил, что размер такого обязательного платежа устанавливается договором, но не в любом размере, а только в пределах той вилки (не менее зем. налога и не более 12% от нормативки (кроме земельных торгов), которая установлена НК. Так что тут, как по мне, все логично. Более того, в договоре ведь размер платы появляется не просто так, этому предшествует решение ОМС о передаче земли в аренду, в котором, как правило, вписывается конкретный размер (в виде конкретного % от нормативной оценки), да и в крупных городах шкала процентных ставок арендной платы, в зависимости от целевого назначения земли и т.д., утверждается отдельным решением ОМС

