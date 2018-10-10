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Плата за землю и налоговая
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10/10/18 17:46  dkl > Red Tag    10/10/18 16:10Дерево
Не могу согласиться с тем, что решение ОМС о заключении договора аренды - только волеизъявление стороны. Принимая решения передать землю в аренду и заключить договор аренды (с определением размера арендной платы) ОМС действует как субъект властных полномочий, уполномоченный Земельным кодексом и законом о МС на распоряжение землями коммунальной собственности

10/10/18 16:10  Red Tag > dkl    10/10/18 15:26Дерево
ОМС при заключении договора аренды будет хозяйствующим субъектом и его решение о заключении договора аренды не будет регуляторным актом, а только волеизъявлением стороны договора, поэтому имхо выглядит всё как-то произвольно.
А вот ставка налога - регуляторным актом, имеющим обязательную силу для территории, по крайней мере

10/10/18 15:26  dkl > Red Tag    10/10/18 15:19Дерево
Но ведь закон (НК) прямо определил, что размер такого обязательного платежа устанавливается договором, но не в любом размере, а только в пределах той вилки (не менее зем. налога и не более 12% от нормативки (кроме земельных торгов), которая установлена НК. Так что тут, как по мне, все логично. Более того, в договоре ведь размер платы появляется не просто так, этому предшествует решение ОМС о передаче земли в аренду, в котором, как правило, вписывается конкретный размер (в виде конкретного % от нормативной оценки), да и в крупных городах шкала процентных ставок арендной платы, в зависимости от целевого назначения земли и т.д., утверждается отдельным решением ОМС

10/10/18 15:19  Red Tag > dkl    10/10/18 14:00Дерево
Тогда третье составляющее компетенции налоговой - платежи - это и есть арендная плата. Допустим. Как-то слегка смущает то, что такой обязательный платеж устанавливается договором, а не законом или решением ОМС

10/10/18 14:00  dkl > Red Tag    10/10/18 13:51Дерево
Мне кажется, что нет. Ведь в соответствии с определениями НК, арендная плата за земли гос или коммун собственности - это разновидность обязательных платежей, взимание которых регулируется НК и, потому, контроль за таким взиманием осуществляют налоговые органы.

10/10/18 13:51  Red Tag   Дерево
Вопрос такой: налоговая настаивает на своем праве контролировать уплату арендной платы за землю. С другой стороны, ее полномочия - это налоги, сборы, платежи. Договор аренды с ОМС, в договоре написано, что контролирует исполнение договора земельный департамент. Так пересекаются департамент и налоговая. Есть соображение, что они контролируют не одно и то же. Налоговая - налог, по ставке, утвержденной ОМС, а департамент - свою дельту. Как кто считает, можно ли плату за землю поделить на такие части, (например, ставка налога - 3%, ставка аренды - 7%. 3% - налоговая, 7-3=4% - омс)?

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