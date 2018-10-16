Смена собственника арендуемого помещения

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|16/10/18 17:44
ivanova-l > dkl
16/10/18 17:41
супер! спасибо!
|16/10/18 17:41
dkl > ivanova-l
16/10/18 17:28
по арендной плате, все зависит от условий договора, если у Вас в договоре привязка к выставлению счета - то Вы никак не можете платить. Отразите это в своем письме, мол, что Вы готовы платить, аккумулируете суммы на своих счетах и готовы перечислить на счет нового собственника, как только он даст реквизиты и выставит счета, но поскольку это не Ваша вина, то санкции за просрочку не начисляются. На счет коммунальных услуг - опять таки, важно, что в договоре написано, кто за это отвечает. Но если коммуналка на арендодателе, арендатор только компенсирует, то если они не оплатят, то, конечно, обленерго может отключить свет, и Вам придется либо с ними напрямую договариваться и погашать задолженность, либо выходить на переговоры с собственником, но в любом случае тогда с собственника сможете требовать компенсацию убытков и не платить арендную плату за периоду невозможности эксплуатации объекта аренды. И этот вопрос тоже стоит сразу на опережение поднять в письме и предупредить о последствиях
|16/10/18 17:28
ivanova-l > dkl
16/10/18 17:25
Хорошая идея! спасибо! а как на счет платы за аренду? нам никто счета не выставляет...еще один важный момент это ком.услуги, я так понимаю, что старые собственники не платят уже их, а новые еще не платят...есть риск того,что электричество отключат и получится,что арендодатель не обеспечил нам надлежащее пользование с целью ведения хоз.деятельности.
|16/10/18 17:25
dkl > dkl
16/10/18 17:21
Я бы на месте арендатора написал официальное письмо в два адреса - старому и новому собственнику, со ссылкой на то, что из реестра недвижимости стало известно о смене собственника, в этой связи Вы готовы подписать допсоглашение о замене стороны в договоре или подписании нового договора с новым собственником на тех же условиях, с одновременным расторжением старого договора. В противном случае договор считается действующим для нового собственника в полном объеме на основании ст. ГК. При нарушении права арендатора на доступ к помещению и т.д., будете обращаться в суд и взыскиваться ущерб с виновной стороны.
|16/10/18 17:21
dkl > ivanova-l
16/10/18 17:15
ну так мало ли на чем настаивает предыдущий собственник. Вам категорически нельзя подписывать такое допсоглашение, он никак не заставит Вас это сделать. Поставьте условие, что подписать соглашение о расторжении старого договора Вы готовы только вместе с одновременным подписанием договора с новым собственником на тех же условиях. А если он это не может обеспечить - в сад. Закон ведь на Вашей стороне.
|16/10/18 17:15
ivanova-l > вилы
16/10/18 16:45
знаем, а если предыдущий арендатор настаивает на подписании ДС о расторжении договора аренды? на каком основании тогда мы будем продолжать пользоваться этим имуществом, если нового договора аренды еще нет?
|16/10/18 16:45
вилы > ivanova-l
16/10/18 16:27
ст.770 цк
|16/10/18 16:27
ivanova-l
Здравствуйте.
Нужна ваша помощь, форумчане: ЮЛ - арендатор по истечению месяца смены собственника арендуемого помещения узнало об этом факте (откровенно говоря, с признаками рейдерского захвата недвижимости). По адресу месторасположения данного имущества у ЮЛ зарегистрирован юридический адрес. На сегодня ситуация следующая: предыдущий собственник прислал доп.соглашение о расторжении договора аренды, а новый собственник до сих пор договор не прислал и не заключил. Мы так понимаем, что подписав ДС о расторжении договора аренды, у нас не будет правовых оснований пользования имуществом и соответственно юр.адресом, также под угрозой отключение электричества, поскольку предыдущий собственник расторгает договора с ком.службами. Основной вопрос в том, что делать добросовестному арендатору, если места для переезда нет.
Спасибо!