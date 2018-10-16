Смена собственника арендуемого помещения

16/10/18 17:41 dkl > ivanova-l 16/10/18 17:28

по арендной плате, все зависит от условий договора, если у Вас в договоре привязка к выставлению счета - то Вы никак не можете платить. Отразите это в своем письме, мол, что Вы готовы платить, аккумулируете суммы на своих счетах и готовы перечислить на счет нового собственника, как только он даст реквизиты и выставит счета, но поскольку это не Ваша вина, то санкции за просрочку не начисляются. На счет коммунальных услуг - опять таки, важно, что в договоре написано, кто за это отвечает. Но если коммуналка на арендодателе, арендатор только компенсирует, то если они не оплатят, то, конечно, обленерго может отключить свет, и Вам придется либо с ними напрямую договариваться и погашать задолженность, либо выходить на переговоры с собственником, но в любом случае тогда с собственника сможете требовать компенсацию убытков и не платить арендную плату за периоду невозможности эксплуатации объекта аренды. И этот вопрос тоже стоит сразу на опережение поднять в письме и предупредить о последствиях

