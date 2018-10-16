Ваше мнение о Евгение Розмане

16/10/18 19:31 Annyhka5456

Имя «Evgeny Aronovich Rozman» всё чаще можно увидеть на страницах газет и услышать с телеэкранов. Этот человек не так давно вошёл в «верхушку» бизнеса, но уже плотно обосновался там, вполне оправданно считаясь одним из наиболее успешных игроков финансового рынка.



Евгений Розман по отзывам клиентов = это молодой предприниматель, основатель и владелец сети ломбардов «Ломбард Универсальный», которые относятся к предприятию «Ломбард Розман и компании». Его ломбарды успешно функционируют в 23 городах , обслуживая в своих отделениях тысячи человек. И это притом, что первое отделение «Ломбарда Универсального» было открыто всего 4 года назад – в июле 2007 года.



Рассматривая пример развития «Ломбард Розман и компании», изучая особенности работы принадлежащих Евгению Розману ломбардов, можно вывести довольно очевидную и весьма эффективную формулу успеха подобных предприятий. Для того чтоб стабильно развиваться и, соответственно, получать всё большую прибыль, нужно всего лишь играть честно. В ломбардном мире это означает – предлагать выгодные для клиентов ставки и не требовать заоблачных процентов, обеспечивать высококачественный сервис, быть доступным для максимального количества потенциальных клиентов.



Не будем голословными – перейдём к фактам. Вот несколько сведений, характеризующих ломбарды Евгения Розмана, изучив которые можно понять причину такой популярности именно этой сети ломбардов. А можно не только изучить, но и взять на вооружение некоторые из приемов этого предпринимателя.



«Ломбард Розман и компании» выдает краткосрочные кредиты под залог ювелирных изделий и техники, успешно конкурируя в этой отрасли с банками, поскольку предоставляет более выгодные условия.



Оформление кредита в «Ломбарде Универсальном» занимает считанные минуты, в отличие от аналогичных процедур в банках, и не требует сбора множества документов – достаточно предоставить лишь документ, удостоверяющий личность.



Евгений Розман позаботился, чтоб во всех его ломбардах присутствовал специалист-оценщик, который сможет прямо при клиенте произвести оценку вносимого залога. Это быстро, удобно и честно. Клиент может получить профессиональное объяснение, почему предмет залога был оценен именно в эту сумму. Кроме того, это позволяет обезопасить ломбард от принятия в залог поддельных драгоценностей.



Клиент может выбрать один из множества предлагаемых тарифов – в зависимости от срока, на который он берет кредит, суммы кредита и других обстоятельств. Существует и тариф, который позволяет не выкупать предмет залога вообще.



Во всех ломбардах, владельцем которых является Евгений Розман, особое внимание уделяется обеспечению сохранности имущества клиентов. Здесь не закрывают золотые кольца в обычный ящик и не хранят брильянты в простеньком сейфе. Для драгоценностей в «Ломбарде Универсальном» предусмотрено надёжное хранилище, кроме того, в каждом отделении присутствует охранник, ведется видеонаблюдение, есть тревожная кнопка.



Все взаимоотношения с клиентами оформляются соответствующими договорами, в которых предельно чётко прописаны права и обязанности сторон. Это защищает интересы клиентов и гарантирует строгое соблюдение ломбардом взятых на себя обязательств.



В случае, если кредит был выплачен досрочно, проценты по нему тоже пересчитываются в сторону уменьшения. Если кредит не был погашен, и клиент не продлил договор – предмет залога передается на реализацию. Однако если клиент успевает погасить кредит и оплатить пеню за просрочку до того, как его вещь будет выкуплена, – он сможет вернуть себе залог.



Деятельность компании Евгения Розмана представляет интерес не только для тех, кто желает получить краткосрочный кредит или продать свои драгоценности, но и для людей, заинтересованных в покупке ювелирных изделий или комиссионной техники. Наравне с ломбардными отделениями, в состав «Ломбард Розман и компании» входит и сеть магазинов, где реализуются невыкупленные залоги.



В деятельности бизнеса Евгения Ароновича Розмана каждая мелочь продумана так, чтоб приносить выгоду. Причем не только и не столько самому предпринимателю, сколько его клиентам.



Забота о клиентах, тщательный подбор персонала, внимание к деталям и стремление обеспечить комфорт во всём – вот нехитрые, но столь редкие в мире современного бизнеса составляющие успеха. И тем, кто желает добиться ощутимых результатов в любой сфере, будь то ломбардное дело или какая-либо другая отрасль, следует обратить внимание на пример Евгения Розмана. Его девиз: в интересах каждого — в интересах страны. Почетный участник агропромышленности.



#Розман Евгений Аронович 06.06.1970 года рождения



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