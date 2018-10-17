Договор займа за рубежом

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17/10/18 12:56 Ksenija > dkl 17/10/18 12:49

дак вообще открыть счет в зарубежном банке резиденту Украины без лицензии НБУ нельзя, а открывают, на работу поехали, на счет з/п получают. ездят и на 3 мес, т.е. резидентами там не становятся.



17/10/18 12:53 ALEX XO > dkl 17/10/18 12:49

270 распространяется только на вывод средств из Украины

Національний банк України (далі - Національний банк) цим Положенням встановлює порядок ..., а також порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.



17/10/18 12:49 dkl > ALEX XO 17/10/18 12:49

а что меняет если даже "Если деньги легальные и за границей находятся на законных основаниях" в понимании процитированной мной нормы постановления НБУ?



17/10/18 12:49 ALEX XO > dkl 17/10/18 12:47

Я писал: "Если деньги легальные и за границей находятся на законных основаниях"

Если нет то можно и на конфискацию нарваться.



17/10/18 12:49 dkl > dkl 17/10/18 12:47

Не говоря уже о планах внедрения всяких там бепсов и т.д.



17/10/18 12:47 dkl > ALEX XO 17/10/18 12:44

Если исходить из того, что в Украине об этом никто никогда не узнает (что вполне вероятно), то да. Но если потом информация о таком займе попадет в руки налоговой (мало ли как) - то это будет нарушением требований украинского валютного законодательства, на мой взгляд.



17/10/18 12:44 ALEX XO > StellaQ 17/10/18 12:11

Если деньги легальные и за границей находятся на законных основаниях, то (МОЕ МНЕНИЕ) можно без проблем. И не нужно никому показывать (здесь). Изучайте законодательство тех стран где собираетесь проводить операцию.



17/10/18 12:32 dkl > StellaQ 17/10/18 12:11

1.1. Позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті (далі в розділах II, III - позика) нерезидентам надають тільки резиденти - юридичні особи, а також резиденти - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.

Может я что-то не так понимаю, но, как по мне, тут все однозначно - простое физлицо (не ФЛП) просто не имеет право предоставлять какие-либо займы нерезидентам

