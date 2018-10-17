Договор займа за рубежом

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|17/10/18 13:25
dkl > ALEX XO
17/10/18 13:24
даже в этом случае, но спорить не буду
|17/10/18 13:24
ALEX XO > dkl
17/10/18 13:05
Читайте "Если деньги легальные и за границей находятся на законных основаниях"
|17/10/18 13:05
dkl > ALEX XO
17/10/18 12:53
не уверен, что этот аргумент сработает
|17/10/18 13:01
dkl > Ksenija
17/10/18 12:56
во-во
|17/10/18 12:56
Ksenija > dkl
17/10/18 12:49
дак вообще открыть счет в зарубежном банке резиденту Украины без лицензии НБУ нельзя, а открывают, на работу поехали, на счет з/п получают. ездят и на 3 мес, т.е. резидентами там не становятся.
|17/10/18 12:53
ALEX XO > dkl
17/10/18 12:49
270 распространяется только на вывод средств из Украины
Національний банк України (далі - Національний банк) цим Положенням встановлює порядок ..., а також порядок надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам і видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам.
|17/10/18 12:49
dkl > ALEX XO
17/10/18 12:49
а что меняет если даже "Если деньги легальные и за границей находятся на законных основаниях" в понимании процитированной мной нормы постановления НБУ?
|17/10/18 12:49
ALEX XO > dkl
17/10/18 12:47
Я писал: "Если деньги легальные и за границей находятся на законных основаниях"
Если нет то можно и на конфискацию нарваться.
|17/10/18 12:49
dkl > dkl
17/10/18 12:47
Не говоря уже о планах внедрения всяких там бепсов и т.д.
|17/10/18 12:47
dkl > ALEX XO
17/10/18 12:44
Если исходить из того, что в Украине об этом никто никогда не узнает (что вполне вероятно), то да. Но если потом информация о таком займе попадет в руки налоговой (мало ли как) - то это будет нарушением требований украинского валютного законодательства, на мой взгляд.
|17/10/18 12:46
ALEX XO > dkl
17/10/18 12:32
Не имеет права за пределы Украины. А там "все уже украдено до нас"
|17/10/18 12:44
ALEX XO > StellaQ
17/10/18 12:11
Если деньги легальные и за границей находятся на законных основаниях, то (МОЕ МНЕНИЕ) можно без проблем. И не нужно никому показывать (здесь). Изучайте законодательство тех стран где собираетесь проводить операцию.
|17/10/18 12:32
dkl > StellaQ
17/10/18 12:11
1.1. Позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті (далі в розділах II, III - позика) нерезидентам надають тільки резиденти - юридичні особи, а також резиденти - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.
Может я что-то не так понимаю, но, как по мне, тут все однозначно - простое физлицо (не ФЛП) просто не имеет право предоставлять какие-либо займы нерезидентам
|17/10/18 12:11
StellaQ
Ситуация такая:
резидент Украины (физ лицо (не ФОП)) хочет предоставить займ нерезидентской компании.
Счета резидента и нерезидента находятся зарубежом, все платежи будут проходить вне Украины.
Вопрос:
1. Есть ли какие то ограничения для резидента предоставить такой займ? Насколько я понимаю, постанова НБУ 270 в данном случае не работает.
2. Нужно ли этот договор займа показывать в Украине, есть ли какие то требования (в налоговом законодательстве, например).