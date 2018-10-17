Припинення договорцу оренди приміщення

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|17/10/18 15:18
dkl > Сергій098
17/10/18 15:05
Тут розумієте в чому питання: припинення то воно припиненням (кому і як направляти повідомлення Вам вже Rossi написав, оскільки припинення статусу ФОП не є підставою для припинення договору оренди), але тут ще й інше питання виникає. Якщо реально платежі сплачувала інша особа, то вона може підняти питання про повернення сільрадою безпідставно отриманих коштів за ст. 1212 ЦК. І сільраді буде важко захищатися, хіба що доводити, що весь цей час реально приміщенням користувалася саме ця особа. Правда, в такому разі у сільради залишиться право стягувати всю заборгованість зі сторони договору (першої фізособи), але ж навіщо Вам цей гембель потрібен. Тому, на мій погляд, для Вас оптимально перед тим, як направляти повідомлення про припинення договору, спробувати вийти на зв'язок із обома особами і запропонувати їм підписати угоду про переведення боргу (тільки не про заміну сторони орендаря, бо там конкурс за процедурою закону про оренду держ і комун майна і правомірність заміни сторони є уже спірною), за якою обов'язок з оплати орендної плати буде переведений з орендаря на ту іншу особу, що реально платила. І вже тільки після цього направляти обом повідомлення про припинення договору (чому не раніше - щоб не злякати їх та зробити неможливим підписання угоди про переведення боргу).
|17/10/18 15:14
Rossi > Сергій098
17/10/18 15:09
Стороной договора (участником правоотношения аренды) является определенное физическое лицо. Да, на момент заключения договора у него было право на осуществления предпринимательской деятельности, но если договором это специально не предусмотрено, прекращение арендатором своей предпринимательской деятельности не влечет прекращение договора. "Реорганизация" - это вообще не ваш случай, это для юрлиц (шаблонная фраза, которую видимо просто не меняют в зависимости от вида арендатора).
|17/10/18 15:09
Сергій098 > Rossi
17/10/18 14:56
І нічого, що сторона договору фактично перестала існувати як ФОП? адже у договорі є пункт, за яким "у випадку реорганізації орендаря до припинення чинності цього Договору, переукласти цей договір на таких самих умовах одним із правонаступників, якщо останній згоден стати орендарем", а людина, що платить нічого не переукладала. та і орендар зараз за кордоном!!!!!
|17/10/18 15:05
Сергій098 > dkl
17/10/18 14:34
так, сільська рада.
|17/10/18 14:56
Rossi > Сергій098
17/10/18 14:08
Направляете стороне договора. Плательщику можете продублировать просто для сведения.
|17/10/18 14:34
dkl > Сергій098
17/10/18 14:08
а Ви на якій стороні? сільради?
|17/10/18 14:08
Сергій098
Шановне панство, допоможіть розібратися. Між ФОП і сільською радою був підписаний договір оренди індивідуально визначеного майна строком на рік, у 2008 році. До сьогоднішнього дня ніхто нові договора не підписував і договір автоматично поновлювався на новий термін, що вказано у договорі. На сьогодні постало питання щодо відмови орендарю у продовженні дії договору і припинення його чинності у зв'язку із закінченням строку дії. Але Фоп з яким було укладено договір у 2009 році припинив свою діяльність, але в договорі по сьогодні пишеться призвіще цієї людини, хоч бухгалтерія показує, що платежі по орендній платі надходять від іншої людини.ПИТАННЯ: кому із цих осіб направляти лист-повідомлення про припинення договору оренди, адже договір підписаний з одною, а платить фактично інша, яка теж зареєсторована як ФОП, але з якою не підписаний договір оренди??????????