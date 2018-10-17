Припинення договорцу оренди приміщення

17/10/18 15:18 dkl > Сергій098 17/10/18 15:05

Тут розумієте в чому питання: припинення то воно припиненням (кому і як направляти повідомлення Вам вже Rossi написав, оскільки припинення статусу ФОП не є підставою для припинення договору оренди), але тут ще й інше питання виникає. Якщо реально платежі сплачувала інша особа, то вона може підняти питання про повернення сільрадою безпідставно отриманих коштів за ст. 1212 ЦК. І сільраді буде важко захищатися, хіба що доводити, що весь цей час реально приміщенням користувалася саме ця особа. Правда, в такому разі у сільради залишиться право стягувати всю заборгованість зі сторони договору (першої фізособи), але ж навіщо Вам цей гембель потрібен. Тому, на мій погляд, для Вас оптимально перед тим, як направляти повідомлення про припинення договору, спробувати вийти на зв'язок із обома особами і запропонувати їм підписати угоду про переведення боргу (тільки не про заміну сторони орендаря, бо там конкурс за процедурою закону про оренду держ і комун майна і правомірність заміни сторони є уже спірною), за якою обов'язок з оплати орендної плати буде переведений з орендаря на ту іншу особу, що реально платила. І вже тільки після цього направляти обом повідомлення про припинення договору (чому не раніше - щоб не злякати їх та зробити неможливим підписання угоди про переведення боргу).

