Кодекс України з процедур банкрутства

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18/10/18 11:54 Aloisiy Magarich



В діючому зараз Законі:

Стаття 10. Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство

3. Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.



В тексті законопроекту до другого читання 16.10.2018 таке поняття, як "безспірні вимоги" взагалі відсутнє. Відсутній також якийсь вартісний та часовий ліміт для заявлення кредиторами вимог.



Відповідно до ч. 6 ст. 39 Кодексу:

6. Суд відмовляє в відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо:

вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження;

вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду;



Зараз, відповідно до ч. 7 ст. 16 Закону Суд відмовляє в відкритті провадження (проваджень) у справі про банкрутство, якщо, зокрема, відсутня хоча б одна з підстав, передбачених частиною третьою статті 10 цього Закону.



Таким чином, з передбачених ч.3 ст.10 Закону підстав для порушення справи про банкрутство, залишилось лише наявність рішення суду, який вирішив спір про право.



Що виходить: набуло законної сили рішення про стягнення - наступного дня можемо чекати заяву про банкрутство?



18.10.2018 Закон прийнято [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] В діючому зараз Законі:Стаття 10. Підвідомчість, підсудність, підстави для відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство3. Справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.Безспірні вимоги кредиторів - грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.В тексті законопроекту до другого читання 16.10.2018 таке поняття, як "безспірні вимоги" взагалі відсутнє. Відсутній також якийсь вартісний та часовий ліміт для заявлення кредиторами вимог.Відповідно до ч. 6 ст. 39 Кодексу:6. Суд відмовляє в відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо:вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження;вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду;Зараз, відповідно до ч. 7 ст. 16 Закону Суд відмовляє в відкритті провадження (проваджень) у справі про банкрутство, якщо, зокрема, відсутня хоча б одна з підстав, передбачених частиною третьою статті 10 цього Закону.Таким чином, з передбачених ч.3 ст.10 Закону підстав для порушення справи про банкрутство, залишилось лише наявність рішення суду, який вирішив спір про право.Що виходить: набуло законної сили рішення про стягнення - наступного дня можемо чекати заяву про банкрутство?

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