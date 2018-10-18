Воинский учет, строчная служба

18/10/18 13:14 Дмитрий9998

Буду рад, если кто то сможет помочь.



Здравствуйте. Ситуация такая, в 16 или 17 лет при учении в колледже я проходил комиссию вместе со всеми, но мне сказали, что я негоден к службе в мирное время, в 18 лет вызовут еще раз, чтобы проверить, не изменилось ли здоровье, и тогда дадут приписное. В общем, после прохождения комиссии у меня осталась только бумажка в мед книжке, написанная от руки с подписями врачей, диагнозами и вывод, что по ст. 51,б не годен.



В 18 лет меня так и не вызвали, и после этого уже 5 лет никаких повесток. Если я дождусь до 27 лет, и приду за военным билетом, какая ответственность мне будет?



Сейчас идти не горю желанием, ведь те диагнозы, по которым раньше без проблем списывали, сейчас могут просто проигнорировать, а оставшаяся после того времени бумажка в мед.книжке вряд ли станет надежным "документом", который сможет что либо доказать.

