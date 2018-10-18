Воинский учет, строчная служба

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18/10/18 15:44  Дмитрий99998 > rommkopf    18/10/18 15:27Дерево
Извините за дотошность, но спрошу. Почему в конкретном случае данная статья УК не применяется, и в каких случаях она таки применяется? Спасибо за ответы...

18/10/18 15:27  rommkopf > Дмитрий 9998    18/10/18 14:53Дерево
Нет.

18/10/18 14:53  Дмитрий 9998 > rommkopf    18/10/18 14:23Дерево
Бумажка возможно и является чем то типа заключения "ВВК", у военкоматов же всегда были проблемы с бланками. Но я не знаю. Штраф по админке это я понял, спасибо. А как на счет статьи 335 УК, применяется ли она в данном случае?

18/10/18 14:23  rommkopf > Дмитрий9998    18/10/18 13:14Дерево
Никаких последствий.

"Бумажка" (особенно, если это не заключение ВВК) будет иметь чисто историческое значение, т.к. практически любое "полноценное общение" с сотрудниками военкомата начинается с прохождения медкомиссии / сверки актуальных данных о здоровье гражданина.
После 27 лет медкомиссия будет проходит по другой графе расписания болезней, критерии признания годности по которой отличаются от критериев для допризывников / призывников, так что может произойти конфуз-сюрприз.

18/10/18 13:44  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Дмитрий9998    18/10/18 13:14Дерево
вниманиe, вопрос

18/10/18 13:44  sinchuk > Дмитрий9998    18/10/18 13:14Дерево
штраф аж 119 грн

18/10/18 13:14  Дмитрий9998   Дерево
Буду рад, если кто то сможет помочь.

Здравствуйте. Ситуация такая, в 16 или 17 лет при учении в колледже я проходил комиссию вместе со всеми, но мне сказали, что я негоден к службе в мирное время, в 18 лет вызовут еще раз, чтобы проверить, не изменилось ли здоровье, и тогда дадут приписное. В общем, после прохождения комиссии у меня осталась только бумажка в мед книжке, написанная от руки с подписями врачей, диагнозами и вывод, что по ст. 51,б не годен.

В 18 лет меня так и не вызвали, и после этого уже 5 лет никаких повесток. Если я дождусь до 27 лет, и приду за военным билетом, какая ответственность мне будет?

Сейчас идти не горю желанием, ведь те диагнозы, по которым раньше без проблем списывали, сейчас могут просто проигнорировать, а оставшаяся после того времени бумажка в мед.книжке вряд ли станет надежным "документом", который сможет что либо доказать.

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