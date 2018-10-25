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Товар сначала потерялся, а потом нашелся темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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25/10/18 11:41 phagocyte > ospite 25/10/18 11:30

Если Вы получили возмещение за утраченный товар, ц Вас есть выбор:

- либо сидите и не дергайтесь,

- либо верните полученные ранее от перевозчика в качестве возмещения убытков деньги и берите товар.



Стаття 314. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, пошкодження вантажу



1. Перевізник несе відповідальність за втрату, нестачу та пошкодження прийнятого до перевезення вантажу, якщо не доведе, що втрата, нестача або пошкодження сталися не з його вини.



2. У транспортних кодексах чи статутах можуть бути передбачені випадки, коли доведення вини перевізника у втраті, нестачі або пошкодженні вантажу покладається на одержувача або відправника.



3. За шкоду, заподіяну при перевезенні вантажу, перевізник відповідає:



у разі втрати або нестачі вантажу - в розмірі вартості вантажу, який втрачено або якого не вистачає;



у разі пошкодження вантажу - в розмірі суми, на яку зменшилася його вартість;



у разі втрати вантажу, зданого до перевезення з оголошенням його цінності, - у розмірі оголошеної цінності, якщо не буде доведено, що вона є нижчою від дійсної вартості вантажу.



4. Якщо внаслідок пошкодження вантажу його якість змінилася настільки, що він не може бути використаний за прямим призначенням, одержувач вантажу має право від нього відмовитися і вимагати відшкодування за його втрату.



5. У разі якщо вантаж, за втрату чи нестачу якого перевізник сплатив відповідне відшкодування, буде згодом знайдено, одержувач (відправник) має право вимагати видачі йому цього вантажу, повернувши одержане за його втрату чи нестачу відшкодування.

25/10/18 11:30 ospite > phagocyte 25/10/18 11:21

спасибо за Ваш комментарий. Но я не совсем понимаю при чем здесь переход прав на товар. Никто не спорит с правом перевозчика идти регресом к тому, кто причастен к пропаже товара. Но товар как был наш по транспортным, таможенным и т.д. документам он так и остается нашим товаром.



25/10/18 11:21 phagocyte > ospite 25/10/18 11:01

Стаття 228. Регресні вимоги щодо відшкодування збитків

1. Учасник господарських відносин, який відшкодував збитки, має право стягнути збитки з третіх осіб у порядку регресу.

Здесь даже договор не нужен. По хорошему, перевозчик уже имеет право на этот товар.



Не совсем понятно, каким образом Вы к его правам как лица, возместившего убытки, приплели НК, но в плане НК здесь тоже все нормально. Когда он возместил Вам убытки, он получил право уменьшить свой фин результат (по налогу на прибыль) и получил право на налоговый кредит (по НДС).

Теперь ситуация обратная. Он получит товар в собственность, увеличив свой фин результат и налоговое обязательство, соответственно.

25/10/18 11:01 ospite

Добрый день. Сложилась ситуация, когда перевозчик не довез товар до места назначения (он был украден). На стоимость товара ему была выставлена претензия, которую он благополучно оплатил. Через год полиция нашла товар,или похожий на наш товар (мы еще не развирались), и теперь перевозчик хочет либо вернуть нам товар и забрать уплаченные по претензии деньги, либо получить от нас право требования на товар на основании договора про передачу (відступлення) прав вимоги на товар, или хотят реализовать свое право на продажу долга нашей компании в сумме уплаченных средств по претензии третьему лицу. Кто-то сталкивался с подобными ситуациями?

По моему мнению, никаких прав на этот товар перевозчик не имеет, а деньги, уплаченные им по претензии, были хозяйственнно-правовыми санкциями, которые он понес за нарушение условий договора.

В части договора про відступлення права вимогу, то я вообще не могу понять как это может быть применимо в данной ситуации, ведь с точки зрения НК в любом случая такая операция будет приравнена к поставке товара с соответсвующими налоговыми последствиями на нашей компании.

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