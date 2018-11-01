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Трудовые правоотношения
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Неповний робочий тиждень за заявою працівника
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1/11/18 09:59  MatiasОтправить письмо > ОК АКА Олюня    1/11/18 09:52Дерево
Господи... ну зачем запутывать то? Название ст. 56 это одно а потексту действительно идет конкретика: неделя или не полный день.
Но, то как вы предлагаете, это совсем странно - если идет речь о неделе, то нафига писать часы? И при этом обобщать -неполный робочий час без конкретики?

Еще раз:
Варіант заяви:
Прошу у порядку ст. 56 КзПП України з 01.11.2018 р. встановити мені неповний робочий тиждень з понеділка по четвер у зв'язку із сімейними обставинами.
и сответственно НАКАЗ:
Відповідно до ст. 56 КзПП Укр... наказую:
Встановити Петренко Оксані Петрівні, головному стилісту, з 01.11.2018 р. неповний 8-ми часовий робочий ТИЖДЕНЬ з понеділка по четвер з оплатою в розмірі 0,8 посадового окладу.

1/11/18 09:53  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Matias    1/11/18 09:44Дерево
неповний робочий день/тиждень - похідне від неповний робочий час.
вижюрист?

1/11/18 09:52  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Matias    1/11/18 09:44Дерево
впевнена.
при встановленні неповного робочого часу треба конкретизувати час та дні - хоч 2 часи на тиждень, хоч 5 днів на тиждень з понеділка по п'ятницю з 9-ї по 13-ту, тощо

1/11/18 09:44  MatiasОтправить письмо > ОК АКА Олюня    1/11/18 09:33Дерево
Дякую! Шукати не має наснаги, дякую за конкретизацію, отже:
Але ви впевнені ОК АКА Олюня? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Цитую ст. 56:
а угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

1/11/18 09:35  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Matias    1/11/18 09:26Дерево
пошук по форуму Трудовые правоотношения, даже козы есть

1/11/18 09:34  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Matias    1/11/18 09:26Дерево
встановити режим роботи... блаблабла

1/11/18 09:33  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Matias    1/11/18 09:26Дерево
в КЗпП є тільки неповний робочий час, а не тиждень.
розписуйте саме ЧАС, а не ТИЖДЕНЬ

1/11/18 09:26  MatiasОтправить письмо > Matias    1/11/18 09:22Дерево
А Наказ так?
Відповідно до ст. 56 КзПП Укр... наказую:
Встановити Петренко Оксані Петрівні, головному стилісту, з 01.11.2018 р. неповний робочий тиждень з понеділка по четвер з оплатою в розмірі 0,8 посадового окладу.

1/11/18 09:22  MatiasОтправить письмо > stlady    1/11/18 09:21Дерево
Действительно, так лучше! Спасибо!

1/11/18 09:21  stladyОтправить письмо > Matias    1/11/18 09:14Дерево
Я б написала не так. Неповний робочий тиждень с понеділка до четверга.

1/11/18 09:14  MatiasОтправить письмо   Дерево
Будь ласка, підкажіть, як правильно оформити працівнику неповний робочий тиждень.
Читала поради, та щось не зрозуміла, бо взагалі такого варіанту нібито ні має: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Зазначають:
1) неповний робочий день (наприклад 4 години на день при 5-денному робочому тижні);
2) неповний робочий тиждень у поєднанні з неповним робочим днем.
(5 годин на день з понеділка по четвер, п’ятниця — вихідний);
3) робота згідно з графіком, що затверджується щомісяця.

А потрібна вільна п'ятниця.
Варіант заяви:
Прошу у порядку ст. 56 КзПП України з 01.11.2018 р. встановити мені неповний робочий тиждень з вихідним у п'ятницю у зв'язку із сімейними обставинами.
Так можна?

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