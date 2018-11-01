Неповний робочий тиждень за заявою працівника

1/11/18 09:14 Matias



Читала поради, та щось не зрозуміла, бо взагалі такого варіанту нібито ні має:

Зазначають:

1) неповний робочий день (наприклад 4 години на день при 5-денному робочому тижні);

2) неповний робочий тиждень у поєднанні з неповним робочим днем.

(5 годин на день з понеділка по четвер, п’ятниця — вихідний);

3) робота згідно з графіком, що затверджується щомісяця.



А потрібна вільна п'ятниця.

Варіант заяви:

Прошу у порядку ст. 56 КзПП України з 01.11.2018 р. встановити мені неповний робочий тиждень з вихідним у п'ятницю у зв'язку із сімейними обставинами.

Так можна? Будь ласка, підкажіть, як правильно оформити працівнику неповний робочий тиждень.Читала поради, та щось не зрозуміла, бо взагалі такого варіанту нібито ні має: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Зазначають:1) неповний робочий день (наприклад 4 години на день при 5-денному робочому тижні);2) неповний робочий тиждень у поєднанні з неповним робочим днем.(5 годин на день з понеділка по четвер, п’ятниця — вихідний);3) робота згідно з графіком, що затверджується щомісяця.А потрібна вільна п'ятниця.Варіант заяви:Прошу у порядку ст. 56 КзПП України з 01.11.2018 р. встановити мені неповний робочий тиждень з вихідним у п'ятницю у зв'язку із сімейними обставинами.Так можна?

