Неповний робочий тиждень за заявою працівника

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|1/11/18 09:59
Matias > ОК АКА Олюня
1/11/18 09:52
Господи... ну зачем запутывать то? Название ст. 56 это одно а потексту действительно идет конкретика: неделя или не полный день.
Но, то как вы предлагаете, это совсем странно - если идет речь о неделе, то нафига писать часы? И при этом обобщать -неполный робочий час без конкретики?
Еще раз:
Варіант заяви:
Прошу у порядку ст. 56 КзПП України з 01.11.2018 р. встановити мені неповний робочий тиждень з понеділка по четвер у зв'язку із сімейними обставинами.
и сответственно НАКАЗ:
Відповідно до ст. 56 КзПП Укр... наказую:
Встановити Петренко Оксані Петрівні, головному стилісту, з 01.11.2018 р. неповний 8-ми часовий робочий ТИЖДЕНЬ з понеділка по четвер з оплатою в розмірі 0,8 посадового окладу.
|1/11/18 09:53
ОК АКА Олюня > Matias
1/11/18 09:44
неповний робочий день/тиждень - похідне від неповний робочий час.
вижюрист?
|1/11/18 09:52
ОК АКА Олюня > Matias
1/11/18 09:44
впевнена.
при встановленні неповного робочого часу треба конкретизувати час та дні - хоч 2 часи на тиждень, хоч 5 днів на тиждень з понеділка по п'ятницю з 9-ї по 13-ту, тощо
|1/11/18 09:44
Matias > ОК АКА Олюня
1/11/18 09:33
|1/11/18 09:35
ОК АКА Олюня > Matias
1/11/18 09:26
пошук по форуму Трудовые правоотношения, даже козы есть
|1/11/18 09:34
ОК АКА Олюня > Matias
1/11/18 09:26
встановити режим роботи... блаблабла
|1/11/18 09:33
ОК АКА Олюня > Matias
1/11/18 09:26
в КЗпП є тільки неповний робочий час, а не тиждень.
розписуйте саме ЧАС, а не ТИЖДЕНЬ
|1/11/18 09:26
Matias > Matias
1/11/18 09:22
А Наказ так?
Відповідно до ст. 56 КзПП Укр... наказую:
Встановити Петренко Оксані Петрівні, головному стилісту, з 01.11.2018 р. неповний робочий тиждень з понеділка по четвер з оплатою в розмірі 0,8 посадового окладу.
|1/11/18 09:22
Matias > stlady
1/11/18 09:21
Действительно, так лучше! Спасибо!
|1/11/18 09:21
stlady > Matias
1/11/18 09:14
Я б написала не так. Неповний робочий тиждень с понеділка до четверга.
|1/11/18 09:14
Matias
Будь ласка, підкажіть, як правильно оформити працівнику неповний робочий тиждень.
Читала поради, та щось не зрозуміла, бо взагалі такого варіанту нібито ні має: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Зазначають:
1) неповний робочий день (наприклад 4 години на день при 5-денному робочому тижні);
2) неповний робочий тиждень у поєднанні з неповним робочим днем.
(5 годин на день з понеділка по четвер, п’ятниця — вихідний);
3) робота згідно з графіком, що затверджується щомісяця.
А потрібна вільна п'ятниця.
Варіант заяви:
Прошу у порядку ст. 56 КзПП України з 01.11.2018 р. встановити мені неповний робочий тиждень з вихідним у п'ятницю у зв'язку із сімейними обставинами.
Так можна?